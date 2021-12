España coordinará la Red Food for Life de Europa

España va a cobrar gran protagonismo durante los dos próximos años en el sector de alimentación y bebidas, ya que la Plataforma Tecnológica Food for Life-Spain, liderada por la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), será la encargada de coordinar a las 32 plataformas tecnológicas del continente, tras el acuerdo alcanzado en la reunión de la Red de Plataformas Tecnológicas Nacionales Food for Life celebrada en París.

Así, Food for Life-Spain, la mayor plataforma tecnológica del sector agroalimentario español impulsará los trabajos entre esta red de entidades, cuyo objetivo es fomentar la colaboración en I+D+i entre los distintos agentes públicos y privados de la cadena alimentaria.

Junto a la Plataforma española, también participará en las labores de coordinación Food for Life-France. Los responsables serán Eduardo Cotillas, secretario general de Food for Life-Spain y director de I+D+i de FIAB, y Françoise Gorga −ANIA, Food for Life-France−, quienes relevan a sus predecesores Daniele Rossi (Italia) y András Sebok (Hungría), que han desempeñado dicha labor durante los últimos años.

Este nombramiento supone el reconocimiento de la labor llevada a cabo por la Plataforma Food for Life-Spain durante sus casi 15 años de trayectoria y servirá de punto de inflexión para el impulso del modelo de I+D+i de las Plataformas Tecnológicas Food for Life y, en particular, de la española a nivel nacional e internacional.

Un reto para Food for Life-Spain

“Afrontamos con ilusión este reto que pone en valor el trabajo de la Plataforma Food for Life-Spain y la apuesta de la industria española de alimentación y bebidas por la innovación a través de la colaboración público-privada junto a los principales agentes sectoriales agroalimentarios”, afirma Mauricio García de Quevedo, presidente de PTF4LS y director general de FIAB.