Juanma Moreno repetirá en 2026, no se marcha

Juanma Moreno se presentará a las elecciones andaluzas de 2026, nunca se ha planteado dejar la política en estos momentos ni volver a repetir una nueva legislatura. Esto es lo que se explica desde San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, después de que algunos medios hayan especulado con una retirada. En efecto, Moreno ya ha explicado en varias ocasiones que se ve con fuerzas para seguir, aunque también ha comentado en tantas otras que le gustaría retirarse de la vida pública a una edad más avanzada. El presidente andaluz tiene 53 años y sólo lleva seis en este cargo.

La remodelación del Gobierno en la que Juanma Moreno está inmerso -ha cambiado a su consejera de Agricultura, pero no ha cerrado todos los relevos- ha provocado algunas especulaciones que vienen a reforzar la idea de que en política no se pueden dejar las crisis abiertas. Y eso es lo que ha hecho Moreno: cesó a Carmen Crespo como consejera de Agricultura, traspasó sus competencias al titular de Medio Ambiente y portavoz, Ramón Fernández Pacheco, pero explicó que hasta después de las elecciones europeas no nombraría al nuevo consejero.

Un medio digital que aterrizó en Andalucía de la mano del Gobierno del PP, OK Diario, es el que ha publicado este jueves que Moreno se marchaba para no continuar en 2026, lo que ha provocado un inusual desmentido de San Telmo. El portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Toni Martín, también se ha referido al asunto: "Sería una temeridad" que Moreno no se presentase, ante los éxitos electorales que va consumando.

Este medio publicó el pasado domingo que la concentración de funciones en Ramón Díaz-Pacheco se debía a dos factores: primero, que la Consejería de Medio Ambiente había sido vaciada de competencias, porque Presidencia le quitó el plan Infoca (prevención y extinción de incendios forestales) y Agricultura tenía las de agua, y segundo, porque el consejero almeriense es uno de los preferidos del presidente, en el sentido que tiene 13 años menos que él y que Moreno cree que tiene un gran potencial político. Pero que sea un posible delfín ni indica que Moreno haya pensado en marcharse.

Moreno va a esperar hasta después de las elecciones europeas para nombrar al nuevo consejero y ver qué funciones le da, porque lo probable es que Fernández-Pacheco mantenga las de agricultura, debido a su vinculación con Almería, la provincia más exportadora del campo andaluz.

Moreno y Ayuso

Sobre el futuro de Moreno siempre pesa una posible sucesión a nivel nacional, esto no es un hecho que se haya planteado, pero todos los analistas cercanos al PP dan por hecho que si Alberto Núñez Feijóo no llegase a ser presidente del Gobierno, el partido tendría que escoger entre Isabel Díaz Ayuso y el presidente andaluz, dos perfiles muy diferentes. Esto, de momento, ni se plantea. Feijóo tiene por delante el examen de las elecciones europeas del 9 de junio, en las que el PP parte como gran favorito, y la posibilidad de que la legislatura de Pedro Sánchez no llegue a su final.

Juanma Moreno se encuentra estos días en Cataluña, donde está haciendo campaña a favor del PP de cara a las elecciones autonómicas del próximo domingo. Nacido en Barcelona, Moreno mantiene buenas relaciones con las casas andaluzas en una comunidad que absorbió buena parte de la inmigración andaluza de mediados del siglo XX.

Pero la remodelación pendiente del su Gobierno evidencia que Juanma Moreno no lo cerró bien hace dos años. La salida de Carmen Crespo estaba cantada, pero buena parte del gabinete ha conseguido pasar desapercibido durante estos primeros años de su segunda legislatura. Más allá de la consejera de Salud, Catalina García, que tiene que lidiar con el departamento más complejo, el resto permanece a la sombra del gran poder político que han adquirido los hombres de San Telmo, el núcleo duro del presidente, que es el responsable de lo que es el éxito del Gobierno: haber forjado una imagen de Moreno como persona dialogante, sin aristas y muy cercano a la población.

Este miércoles pasado, el equipo de San Telmo lo llevó a la recepción de los médicos internos residentes del hospital Virgen del Rocío, donde le fotografiaron rodeado de jóvenes doctores; en otra ocasión, hicieron que el presidente bajase de su despacho a las salas del palacio para encontrarse con un grupo de mujeres malagueñas que había viajado a Sevilla para visitar este edificio. Toda esa exposición pública en actos amables, unido al rechazo de la crispación propia de la política española, lo está elevando en las encuestas.

A la vez, la oposición socialista sigue sin resolver la crisis de liderazgo que provocó la salida del Gobierno de la Junta. Ante la escasa proyección de Juan Espadas, Ferraz decidió nombrarle portavoz en el Senado, pero la remodelación de la Ejecutiva que se le pidió a cambio, no ha dado resultados. Propio de Espadas, casi nadie comprende las funciones de cada uno -hay, por ejemplo, tres portavoces- y en la dirección federal también son conscientes de este experimento fallido. Sin embargo, el PSOE de Andalucía no contempla ningún cambio hasta después del congreso federal, cuando se celebre el andaluz. Y esa convocatoria aún es una incógnita, aunque algunas fuentes lo han situado en otoño de 2025.