Albert Triola, director general de Oracle España, de nuevo en la prestigiosa lista Hitec 50 2021 de líderes tecnológicos

Oracle (ORCL) ha anunciado que Albert Triola, senior vicepresident Support Renewal Sales Oracle Emea y director general de Oracle España, ha sido incluido en la lista Hitec 50 de los profesionales hispanos más influyentes y notables de la industria tecnológica. Se trata de la tercera edición en la que Triola aparece como uno de los principales 50 líderes.

La lista Hitec 50, elaborada anualmente por Hitec y publicada desde 2011, recoge un ranking de los mejores profesionales hispanos de tecnología en América Latina, España y Portugal, con el fin de reconocer su liderazgo y logros.

Los galardonados son evaluados por sus éxitos en el cambiante escenario mundial de la tecnología y por sus actividades de tutoría y desarrollo profesional.

Los incluidos en la lista han sido seleccionados por el Comité de Premios 2021, y las nominaciones provienen de los miembros de Hitec y del público en general.

“Es un honor recibir esta distinción de una entidad como Hitec, que reconoce el liderazgo en la industria tecnológica. Seguiré trabajando para conseguir de nuevo esta prestigiosa distinción de cara a los próximos años que, sin duda, van a ser apasionantes”, explicó Albert Triola.

“Estamos muy orgullosos de reconocer a los 50 líderes tecnológicos más importantes de Iberoamérica. Es un grupo relevante y diverso de ejecutivos que está contribuyendo a la transformación digital de la región”, dijo JC Gutierrez , Hitec Board Member and Co-Chair of the Awards Committee.

“Coincidiendo con los increíbles cambios que todos hemos experimentado el año pasado, estos líderes han demostrado resiliencia para tener éxito e inspirar a la comunidad hispana. En Hitec nos sentimos honrados de reconocer a estos líderes mundiales en tecnología”, comentó Gutiérrez.

Transformación empresarial

Lucia Soares, Board Member and Co-Chair of the Awards Committee, señaló que “la tecnología ha sido una parte fundamental de la transformación empresarial en la última década, pero en el último año, hemos visto que las iniciativas digitales se han acelerado y han ayudado a las empresas a prosperar en un periodo crítico. Estos líderes motivan y comprenden el valor de la tecnología en sus empresas, y son una inspiración para todos nosotros. Ser líder es más que un título. Estos 50 galardonados representan el liderazgo tecnológico y la innovación, pero también reflejan los valores de perseverancia, determinación y desarrollo del talento. Al reconocer a estos 50 líderes sobresalientes, continuamos impulsando y generando talento en nuestras comunidades”, ha añadido Soares.