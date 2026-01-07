Kónica Minolta y Docuten ofrecen una solución ágil para las empresas agroalimentarias que deben adoptar los requisitos exigidos por la AICA y cumplir la Ley de Contratos Alimentarios.

La integración combina las capacidades del gestor documental Waidok, de Konica Minolta, con la tecnología de firma digital de Docuten, Prestador Cualificado de Servicios de Confianza (PCSC). Esta alianza permite automatizar de principio a fin un proceso que, hasta ahora, suponía una importante carga administrativa para las compañías del sector.

En el último año, las sanciones por incumplimientos de la ley han superado los 1,3 millones de euros, lo que pone de manifiesto la necesidad de contar con herramientas fiables y automatizadas para cumplir con la normativa.

Gracias a esta solución integrada, las empresas agroalimentarias pueden:

Gestionar el ciclo contractual completo desde un único sistema.

Firmar digitalmente con plena validez legal (eIDAS, PCSC).

Automatizar el envío y registro en la AICA, reduciendo errores y retrasos.

Asegurar la custodia y trazabilidad de los contratos durante los 4 años exigidos.

Esta propuesta se apoya en un conocimiento profundo del sector: más de 150 empresas agroalimentarias ya utilizan la tecnología de Docuten para gestionar el cumplimiento de la Ley de Contratos Alimentarios, experiencia que ahora se amplía con la capacidad documental de Konica Minolta.

"Este tipo de integraciones son clave para que las empresas no solo cumplan con la ley, sino que lo hagan de forma más eficiente y con menor carga administrativa", afirma Brais Méndez, CEO de Docuten.

La colaboración entre Konica Minolta y Docuten no se limita a esta solución tecnológica. Ambas compañías están trabajando en nuevas integraciones dirigidas a otros procesos con altos requisitos de cumplimiento normativo y trazabilidad documental.

Docuten

Docuten es una compañía tecnológica especializada en ayudar a sus clientes a cumplir con las obligaciones regulatorias relativas a la certificación de documentos en sus diferentes departamentos con soluciones propias de firma digital y de factura electrónica.

La compañía cuenta con una cartera de clientes de referencia, entre los que podemos destacar a Danone, Coosur, Estrella Galicia, Monbake, Grupo Lence, Fribin, Grupo Fuertes, Migasa, Grupo Nabeiro.

Konica Minolta

Konica Minolta es un referente global en soluciones de digitalización, gestión documental y servicios IT. Con una amplia trayectoria en el sector industrial y agroalimentario, la compañía ayuda a organizaciones a optimizar sus procesos, mejorar la eficiencia y asegurar la trazabilidad de la información.