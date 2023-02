Quantica Renovables realiza la instalación de energía fotovoltaica en el Colegio Alemán "Alberto Durero" de Sevilla

Quantica Renovables ha realizado la instalación de energía fotovoltaica en el Colegio Alemán "Alberto Durero" de Sevilla con el objetivo de dejar de emitir 541 toneladas de CO2 en un plazo de 25 años.

De esta forma se materializa la transición energética del centro educativo a las energías renovables.

La instalación quantica, de 41,4 kWp, cuenta con 76 paneles Jinko con una potencia de 535 Wp cada uno que serán capaces de producir más de 66 MW/h de energía limpia con la que el Colegio Alemán dejará de emitir 541 el equivalente a reforestar 3.360 árboles en ese tiempo.

En palabras de la directora del Colegio Alemán, Annika Herrmann “de todas las bondades que supondrá en términos ecológicos y económicos para nuestro centro y su alumnado esta instalación de autoconsumo, el más trascendental es el del mensaje para nuestra propia comunidad que está implícito en este cambio: el futuro que nuestro alumnado construirá habrá de ser verde.”

El Colegio Alemán de Sevilla, que sigue en su línea de ser un colegio sostenible, podrá, una vez operada la planta fotovoltaica, acreditar el sello EKOenergy, que garantizará el origen 100% renovable de la energía que requieren para realizar todas sus actividades.

Mejor colegio de Sevilla y Andalucía en 2022

El diario El Mundo publicó en su ranking 2022 de los 100 mejores colegios de España en el que el Colegio Alemán “Alberto Durero” consiguió la posición 25ª a nivel nacional, la primera entre todos los centros sevillanos y andaluces recogidos en el ranking.

Según David Sedano, responsable de proyectos B2B en Quantica Renovables, el cambio al autoconsumo del Colegio Alemán apuntala tanto la marca como el proyecto educativo del centro, “el Colegio Alemán, uno de los centros privados de referencia no solo en Sevilla, si no a nivel nacional, tuvo claro desde nuestro primer contacto que no podía esperarse un segundo más en completar su cambio al autoconsumo y reforzar la base de su modelo educativo conforme a los estándares que demanda la sociedad actual. Educar desde el ejemplo: no hay mensaje más poderoso que ese para todas las generaciones de alumnos y alumnas de este prestigioso centro”.

"Deutsche Schule Sevilla"

El Colegio Alemán "Alberto Durero" es un centro privado, bilingüe alemán-español (reconocido como tal por la Consejería de Educación de Andalucía), no concertado que, por su perfil DPS ("Deutsch Profil Schule" - "Colegio con Perfil Alemán", reconocido por la Central para Colegios Alemanes en el Extranjero (ZfA) y por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Federal Alemana), y por razón de la enseñanza y la difusión del idioma y la cultura alemanes, así como por los excelentes resultados de su alumnado en los diplomas oficiales de alemán, recibe un reconocimiento y apoyo económico por parte de la República Federal de Alemania. Su entidad titular es el "Centro Cultural Alemán".

El proyecto educativo del Colegio se centra en el principio "aprender a aprender": fomentamos en el alumnado la capacidad de pensar y la creatividad como herramientas para la solución de problemas de toda índole, igualmente los motivamos para que mantengan el interés por el aprendizaje durante toda su vida.

Quantica Renovables

Quantica Renovables es una empresa especializada en ingeniería solar que ofrece todas las posibilidades de acceso al autoconsumo fotovoltaico a hogares y empresas.

Quantica Renovables pone el Sol al servicio de sus clientes, ofreciendo la gestión integral de cualquier proyecto de autoconsumo, asesorando, diseñando, financiando e instalando energía solar fotovoltaica con arreglo a las necesidades reales de cualquier familia o empresa.