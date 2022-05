La marca blanca de DIA crece en ventas por la inflación

Las ventas de la marca blanca de DIA crecen un 4% en ventas por la inflación y la cadena de supermercados reformula 1.500 productos de su línea propia.

Así lo ha puesto de manifiesto el director general de la compañía, Ricardo Álvarez, en una presentación con medios de comunicación en una de las nuevas tiendas de la enseña que abrirá mañana en la capital.

La cadena de distribución del gran consumo "es de las más competitivas" de la economía, ha señalado, por lo que mantiene un incremento de precios "varios puntos" por debajo de la inflación del resto del país, ha explicado.

Ha añadido que al ser un sector "muy transparente" en la fijación de precios, se devolverá "rápidamente" la bajada de los costes, en cuanto se produzcan, a los precios que pagan los clientes.

A preguntas de los periodistas sobre el comportamiento de los precios en sus lineales, ha citado el último informe de la OCU que cifra el incremento en DIA del 8,5 % en un periodo de quince meses, una cifra inferior al 10 % de media.

"El mercado está totalmente loco" y "estamos absorbiendo muy bien" parte esta subida de costes, ha señalado, un alza que "tenderá a estabilizarse" en los próximos meses.

DIA Y Fridan

Preguntado sobre el "daño reputacional" por la relación de la firma con el magnate ruso sancionado por la UE Míjail Fridman a través del fondo Letter One, Álvarez ha reconocido que si bien esta realidad "no ha beneficiado" a la compañía, los clientes "no han trasladado grandes cambios" en su relación con la marca.

"Estamos aparte de eso" y "somos una empresa española, independientemente de lo que hay detrás", ha insistido Álvarez.

Transformación de la marca

En su intervención, Álvarez ha analizado cómo ha evolucionado el plan de transformación de la compañía que se diseñó para cuatro años y que culminará en 2023, una estrategia que "va cumpliendo" los tiempos.

La firma ha centrado parte de su estrategia en convertirse en "el supermercado de proximidad referente del país" para aprovechar la "fortaleza" al estar a 15 minutos del 60 % de la población y en competir con una misma marca, pues "no podemos vivir con cinco enseñas diferentes".

Para diferenciarse de otras cadenas, DIA ha optado por abrir tiendas algo más grandes, de entre 300 y 500 metros cuadrados, e incrementar la oferta de frescos, ha explicado Álvarez.

En este tiempo, se han propuesto renovar la experiencia también en las tiendas con un nuevo modelo al que ya pertenecen 1.000 locales, unos establecimientos que han conseguido una subida de ventas del 10%.

Tiendas reformadas

La estrategia de la compañía es tener 2.200 tiendas reformadas a finales de 2023; respecto al ritmo de aperturas, ha precisado que este año están "seguras" una veintena y que para el próximo ejercicio se espera "pisar el acelerador" y que eso suponga ya ganar cuota de mercado general.

Otra de las estrategias ha consistido en renovar la marca de distribución para ofrecer al cliente "la máxima relación calidad-precio" con sus productos bajo la enseña "Nueva calidad DIA" por el que ya han reformulado 1.500 productos "desde el inicio" y esperan llegar a 2.500.