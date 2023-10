Acesur inaugura una almazara en Jabalquinto

Coincidiendo con la III Edición de los Premios de la Fundación Juan Ramón Guillén, Acesur ha inaugurado en el municipio de Jabalquinto su nueva almazara de diseño que acoge también, un distinguido centro de oleoturismo. Para la apertura de este inmenso proyecto, Acesur ha destinado una inversión de 12 millones de euros. Todo con el objetivo de resaltar la importancia de Jaén como epicentro mundial de la producción de aceite de oliva y su papel fundamental en la historia del grupo.

Durante la inauguración de este nuevo espacio productivo tuvo lugar una visita institucional por las instalaciones encabezada por Manuel Alías, secretario general de Fondos Agrarios de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, y Francisco Reyes, presidente de la Diputación de Jaén, quienes pudieron conocer el innovador centro, acompañados por el equipo directivo de Acesur.

Durante la visita, Gonzalo Guillén, director general de Acesur, declaró a los allí presentes que "esta revolucionaria y vanguardista almazara, y centro de oleoturismo, representan un hito importante para Acesur y la provincia de Jaén. No solo estamos fortaleciendo nuestra presencia en la región, sino que también estamos contribuyendo al crecimiento económico y a la promoción de la cultura del aceite de oliva. Este centro es un testimonio de nuestro compromiso con Jaén y de nuestro liderazgo en la mejora de la calidad y en la generación de valor para el sector."

Por su parte, Alías, secretario general de Fondos Agrarios de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía señaló que “la industria agroalimentaria es uno de los pilares fundamentales de las políticas de la Consejería de Agricultura. De hecho, actualmente ya hay ayudas concedidas por más de 313 millones de euros. Pero, lo importante aquí no es que hemos invertido 1,4 millones de euros de los Fondos Europeos, sino que vemos hecha realidad esa inversión. Acesur no solo ha hecho una gran inversión, sino que la ha realizado en tiempo. Proyectos como este sirven para asentar la población al territorio y para generar riqueza y hacerlo en plazo es fundamental y muy satisfactorio”.

Francisco Reyes, en calidad de presidente de la Diputación de Jaén declaró que “con la apertura de esta almazara, Acesur da un paso más en su apuesta por la provincia de Jaén, con la que mantiene unos estrechos vínculos desde hace ya más de dos décadas. Esta almazara puntera es un ejemplo para el resto del sector, porque sigue avanzando en la dirección de conseguir una industria que genere aceite de oliva de más calidad y, a la par, que sea más eficiente y sostenible.

Contribuye igualmente a que Jaén siga siendo el referente indiscutible de este sector, porque la pujanza de un territorio depende en buena medida de la fortaleza de sus empresas, y Acesur es uno de los puntales del potente sector oleícola jiennense.

Cuanto mejor le vaya a nuestra agricultura, a nuestra industria, a nuestros servicios, mejor le irá a la provincia, que es una tierra de oportunidades, como cada vez se pone más de manifiesto con la implantación de nuevas empresas, la ampliación de las que ya están asentadas en Jaén o la llegada de proyectos ilusionantes como el Cetedex.”

Oleoturismo de vanguardia

Este centro en Jabalquinto también ha sido concebido como un espacio vanguardista para un oleoturismo diferente en la cuna del aceite de oliva andaluz. Mollinedo concibe este monumental edificio como una estructura que rinde homenaje a la flor del olivo y refleja, de este modo, su importancia en la región.

Con este nuevo espacio, Jabalquinto busca ser una referencia turística en Jaén con el fin de generar valor para la provincia dando a conocer de cerca el aceite de oliva a visitas procedentes de todo el mundo.

Desde Acesur, Álvaro Guillén, en calidad de consejero del grupo, quiso destacar al respecto “la importancia de la candidatura de los Paisajes del Olivar Andaluz a Patrimonio Mundial de la Unesco que situará al denominado mar de olivos andaluz en el mapa del turismo internacional. Además de ser un reconocimiento a la cultura aceitera, a la tradición, supondrá un incremento del flujo de turistas y, por tanto, una oportunidad para el desarrollo del oleoturismo y la creación de empleo en la zona. Y es por ello, que en Acesur hemos apostado por poner en marcha este espacio de diseño disruptivo e innovador que, además, presenta un firme compromiso con la sostenibilidad”.

Acesur en Jaén

Desde la adquisición de la marca Coosur en 2002, Acesur ha invertido más de 120 millones de euros en la provincia de Jaén y hoy en día, da trabajo a más de 430 profesionales, a los que hay que sumar una cantidad de empleos indirectos que genera con su producción.

Con la inauguración de la almazara de Jabalquinto, Acesur centraliza todos sus procesos de producción de aceite de oliva en esta provincia: desde el campo hasta el producto final envasado. Esta almazara tiene la facultad de molturar 80.000 toneladas de aceitunas por campaña y sus depósitos tienen actualmente la capacidad de almacenar 4.000 toneladas de aceite de oliva.

Este molino está a solo 40 kilómetros de la principal planta de envasado de la compañía localizada en municipio jienense de Vilches, pero también, es anexa a un extenso campo de olivares y a una planta de secado de alperujo donde se realiza la extracción del aceite de orujo. Además, una planta de placas fotovoltaicas promueve un proceso 100% sostenible.

Ya en el municipio de Puente del Obispo el grupo tiene unas instalaciones mejoradas sustancialmente en los últimos años para dotarlas de secaderos, balsas, una planta de cogeneración y una planta de valorización del hueso de la aceituna.

En resumen, la ubicación estratégica de los tres principales centros productivos de Acesur en Jaén, promueven la circularidad del proceso y se alinean perfectamente con los objetivos de sostenibilidad de la empresa.

Premios Fundación Juan Ramón Guillén

Junto a la inauguración de la almazara de Acesur en Jabalquinto, también tuvo lugar la III edición de los Premios Fundación Juan Ramón Guillén. Estos prestigiosos galardones, que cuentan con remuneración, están creados por la Fundación Juan Ramón Guillén y cuentan con la colaboración de Caja Rural de Jaén, EIT Food y Coosur.

Entre los galardonados en esta última convocatoria se encuentran Escalera Álvarez SAT en la categoría de Joven Agricultor, el proyecto "Wildlife Protection System" en Innovación Rural Olivarera, Manuel Parras por su destacada Trayectoria Profesional y Souji, merecedor del galardón en la categoría de ámbito europeo New Business Ideas Transforming the Olive Value Chain Award.

Con estos premios, la Fundación Juan Ramón Guillén celebra y honra las iniciativas más destacadas que contribuyen al desarrollo y la mejora del sector olivarero, enfatizando la importancia de este sector estratégico en la economía española y andaluza.