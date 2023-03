"Estoy componiendo temas para otros artistas"

Hace una década la periodista imparable Mónica Carrillo (Elche, 1976) lanzó un tweet que cambió su carrera. Al menos, le abrió nuevos horizontes. El primero, en 2017, con el superventas El tiempo. Todo. Locura (Planeta) y ahora con su nueva obra, El viento nos llevará (Planeta), repite un formato directo y versátil: el de los microcuentos. En este quinto libro, la autora y presentadora de informativos, recopila una selección de 300 fragmentos que bailan con soltura entre la poesía, los haikus y las historias de pequeño formato. Carrillo afirma con seguridad que le gustan los retos y se atreve con cualquier desafío. Muestra de ello es que su último talento al descubierto es el de la composición de canciones para diferentes artistas.

-En 2017, cuando presentó El tiempo. Todo. Locura, afirmó que el microcuento es como un zarpazo. ¿Sigue pensando lo mismo?

-Con tan pocas palabras y de una manera tan directa, el reto es llegar de esa manera al lector. No es como una novela, con un relato más largo, en el que el comienzo, el nudo y el desenlace se extiende. Aquí hay que emocionar a través de pocas palabras, de manera contundente, con un juego, con una frase, o un aforismo. Por eso hablaba de zarpazo, porque después de leerlo te deja un rato releyendo y reflexionando sobre esa idea.

-En El viento nos llevará ha hecho una selección de 300 microrelatos. ¿En base a qué ha elegido éstos y no otros?

-He escrito como 1.000 en los últimos diez años. Ya hice la primera selección para El tiempo todo locura y ha sido difícil. Hemos elegido 300 y los hemos aglutinado en tres partes con 100 cada una. He escogido siguiendo las ideas del deseo, el paso del viento y el tiempo, aglutinándolos. Son los que más me han gustado y también hay otros que me había dejado fuera antes. La selección ha sido muy compleja, pero creo que ha quedado muy bonito.

-El libro está dividido en estadíos que pueden corresponderse a las etapas del enamoramiento o a esa sensación de tener una pasión por algo, no necesariamente por alguien.

-Exacto. Se puede hacer la analogía con un enamoramiento, o con los inicios de cualquier cosa. El comienzo del libro, con el título de Deseo, se puede asociar con esa ilusión del principio que va ligada a la pasión. La siguiente parte, El paso del viento, sería el nudo de las relaciones y es cuando se te revuelve un poco el pelo con momentos bueno y malos. Tras eso viene el desenlace, Tiempo, que es cuando ese algo se vuelve sosegado y se afianza o se termina. Como un viaje circular hasta que, en el caso del enamoramiento, volviera a surgir de nuevo o, al tratarse de la propia vida, te encuentres con nuevas personas, otras cuestiones vitales y diferentes situaciones en las que de hay una nueva ilusión, porque todo es desconocido. Es una historia longitudinal, pero también circular, porque siempre hay comienzos.

-¿Qué le diría a quienes piensan que su recopilatorio no son microcuentos ni poemas?

-No les diría nada, porque cualquier opinión es respetable. Tampoco soy muy amiga de las etiquetas. Como los empecé a lanzar en Twitter y les puse el nombre de microcuentos, ya los identifico así. Es verdad que hay micropoemas, aforismos, haikus, o poemas en sí porque ya no existe la limitación de caracteres y pueden ser más extensos. A mi lo que me interesa es que al lector les emocione, les guste, les sorprenda. Eso es lo que me preocupa en realidad.

-¿Se queda con este formato o con el extenso de las novelas?

-No me gusta elegir. Me gusta investigar, seguir teniendo nuevos retos y mantener esa ilusión de la que hablamos. Este es mi planteamiento vital. Para mi no es tanto la relación con los demás, o de pareja, sino con uno mismo. Al final es un gesto de amor propio el quererse, disfrutarse y tener ganas de vivir nuevas experiencias, seas cuales sean.

-¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre el proceso de escribir ficción respecto a éste que pueden ser experiencias más personales y vitales?

-Me lo planteo igual. Para mi el escribir es una necesidad, una válvula de escape y un proceso de catarsis. No me lo planteo como nada personal, aunque me asome a la ficción con mis ojos, con mi prisma, parándome en los detalles y que suelen estar más ligados a las emociones. Sobre todo, me alejo de la realidad, que para mi está muy bien porque estoy todo el día rodeada de actualidad. El planteamiento es más de formato. Cuando se trata de una novela, busco qué quiero contar y a partir de eso me voy a los personajes y conformo una trama. Aquí no. A partir de una emoción, confecciono algo, pero los estímulos pueden partir de una canción, de una escena, o de un juego de palabras.

-¿Le siguen preguntando si prefiere estar en la mesa de un informativo o en una firma de libros?

-Claro, siempre. Y no elijo. De hecho, estoy en plena gira de firmas y después volveré a la tele.

-¿Qué mitos sobre los presentadores de informativos sobreviven?

-Me siguen preguntando si no nos vestimos de cintura para abajo, si llevamos vaqueros, y eso que ya llevamos ya diez años poniéndonos de pie en el plató. Te tengo que reconocer que si he presentado alguna vez en vaqueros y zapatillas.

-¿En qué proyectos anda?

-Tengo varios proyectos periodísticos. Vienen cosas, como se dice ahora. Además estoy componiendo letras para canciones de algunos artistas. Por ejemplo, con Diego del grupo Veintiuno tengo un tema pendiente de lanzar.

-¿Solo la letra o también ahonda en la producción musical?

-Solo letra. Algunos artistas me han pedido canciones, por ejemplo David Bisbal o Raphael, pero no llegaron a cantarlas. Si que llevo años haciendo temas y ahora se van a materializar.