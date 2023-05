José Luis Sanz: "Quiero ser el alcalde de la seguridad"

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado este sábado que “abrirá las sedes de la Policía los fines de semana, potenciará los agentes de barrio e incrementará la videovigilancia para acabar con la creciente inseguridad”.

Sanz ha destacado que “el índice de criminalidad en Sevilla está nueve puntos por encima de la media nacional. Y la inseguridad es ya uno de los principales problemas de los sevillanos. No es normal que, con estos índices de criminalidad y siendo uno de los principales problemas que nos denuncian los sevillanos, los distritos policiales estén cerrados los fines de semana. No es lógico que en una ciudad como Sevilla las sedes de la Policía Local no tengan atención ciudadana los fines de semana por falta de efectivos”. "Igual que hay turnos en los que no hay ningún policía de línea verde o Diana, por ejemplo. En el Grupo Diana los fines de semana sólo hay dos agentes por las mañanas. O cuando la unidad que tiene que atender los casos de absentismo escolar, para los que sólo cuenta con tres policías para toda la ciudad", ha advertido.

“Nos encontramos distritos sin policías para atender a los vecinos de su barrio porque tienen que suplir otros servicios. Ésta es la realidad de la seguridad de nuestra ciudad. Al alcalde ni le importa ni le preocupa la seguridad ciudadana. Muñoz es conocedor de esta situación desde hace mucho tiempo pero lejos de mejorarla, la empeora”, ha destacado Sanz. El candidato popular añadido que “la Policía Local de Sevilla está peor que nunca por culpa de un alcalde que es incapaz de gestionar. No existe ni una dirección política ni tampoco organización interna eficiente”.

Faltan 400 agentes

Sanz ha recordado que “Sevilla sufre un déficit de 400 agentes de la Policía Local, a lo que hay que añadir los graves problemas de gestión y carencias que sufren nuestros agentes. Más los 400 policías nacionales que, por cierto, el señor Muñoz no es capaz de reclamar a Pedro Sánchez. Esto es lo que ha provocado los ocho años de dejadez y nefasta gestión del PSOE: Ningún avance y desorganización”. Ha indicado que “Sevilla no cumple con la ratio de dos agentes por cada 1.000 habitantes. Y nuestros agentes no cuentan con los medios suficientes ni están debidamente equipados, carecen de medios de protección”.