Villamanrique se opone al veto a los tractores en la Raya Real para el Rocío

La decisión de prohibir la circulación de tractores por la Raya Real la próxima romería del Rocío ha sido acogida con satisfacción por la mayoría de las hermandades sevillanas que toman esta senda para llegar a la aldea almonteña. Sin embargo, Villamanrique ha mostrado su disconformidad con tal medida al considerar que "se carga su romería" y poner en duda que mitigue la saturación y la contaminación que se produce en en este entorno de Doñana durante la peregrinación.

Así lo ha hecho saber el presidente de la hermandad manriqueña, Roque Espinar, durante unas declaraciones al programa Hoy por Hoy Sevilla, de la Cadena Ser, en las que ha asegurado que tal malestar lo había expresado en la reunión informativa convocada el 18 de noviembre de 2022 por la Matriz de Almonte.

En su intervención, Espinar recuerda que la restricción afecta a los 15 kilómetros previos a la llegada al Rocío, prácticamente el camino que realiza Villamanrique, que sale de su pueblo al alba del viernes previo a Pentecostés. "No tenemos otro camino", refiere el presidente manriqueño, quien alerta de que la prohibicón "se carga nuestra romería". "No nos queda otra que reinventarnos", asegura.

Un plan adaptado a la Agenda 2030

En este sentido, explica que la corporación que preside lleva cinco años trabajando en un plan para lograr "una romería más sostenible" y adaptada a los objetivos de la Agenda 2030. "El camino necesita un estudio basado en razones objetivas e informes, los cuales pedí y no me dieron", detalla Espinar, quien insiste en que tales fundamentos deben tenerse en cuenta a la hora de tomar decisiones de este calado en una peregrinación multitudinaria. "No vale decir esto sí y esto no", abunda.

Incide en que el plan en el que trabaja su hermandad se basa en tres pilares: el medioambiental, el económico y el social, donde se le presta especial atención a las personas mayores. "No los podemos dejar atrás, pues son los que nos han transmitido la fe", señala.

Dos tipos de tractores

En el encuentro con la Matriz pidió que se diferenciara entre los tractores que tiran de "dormitorios" (carriolas) y aquellos que transportan personas y prestan servicio a los peregrinos a pie. "La huella de carbono que deja ese tractor es mucho menor que la de los numerosos todoterrenos, cuya circulación se sigue permitiendo en la Raya", advierte Espinar, que compara esta situación con los efectos que tendría "quitar el Metrocentro en Sevilla y permitir en su lugar la entrada de vehículos privados".

Ha de recordarse que entre las medidas tomadas por la Matriz se permite la entrada a la Raya de dos tractores por hermandad para dar servicio a los peregrinos que acompañan al simpecado. Este periódico se ha puesto en contacto con Espinar para que ahondara en estas cuestiones, pero ha declinado realizar cualquier declaración. La corporación manriqueña ha celebrado la tarde de este viernes cabildo de cuentas.