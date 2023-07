The Asian Banker otorga a Huawei su Premio anual de Tecnología Financiera

The Asian Banker ha otorgado a Huawei su Premio anual de Tecnología Financiera , galardón que comparte con Industrial Digital Financial Services.

En Future of Finance China 2023, la prestigiosa revista financiera internacional The Asian Banker dio a conocer los ganadores de estas distinciones.

Industrial Digital Financial Services Co., Ltd. (CIB FinTech para abreviar) y Huawei Technologies Co., Ltd. (Huawei para abreviar) ganaron conjuntamente la Mejor Implementación de Infraestructura de Datos en China en esta categoría.

La industria financiera actualmente está experimentando una tremenda inflación con respecto a la gran cantidad de datos que produce, y su valor está aumentando con ella.

Las instituciones financieras ahora necesitan obtener y usar datos en tiempo real, lo que plantea mayores requisitos en cuanto a la aplicación, el gobierno y la seguridad de los datos.

Basado en la solución de inteligencia de datos financieros de Huawei que incluye productos de software y hardware como Kunpeng, Kylin, Huawei Cloud y data lakehouse, CIB FinTech ha creado una plataforma de análisis integrada de nivel empresarial y para todos los escenarios.

Como una base técnica de servicio de datos inteligente, en tiempo real y de autoservicio, la plataforma consta de subplataformas de datos, programación, administración y servicio.

Infraestructura digital

CIB FinTech y Huawei reconstruyeron conjuntamente la plataforma de datos de nivel empresarial. Basándose en una infraestructura digital que cuenta con control de autoservicio, capacidades convergentes y O&M inteligente, la plataforma aumenta el valor de los activos de datos, optimiza la experiencia del servicio de datos y transforma los modelos operativos y de ganancias de los bancos, mejorando así tanto la experiencia del cliente como la eficiencia operativa.

Huawei se sumerge en el dominio de los datos y sigue comprometido con la exploración de nuevos escenarios, al mismo tiempo que colabora con clientes y socios para ayudar a las instituciones financieras a actualizar las capacidades de datos e inteligencia.

Innovar en los negocios

Al aprovechar su solución de inteligencia de datos financieros de cómputo de IA de datos en la nube completamente convergente, Huawei acelera la liberación del valor de los datos y ayuda a las instituciones financieras a innovar en los negocios.