Stellantis y Samsung proyectan una planta de producción de baterías para vehículos eléctricos en Estados Unidos y para ello han constituido una "joint venture" con la que invertirán más de 2.300 millones de euros.

Anunciaron hoy que se trata de un acuerdo vinculante definitivo para ubicar una instalación de producción de baterías para vehículos eléctricos en Kokomo, Indiana, EE. UU.

Se espera que la planta, cuya puesta en marcha está prevista para 2025, tenga una capacidad de producción anual inicial de 23 gigavatios-hora (GWh), con la ambición de aumentarla a 33 GWh en los próximos años.

La capacidad total podría aumentar aún más para mantenerse al día con el aumento esperado en la demanda de vehículos eléctricos de Stellantis.

La joint venture planea invertir más de 2.500 millones de dólares (2.300 millones de euros) y crear 1.400 nuevos puestos de trabajo en Kokomo y sus alrededores. Esta inversión podría aumentar gradualmente a 3.100 millones de dólares (2.900 millones de euros).

La nueva instalación producirá módulos de batería para los diversos vehículos de las plantas de ensamblaje de Stellantis en América del Norte.

Se espera que la construcción comience a lo largo de este año y la producción está programada para comenzar en el primer trimestre de 2025.

"Hace poco menos de un año, nos embarcamos en una agresiva estrategia de electrificación respaldada por el establecimiento de cinco gigafábricas en Europa y América del Norte", dijo Carlos Tavares, CEO de Stellantis.

"El anuncio de hoy fortalece aún más nuestra capacidad de producción de baterías a nivel mundial y demuestra el compromiso de Stellantis con un futuro descarbonizado descrito en el Plan Dare Forward 2030. Me gustaría agradecer al Governor Holcomb, al Secretary Chambers y al Mayor Moore, así como a sus equipos y a mis propi@s colaborador@s, por su apoyo y determinación para hacer realidad este proyecto en Kokomo, una ciudad con una larga historia de similitud con nuestra empresa", dijo.

"Nos gustaría expresar nuestra gratitud a los representantes del Estado de Indiana y Stellantis por apoyar la elección final de Indiana para nuestra planta de producción", dijo YOONHO CHOI, Chief Executive Officer de Samsung SDI. "Nuestra joint venture con Stellantis garantiza un fuerte punto de apoyo en el creciente mercado de vehículos eléctricos en América del Norte. Haremos todo lo posible para satisfacer este mercado con productos de muy alta calidad y contribuiremos a lograr el objetivo de combatir el cambio climático", agregó.

"Es un día increíblemente emocionante para estar en Kokomo celebrando una inversión tan transformadora de Stellantis y nuestros nuevos socios en Samsung", dijo el Governor Holcomb. "El anuncio de hoy es otro paso hacia el posicionamiento de Indiana como líder en el futuro de la movilidad, la tecnología de baterías y la energía limpia", explicó.

"Nuestros objetivos de crecimiento económico para Indiana son ambiciosos", dijo Brad Chambers, Secretary of Commerce for Indiana Economic Development Corporation. "Esta importante iniciativa con Stellantis y Samsung SDI está en línea con nuestro enfoque 5E en la transición energética y la construcción de una economía del futuro. Las inversiones a gran escala como éstas son evidencia del entorno propicio para los negocios en Indiana, su mano de obra, el crecimiento de la población y nuestro compromiso continuo con una mejor calidad de vida. El crecimiento económico y el dinamismo observado este año en nuestro estado no tiene precedentes".

Confianza mutua

"Nos gustaría agradecer a nuestro socio, Stellantis, por su continua inversión, apoyo y confianza en esta comunidad durante más de 85 años", dijo Tyler Moore, Mayor of Kokomo. "También nos gustaría agradecer a Samsung SDI por la confianza que deposita en nosotros y esperamos trabajar juntos en las próximas décadas. Esta inversión multimillonaria ayudará a consolidar a Kokomo como líder mundial en la fabricación de automóviles".

En su fábrica de Indiana, Samsung SDI aprovechará la tecnología de vanguardia de su marca PRiMX para producir módulos y celdas de batería para vehículos eléctricos para el mercado norteamericano. Samsung lanzó PRiMX, su nueva marca dedicada a la producción de baterías de alta gama, el año pasado y la presentó en enero en el CES 2022.

Como parte de su Plan Estratégico Dare Forward 2030, Stellantis ha anunciado planes para vender cinco millones de BEV anuales en todo el mundo para 2030, alcanzando el 100% de ventas de turismos BEV en Europa y el 50% de turismos y light-duty truck BEV en América del Norte.

Estrategia de electrificación

Stellantis también tiene previsto aumentar su capacidad de suministro de baterías en 140 GWh, hasta aproximadamente 400 GWh, basándose en cinco plantas de baterías planificadas y contratos de suministro adicionales. El anuncio es parte de la estrategia de electrificación a largo plazo de la compañía, con 35.000 millones de dólares (30.000 millones de euros) de inversión prevista en la electrificación y el desarrollo de software hasta 2025 a nivel mundial.