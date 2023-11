Mapfre amplía su presencia en movilidad eléctrica, de hecho, el vicepresidente de Mapfre y consejero delegado de Mapfre Iberia, José Manuel, ha afirmado que su compañía tiene asegurado el 30% de este sector en España.

También ha recordado el compromiso de la compañía de lograr que en 2024 el 90% de su cartera de inversiones está calificada bajo criterios ESG, lo que supondría alrededor de 60.000 millones de euros.

Así lo ha expuesto durante su intervención en el IV Foro de Finanzas Sostenibles que la aseguradora ha organizado junto a 'El Economista' y donde también ha participado la consejera delegada de Santander AM, Samantha Ricciardi, y la presidenta de BNP Paribas España, Cecilia Boned, quien ha recogido el premio Mapfre Inclusión Responsable 2023, en nombre de su entidad.

Inchausti también ha resaltado la importancia que el eje social en su compañía, en referencia a la 'S' en las siglas en inglés de ESG (ambiental, social y buen gobierno en español).

"Cuando Mapfre era una mutualidad en los años 60 ya se hablaba de responsabilidad social corporativa, de devolver a la sociedad parte de lo que nos da", ha defendido, antes de indicar que fue en los años 70 cuando se creó la fundación asociada a la compañía.

Transición 'verde'

En materia de transición 'verde', el CEO de Mapfre Iberia ha recordado que el seguro "no es un sector crítico", al no tener industria o producción de bienes que puedan ser transformados, pero que también "hace lo que puede" para reducir sus emisiones, como es tener una sede con más de 5.000 paneles solares, un progreso hacia conseguir que los edificios no generen ningún residuo o el ahorro de 190 millones de toneladas de papel con el uso de la firma digital.

Política de suscripción

Ha sido en este punto en el que Inchausti ha resaltado los esfuerzos en la política de productos, donde ha destacado que su compañía asegura al 30% de la movilidad eléctrica, o en la política de suscripción, donde la aseguradora opta por asegurar a una serie de compañías que estén alienadas con criterios sostenibles o tiene un plan para ir cumpliéndolos.