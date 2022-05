Endesa habilita una APP para comunicarse con sus operarios durante los trabajos

Endesa ha habilitado una APP para comunicarse directamente con sus técnicos mientras éstos realizan los trabajos, lo que han llamado el Proyecto E-CHO.

De la comunicación oral a la comunicación digital. O lo que es lo mismo: abandonar el teléfono tradicional para dar un salto a la digitalización de las comunicaciones del Centro de Control de distribución, empezando por Cataluña.

Así, de ahora en adelante, con este proyecto, en fase piloto y con la intención de extenderlo a toda Cataluña primero y después al resto de territorios donde Endesa está presente, la compañía ha introducido un cambio estructural irreversible en la transmisión de instrucciones a los técnicos y operarios que trabajan sobre el terreno realizando maniobras en la red de distribución eléctrica.

Hasta ahora, les órdenes se daban de viva voz. Desde el centro de control se llamaba al personal de campo y se le daban las instrucciones pertinentes para realizar determinadas maniobras; órdenes que el personal de campo repetía para verificar que eran correctas y que se habían entendido perfectamente. Esta comunicación telefónica —a través de emisoras, radios…— podía estar sometida, como es lógico, a interferencias del entorno (cobertura deficitaria, ruidos de tráfico, contaminación acústica…).

Teniendo en cuenta que las maniobras son, con diferencia, el punto más crítico cuando se opera en la red, se ha dado un paso adelante para ganar en nitidez, claridad, trazabilidad, rapidez y, por encima de todo, seguridad.

"No se trata de un simple whatsapp", destaca Jordi Casas, responsable de Operación y Mantenimiento de Endesa en Cataluña.

El Proyecto E-CHO, que arranca en fase de pruebas en el Camp de Tarragona, forma parte del proyecto global Grid Blue Sky, un nuevo modelo de plataforma para gestionar de forma unificada todas las redes de la compañía, que hasta ahora se abordaban de forma independiente. Un modelo alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas: reducción de gases de efecto invernadero —a través de un significativo impulso en la digitalización de procesos— y elaboración de perfiles de nuevos campos de datos y parámetros para apoyar nuevas soluciones técnicas.

A modo de ejemplo, el año pasado e-distribución realizó más de tres millones de maniobras desde los centros de control repartidos en los distintos territorios, de las que más de 1,37 millones se realizaron por teléfono.

"El objetivo del proyecto es conseguir digitalizar este porcentaje de maniobras que todavía hacemos vía telefónica, un 46 % del total", y añade Casas: "el otro 54 % ya se realiza de forma digital mediante los telemandos instalados en la red de media tensión".

“El Proyecto E-CHO marcará un antes y un después en la operación de la red eléctrica, puesto que incorporando la digitalización en el proceso lo hacemos más eficiente, reduciendo los tiempos en caso de averías y, sobre todo, más seguro para las personas que trabajan en el mantenimiento y mejora de la red eléctrica de Endesa”, apunta.

Mirada al futuro

Endesa está realizando, en los últimos años, una importante innovación, digitalización y automatización de sus infraestructuras para que la actual red eléctrica se convierta en la red del futuro (Grid Futurability) y sea cada vez más resiliente y flexible.

La inversión para dotarla de los últimos avances tecnológicos no solo tiene como objetivo dar una respuesta adecuada a las especificidades del territorio y a las necesidades de su mercado, sino que contribuye a crear las llamadas redes inteligentes o "smart grids" para que las ciudades sean más sostenibles y para que la oferta de los nuevos servicios se base en los diferentes contextos territoriales urbanos y rurales.

Transformación digital

La compañía se encuentra inmersa en un programa global para la transformación digital de todos sus procesos gracias al uso de nuevas tecnologías e instrumentos, desde el Big Data y el machine learning a la realidad aumentada, la inteligencia artificial, la robótica o el despliegue de los sensores IOT, con el objetivo de mejorar la eficiencia de la red eléctrica.

Entre los proyectos innovadores destaca la creación de un gemelo digital, bautizado como Network Digital Twin, una réplica exacta de la red disponible digitalmente desde la que se pueden realizar simulaciones en todas las condiciones posibles, controlar en tiempo real el funcionamiento de los distintos componentes, realizar un mantenimiento preventivo e interactuar con el personal de campo de forma más eficiente.

Además, Endesa ha escogido la subestación Ecogarraf, situada en el macizo del Garraf, como piloto para participar en el proyecto europeo Smart5Grid (Demonstration of 5G solutions for SMART energy GRIDs of the future), que se desarrollará entre 2021 y 2023 con el objetivo de analizar los usos de la tecnología 5G para transformar de forma radical la operativa de la red de distribución y mejorar su funcionamiento.

Emergencia climática

La apuesta por la digitalización es un factor clave para hacer frente a la emergencia climática y al proceso de transición energética en el que estamos inmersos, ya que es necesario que la red sea digital para integrar la incorporación y la inyección al sistema eléctrico de energías renovables —que cada vez estarán más presentes—, así como nuevos actores como la generación distribuida, el autoconsumo o la movilidad eléctrica.