"Me río cuando llaman payasos a los políticos"

Alfonso Aragón Sac podría pasar por una persona anónima, pero si se le añade el apodo, Fofito, la cosa cambia. Hijo del gran Fofó, sobrino de Miliki y de Gaby, hermano de Rody Aragón, primo de Milikito... fue uno de los integrantes de Los payasos de la tele, un grupo circense, humorístico y cantarín que hizo las delicias con sus temas y sus trastadas de los niños durante varias décadas. Nacido en La Habana en 1949, Fofito sigue en activo junto a su hija, Mónica Aragón.

–Siempre he querido decir: "¿Cómo están ustedeees?".

–¿Quiere que lo diga yo?

–No, me refiero a que es un gran reclamo, saludo.

–Eso es el DNI de la familia Aragón.

–A un amigo aún lo llaman Mikiki porque de niño pedía que le pusieran el disco de Los Payasos de la Tele a todas horas.

–Eso me recuerda a cuando fuimos a un programa de televisión en Nueva York y el presentador dijo: "Gueibi, Foufou and Milika".

–¿Cuando renueva el DNI le quieren poner Fofito?

–Eso quisiera yo. Siempre me reconocen y les digo que me pongan Fofito, pero no.

–Los Payasos de la Tele no cumplían con lo que todos tenemos en la mente que es un payaso. ¿Eran más duendes que clowns?

–Éramos payasos pero cuando mi padre y mis tíos empezaron en Cuba en televisión en 1949, les dijeron que se quitaran los colores porque era en blanco y negro. Nos dejamos sólo la nariz.

–Y no era roja.

–Nunca ha sido roja, es una masilla de color natural.

–Nacido en La Habana, debutó en Argentina...

–No, debuté por mi cuenta en Chicago. Hice un montón de funciones hasta que mi padre me dijo: "Termíname los estudios y luego hablo con mis hermanos y pasamos de trío a cuarteto". Y así fue y en el 65 hicimos televisión en San Juan de Puerto Rico.

–Perdón, a lo que iba es que ya no es ten frecuente como antes que los artistas hagan las Américas.

–Dese cuenta de que mi padre y mis tíos viajaron a Cuba a finales de los 40 y fueron contratos continuos; después fueron a Venezuela, México, Puerto Rico, Argentina y de ahí a España.

–Anunció su retirada en el Gran Circo Holiday en diciembre...

–Fue para que la gente fuera a verme, pero no funcionó.

–Ah, entonces va a reaparecer más que Antoñete.

–Voy a tomarme con un poquito más de calma las funciones. A lo mejor hago teatro y lo combino con el circo.

–Todos los padres quieren que sus hijos sean abogados u opositen, lo que no imaginaba es que el suyo, el gran Fofó, quiso quitarle la idea de dedicarse al circo.

–Mi padre quería que fuese médico o abogado, pero le dije que quería seguir sus pasos. Y así pasó con Emilio Aragón y con Rody.

–Actúa con su hija Mónica, ¿cuántas generaciones conforman la saga Aragón?

–Mónica hace la séptima.

–¿Y por detrás?

–Vienen mis nietos empujando y siguen los hijos de Gaby y Emilio.

–¿El circo es menos sin animales en las carpas?

–No nos dejan sacar ni a un perrito. Hemos tenido que entregar a todos los animales. Algunos se han llevado a zoos, otros a fincas...

–Pero pierde gracia, ¿no?

–Claro, esos animales no se pueden soltar, se han criado en el circo, les daban de comer y de beber, y un tigre de éstos en la selva no sabría cazar, sobrevivir.

"Mi padre quería que fuese médico o abogado, pero le dije que quería seguir sus pasos"

–Resuelva una duda: ¿gallina turuleca o turuleta?

–Depende del país donde la cantes porque la versión original es papanatas, pero en América no significa nada. Entonces pusimos turuleca, una cosa tonta, que tropieza, que se cae.

–Turuleca.

–Exacto.

–¿Qué es la torta que llevan en el auto feo de paseo?

–Es una galleta que comen mucho en Argentina.

–Franco era un gran fan de Los Payasos de la Tele. ¿Actuaron alguna vez en El Pardo?

–No, después de morir sí actué para la Cruz Roja, pero llegó a nuestros oídos que Franco veía nuestros programas; de hecho, había un chiste que decía que Televisión Española se había quemado y Franco decía: "¿Y le ha pasado algo a Fofó?".

–¿De quién es la culpa de que algunos niños tengan miedo a los payasos?

–Sí, eso existe, es una enfermedad. Yo no obligo a ningún niño a que se me arrime. A algunos les dicen: "Sácate una foto con Fofito". Y el niño: "No quiero". Y yo digo: "Señora, déjelo porque me va a coger manía y en un futuro no me va a poder ver". Es cierto que hay niños con miedo a los payasos, sí.

–Con tanto móvil y tanta tablet, los críos serán cada vez menos del circo, ¿no?

–No crea, ahí se aprenden las canciones de los payasos porque hace muchos años que no salimos en televisión. Cuando llego a actuar, mi hija me avisa: "Papá, estamos trabajando para tres generaciones". Y así es: el abuelo se sabe las canciones, el niño que me veía en televisión y ahora es padre y el pequeño que se las aprende en la tablet y en el cole.

–¿El señor Chinarro es también pariente?

–No, es como de la familia después de tantos años actuando. Buscamos un actor y apareció él. Se aprendía los guiones muy bien e improvisaba estupendamente. Al pobre Chinarro, igual que a Fofito, le caían todos los cubos, se resbalaba con la cáscara de plátano... Ahora se dedica a doblaje de series y películas. Está igualito, calvo con el pelo blanco.

–Un día escuché que las vidas de los payasos y de los boxeadores son muy tristes. Verdadero o falso.

–Falso, pero los payasos somos seres humanos y el día que te duele la tripita o te sacan una muela hay que actuar. Por eso existe el payaso con la lágrima, hay que llorar después de la función. En la familia dejamos los problemas en el vestuario hasta que acabe la función.

–Si llamamos a alguien "payaso" o calificamos cualquier cosa de "circo", estamos denigrando. ¿Por qué hemos permitido que se afeen palabras tan bonitas?

–En fin, me río cuando llaman payasos a los políticos. Un locutor de Deportes decía mucho "usted es un payaso" y un día hablé con él: "Oiga, no lo diga de esa forma porque ser payaso es algo muy bonito". Me dio la razón y pasó a decir: "Usted es un payaso superando a la familia Aragón".

–García, claro.

–Sí.

–Se acabó. Buscaré una foto reciente para la página.

–Reciente o antigua, Fofito va siempre igual...