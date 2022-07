El Área de Servicio Andamur Guarromán dispone de un punto de recarga de Endesa para vehículos eléctricos

El Área de Servicio Andamur Guarromán dispone ya de un punto de recarga de Endesa para vehículos eléctricos a través de X Way, la nueva línea de negocio de movilidad de la compañía.

Endesa X Way, la nueva línea de negocio de movilidad eléctrica de Endesa, y Andamur, compañía especializada en ofrecer un servicio integral al transportista en sus rutas con presencia en 9 países europeos, inauguró ayer un nuevo espacio de recarga ultrarrápida de 1,4 MW de potencia total con 4 cargadores de 350 kW cada uno, la máxima potencia que existe actualmente en el sector del transporte eléctrico.

El área de servicio elegida para esta nueva electrolinera tiene una ubicación estratégica en nuestra región: la carretera A-IV, una de las seis autovías radiales de España, parte de la Ruta europea E-5, y la principal vía de comunicación entre el centro y el sur de la península ibérica. La nueva electrolinera está ubicada concretamente en el Área de Servicio Andamur Guarromán, a la altura del km. 288 de la A-IV, entre los municipios de Bailén y Guarromán (Jaén), justo en el paso de Despeñaperros.

El acto de inauguración ha contado con la presencia de Alberto Rubio, alcalde de Guarromán; Luis Miguel Carmona Ruiz, diputado del Área de Empleo y Empresa de la Diputación de Jaén; Miguel Ángel López, consejero delegado de Andamur; Antonio Alcaraz, director de expansión internacional y desarrollo de negocio de Andamur; Elena Bernárdez, directora general de Endesa X Way; Manuel Muñoz, director de infraestructura pública de movilidad eléctrica de Endesa X.

A este respecto el alcalde de Guarromán ha hecho hincapié en que “la implantación de esta estación de recarga en Andamur Guarromán viene a reforzar la importancia de este punto dentro del mapa logístico español”. Asimismo, “Puerta de Andalucía y más concretamente Guarromán somos uno de los puntos de cruce principales a nivel nacional de las principales vías de comunicación. Nuestra equidistancia entre Madrid y el resto del sur de España nos hacen un lugar muy interesante para la implantación de empresas del transporte y de servicios al mismo y esta inauguración, junto con las anteriores en las que Andamur ha sido pionera, lo corroboran”.

Para Luis Miguel Carmona, diputado de Empleo y Empresa de la Diputación de Jaén, “nos encontramos en la sede de las instalaciones de Andamur, una empresa que presta un servicio importante de carburante de gas, y hoy estamos aquí para la nueva implantación también de carga de energía eléctrica a nivel súper rápido. Se trata de intentar que cualquier usuario que utilice un vehículo eléctrico pueda hacer el repostaje casi en el mismo tiempo en el que se puede hacer de manera habitual, como conocemos hoy en día”.

Asimismo, ha señalado que “hay una apuesta decidida por esta empresa, Andamur, y también por Endesa X Way, que con una cofinanciación importante de la Unión Europea pueden llevar a cabo proyectos de implantación de esa innovación tan importante aquí en la provincia de Jaén.

Este es el segundo que se hace en toda España, y estas dos empresas saben que este es un eje estratégico de confluencia de viajeros, y por tanto es un servicio que se puede prestar con todas las garantías. Así que desde la Diputación de Jaén felicitamos y damos la enhorabuena a estas dos empresas. Tenemos muy claro que cuando se crean sinergias y se colabora entre instituciones públicas y privadas, siempre se genera algo positivo, oportunidades, riqueza, un nuevo servicio implantado en nuestra provincia y, por supuesto, se genera empleo”.

Para Elena Bernárdez, directora general de Endesa X Way, la nueva división en exclusiva de movilidad eléctrica de Endesa, “seguimos trabajando para facilitar la movilidad eléctrica a todos los usuarios, desplegando infraestructura de recarga para que los clientes puedan cargar no solo dónde pueden, sino donde quieren. Y quieren en las ciudades, por supuesto, allí donde van en su día a día, como parkings, centros comerciales, restaurantes, hoteles, hospitales, etc; pero también en sus desplazamientos en carretera. Y ahí apostamos por la recarga ultrarrápida que permita a los usuarios no tener dudas a la hora de hacer viajes de larga distancia. Esta instalación nueva instalación en Guarromán es otro ejemplo de cómo adaptamos nuestro despliegue a las necesidades de cada ubicación y estamos encantados de la colaboración que tenemos con Andamur a este respecto”.

Para Miguel Ángel López, consejero delegado de Andamur, “con la instalación de este hub de recarga ultrarrápida de 350kW de Endesa X Way, cumplimos un nuevo hito con el que reforzamos nuestra visión. Localizada en Guarromán, una zona estratégica del transporte por carretera, en Andalucía, se suma a las instalaciones que ya tenemos en nuestras Áreas de Servicio de La Junquera, San Román y Pamplona. El compromiso de nuestra compañía con la innovación y el medio ambiente es uno de los pilares sobre los que se basa nuestra estrategia en los últimos años. Además, contribuimos a que la experiencia del cliente de vehículo eléctrico sea cada vez más similar a la que puede tener un cliente de vehículo convencional en nuestras Áreas de Servicio. En Andamur, estamos especializados en el transporte profesional y en el vehículo pesado, y lo que hacemos con nuestro acuerdo con Endesa X Way, es fomentar nuestra apuesta por la movilidad sostenible en nuestras Áreas de Servicio, poniendo en marcha las mejores instalaciones para ofrecérselas también a los usuarios de vehículo eléctrico”.

Este nuevo hub de recarga va a permitirá recargar hasta 8 vehículos de manera simultánea gracias a sus 4 estaciones de tecnología ultrarrápida (350 kW). Cada estación cuenta con dos conectores (dos mangueras) con el estándar europeo de carga CCS Combo. La potencia de estas instalaciones permite recargar en un tiempo estimado de entre 3 y 10 minutos la batería necesaria para recorrer 100km, dependiendo de la potencia de carga del vehículo eléctrico y el porcentaje de batería que tenga en el momento de la recarga. Cualquier vehículo eléctrico que utilice este tipo de cargador podrá utilizar las nuevas instalaciones, aunque serán las propias características del coche las que determinen la potencia y, por tanto, la velocidad de recarga, a la que se pueden usar.

La estación instalada en Andamur Guarromán es el segundo hub de recarga ultrarrápida que despliegan juntos (inauguraron Andamur La Junquera en febrero) y la cuarta instalación en total que Endesa X Way hace en las Áreas de Servicio Andamur, de un total de cinco previstos inicialmente. Están previstos dos más en base al acuerdo firmado entre ambas empresas en 2019. Junto con Guarromán y La Junquera, las otras áreas de servicio Andamur que cuentan con Infraestructura de recarga son Andamur San Román (Álava) y Andamur Pamplona en la Ciudad del Transporte (Navarra).

Uso de los cargadores

En cuanto al proceso de recarga, la reserva, uso y pago del servicio se podrá realizar de forma ágil y sencilla a través de la app Juicepass de Endesa X. Los usuarios tan solo tienen que descargarse la app en su móvil y, con ella, podrán gestionar las recargas de su vehículo eléctrico directamente desde su teléfono (pagar, reservar con hasta con 15 minutos de antelación, etc.) y acceder además a tarifas adaptadas a todos los usuarios, contando con tarifas mensuales de recarga y de pago por uso, para pagar solo por lo que recargas.

La app está disponible en iOs y Android y el usuario se puede dar de alta directamente desde la cuenta de Facebook o Google, o facilitando un correo electrónico. Además, al registrarse, se puede disfrutar de condiciones económicas ventajosas en las recargas gracias a las tarifas de recarga existentes; y se puede crear su propia cuenta con sus preferencias y métodos de pago, lo que facilitará las sucesivas recargas. En cualquier caso, el proceso de registro para hacer uso de la aplicación es opcional y siempre se puede elegir hacer uso de la misma sin registro previo y pagar directamente con la tarjeta de crédito, siempre a través de la app.

Recargas por toda España

La red de recarga de Endesa X Way cuenta con casi 3.000 puntos de recarga de acceso público desplegados en ciudades, entornos rurales y carreteras. En este último entorno se han cubierto las principales vías, con más de 400 puntos de recarga ya operativos, gracias a acuerdos como el firmado con Andamur.

El objetivo de Endesa X Way es continuar instalando carga en todas las potencias, un plan de despliegue que tiene en cuenta todos los hábitos de uso de los clientes y por tanto potencias de carga. Así pues, Endesa X Way además de en carga ultrarrápida y rápida está invirtiendo en instalaciones en hospitales, hoteles, parking, cines, restaurantes, o centros comerciales, donde de la estancia media es superior a las dos horas. El desarrollo de la movilidad eléctrica es uno los pilares fundamentales dentro del plan estratégico de Endesa, presentado al mercado a finales del año pasado.

Andamur y la movilidad sostenible

El compromiso de Andamur con el medio ambiente y la movilidad sostenible es claro. Trabajan para dar a sus clientes la energía que necesitan ahora y en el futuro. Combustible tradicional, GNV y Electricidad son opciones que sus clientes pueden encontrar en algunas de sus Áreas de Servicio Multienergía. Cabe destacar que son la primera empresa del sector que ha obtenido el Sello de la Huella de Carbono. Por otro lado, en su búsqueda por contar con nuevas formas de energía alternativas apuestan por el Hidrógeno Verde, siendo miembros fundadores de AHMUR, la Asociación Sectorial de Hidrógeno Verde de la Región de Murcia.