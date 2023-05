La restricción de tractores en la Raya Real dispara el alquiler de todoterrenos para el Rocío

Menos tractores y más todoterrenos. La restricción del primer tipo de vehículo por la Raya Real para el próximo Rocío ha disparado el alquiler de los 4x4 en esta peregrinación, hasta el punto de que algunas empresas especializadas han registrado un 50% de incremento en dichas transacciones. Y ello, pese a que el precio se ha encarecido por la subida del coste de los combustibles. En algunas casos, no hay unidades disponibles desde hace varias semanas.

Habrá más todoterrenos por las arenas en el Rocío de este año. A principios de 2023 se daba a conocer la decisión tomada por la Hermandad Matriz de Almonte -junto a los responsables del Entorno Doñana y el Plan Romero- para descongestionar la Raya Real, el cortafuego natural (que discurre por el término municipal de Hinojos) por el que transitan la mayoría de hermandades sevillanas en la romería de Pentecostés.

La Matriz ha amparado tal decisión en la petición que llevaban tiempo realizando las filiales para acabar con el colapso que sufre esta senda, especialmente el jueves y viernes de peregrinación, que provoca la entrada tardía de las comitivas romeras en la aldea almonteña, con el consiguiente problema de seguridad.

Desde Navidad

Al darse a conocer la restricción de tractores a principios de año, numerosos rocieros empezaron por aquellas fechas a llamar a empresas y particulares especializados en el alquiler de todoterrenos. Así ocurrió con Diego Vela, vecino de Mairena del Aljarafe que estos días no deja de recibir llamadas de peregrinos para conocer si aún dispone de 4x4. La negativa por respuesta. "No me queda ninguno". "Las hermandades conocieron que sólo podían entrar dos tractores por comitiva antes de Navidad. Ya entonces se cerraron los primeros alquileres", recuerda Vela, quien mantiene un gran vínculo con los rocieros de Villamanrique de la Condesa.

"Los alquileres se han disparado un 50% respecto a Rocíos anteriores", afirma este empresario, que también destaca la subida de los precios por el encarecimiento de los combustibles. Hacerse con el todoterreno y el remolque alcanza un coste de 400 euros euros al día, cien más que hace un año. Si se multiplica por una semana, el desembolso roza los 3.000 euros.

"El precio mínimo del todoterreno para toda la romería es de 1.500 euros", refiere Juan Guerrero, un tractorista que lleva desde los 16 años en el oficio. A esta cantidad hay que sumar "la manolita", esto es, la batea que se emplea en este tipo de peregrinaciones cuando los romeros quieren hacer un tramo del camino a remolque de un vehículo y donde también se guardan los refrigerios. Su precio, según Guererro, ronda los 800 euros.

El mercado de tractores, inmune

Este tractorista ha recibido los últimos meses multitud de llamadas de grupos de peregrinos interesados en hacerse con todoterrenos. Si antes se alquilaban siete, ahora esta cifra llega a la docena. Sin embargo, el interés por los 4x4 no ha afectado al mercado de los tractores. Su restricción por la Raya Real no impide su uso en los lugares de sesteo y pernocta, por lo que se convierten en imprescindibles para las carriolas-dormitorio. "De hecho, he tenido más peticiones que otras primaveras", asegura Guerrero.

El coste por alquilar un tractor en el Rocío "no baja", según este profesional, de los 1.600 euros, cantidad que se ha incrementado también por el alza de las materias primas y los combustibles. El precio incluye el vehículo y la conducción, a lo que se suman otras tareas de acondicionamiento que ofrece el tractorista, como la ayuda al cocinero y la instalación de sillas, mesas y generadores eléctricos.

Sólo en Sevilla

El incremento de alquileres de todoterrenos también lo constata la empresa Eventos Rocieros. Uno de sus representantes asegura que "se ha disparado" este año a raíz de conocerse la restricción de los vehículos de gran volumen por la Raya Real. Un interés que se circunscribe a la provincia de Sevilla, ya que en zonas limítrofes como Huelva o Cádiz el alquiler de los 4x4 se mantiene en las mismas cifras que otros Rocíos, debido a que en sus caminos aún no se ha establecido ninguna restricción al respecto.

Al llegar a la Raya, las hermandades desviarán las carriolas llevadas por tractores por la denominada carretera de la fresa, que une Villamanrique con el Rocío. Corporaciones como Triana y Coria del Río ya lo pusieron en práctica años atrás para hacer más transitable esta senda. Sólo acuden al sesteo y la pernocta. El objetivo es ir eliminando poco a poco la tracción mecánica y reemplazarla por la animal, como antaño. Es previsible, por tanto, que a medio plazo también se restrinja la entrada de todoterrenos en más caminos que conducen a la Blanca Paloma.