Prince Royce: "A la fama y al dinero hay que adaptarse"

Nombrado como el segundo artista latino más exitoso de la última década, Prince Royce (Nueva York, 1989), ídolo global de la bachata, posee 22 número unos en la radio, 24 Billboard de la Música Latina, 20 Premios lo Nuestro, 14 nominaciones al Grammy Latino, un día con su nombre (nombrado por el alcalde de Nueva York Bill de Blasio) y el título del artista más joven en ingresar al Bronx Hall of Fame con una calle. Ahora, con su gira internacional ‘Classics Tour’, el músico de origen dominicano regresa a España y tiene fecha en Málaga, el 8 de julio.

–Apenas llevaba unos cuantos conciertos de la que sería la gira más importante de su carrera y llegó marzo de 2020... Tuvo que ser duro...

–Mucho, pero todo pasa y por eso me emociona regresar. Han sido dos años extraños. Es un balance entre bueno, porque he tenido la oportunidad de estar en casa y de estar con mi familia, y..., raro... Es que nunca me había pasado tanto tiempo sin pisar el escenario, sin esa práctica... Empecé muy joven y siempre he estado ahí arriba... Pero ahora llego fuerte y enérgico para el regreso.

–Y con gira internacional

–¡Así es! Estoy muy feliz de de viajar, de respirar un aire nuevo, diferente... Y de, lo más importante, de poder compartir con España, con Italia, con Francia, con Suiza, donde he tenido la oportunidad de llevar las canciones que yo considero clásicos y que han formado parte de mi vida, de mi carrera. Así que lo vivo como una celebración de tantos años de carrera.

–No en vano se rotula ‘Classics Tour’. ¿Ha sido difícil armar el repertorio?

–Lo que ha sido es especial porque es una manera de darle luz y espacio a canciones de los primeros discos, a canciones en las que yo mismo tenía 20 años y mi público también. Es que yo he crecido con mi público, y eso es muy lindo. No ha sido complicado, ha sido hermoso..

–¿Habrá boinas?

–¡Sí claro! Tengo boinas desde 2009 que han formado parte de mi camino musical y que me han acompañado como sello de mis comienzos. Tendrán su lugar especial en el show, sí.

–¿En qué ha cambiado ese Prince Royce, el de ‘Stand by me’, con respecto al de hoy?

–Pues he madurado muchísimo. Valoro las cosas un poco más y trato de apreciar más los momentos. Es que yo empecé muy joven, tuve el éxito con 19 años y en ese momento pues a lo mejor no era muy consciente de todo lo que estaba pasando. Ahora veo que todo pasa tan deprisa que hay que disfrutar de cada momento.

–¿Qué fue lo más complicado del principio del camino?

–Pues adaptarte a la fama y al tener dinero, a eso, cuando no lo has tenido antes, hay que adaptarse, y es complicsdo, es bien raro. Una persona que de repente le pasa todo eso, y además muy rápido... Tienes que madurar muy rápido para poder llevar todo eso porque la responsabilidad que conlleva el mundo de la música y la televisión no es normal para una persona de 18 o 19 años.

–Su familia no viene del mundo artístico, ¿dónde se crió?

–En el Bronx, en una familia rodeado de cariño por mi papás y mis hermanos . Vivíamos sencillos pero yo me sentía feliz. Obviamente teníamos dificultades pero siempre estaré agradecido a mis padres que me criaron con mucho cariño y mucho amor. En mi casa, aunque nadie era artista, la música siempre estaba presente, en la radio, en los compactos... Mi abuela siempre escuchaba bachata, a mí siempre me gustó mucho el r&b, también. Es que siempre ha estado ahí la música... Y ya empecé a cantar con 14 años y parece que se me dio....

–¿También a escribir?

–Sí porque aprecio mucho el proceso de la canción y, obvio, escribir está en el origen. También aprecio mucho estar en el estudio produciendo, creo que eso es lo que me gusta más aunque pienso que no sabes si ese proceso ha dado buen resultado hasta que uno no sale a compartir con la gente. Ahí es donde yo veo de verdad el resultado del trabajo, del material.

–¿Y los premios, que tiene muchos, qué pintan en todo esto?

–Creo que los premios se sienten muy bonitos, es muy especial ser reconocido por tus colegas o por una organización importante pero creo que es todavía más importante el cariño del público, porque es lo más real. Conectar con las personas es el objetivo. El premio te da status, también te procuran seguir con tu sueño, y yo los agradezco mucho, pero agradezco más la onda con el público.–

Y, a partir de ahora, ¿qué?, ¿cómo dibuja su carrera?

–Con mucha fuerza, mucha energía, listo para salir, para fusionar géneros y diferentes culturas y raíces, para seguir colaborando con artistas diferentes a mi género, pues creo que eso a los artistas nos hace aprender mucho. También con la raíz, la esencia, presente pero siempre jugando con ella, vistiéndola y disfrutando.

–¿Ganas de venir a España y, permítame, a Andalucía?

–Por supuesto. Cuando vaya quiero salir unos días, conocer, me encanta el jamón ibérico de allá, también me encanta el queso, que me lo tomo con el vinito. Así que imagina, estoy loco por salir por allí, conocer, dar un trago en una barra. Cuando era joven, en las giras, me quedaba en la habitación, no salía, pero hubo un momento que me pregunté por qué no estaba saliendo, disfrutando, conociendo, salir a una barra, conocer el trago local... Pero es algo que he ido aprendiendo con el tiempo y que ahora siempre hago.