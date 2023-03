"Algunos autores clásicos arrasarían en Instagram"

Emilio del Río (Logroño, 1963) es profesor universitario y promotor de las humanidades clásicas. Doctor en Filología Latina por la Universidad Complutense, triunfa con el podcast 'Locos por los clásicos' en RNE, uno de los más populares de la radio pública, que también da nombre al libro que este sábado presenta en la Librería Quorum de Cádiz, a las 13.00 horas. Del Río ha sido senador y diputado por La Rioja, y en 2019 el Gobierno de España le concedió la Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio por los méritos contraídos en los campos de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación en el mundo clásico. Esto nos cuenta de su libro.

–Sí, es de los programas más escuchados y populares, en el que recomiendo la lectura de autores clásicos de forma divertida, original y con música actual. Son escritores que siguen siendo modernos y que nos sirven para entender la vida y el mundo que nos rodea.

–Es doctor en Filología Clásica, un enamorado de los clásicos, y con su libro también pretende que sus lectores caigan rendidos. ¿Cómo lo hace?

–Es un acercamiento a los autores clásicos de una forma muy divertida. Como dicen los cocineros, lo importante es la materia prima, pues lo mismo ocurre con ellos. Este libro lo he escrito para los que no tienen ni idea de literatura clásica, para los que piensan que Platón es un delantero centro brasileño; también para los que les suenan un poco y, por supuesto, para los amantes de los clásicos, porque se van a reencontrar con ellos desde otro punto de vista. Les va a encantar.

–Dice que los clásicos ya tenían pensamiento de Twitter. ¿Cree que Homero, Horacio o Séneca arrasarían hoy en las redes?

–Por supuesto. Kapuscinski, que es un maestro periodista, ha escrito que Homero fue el primero de los periodistas cuando ni siquiera había periódicos, con sus libros de viajes. Séneca seguro que arrasaría cuando dice que el placer no es el bien supremo, sino la bondad y la felicidad, y el poeta Ovidio sería un gran influencer en Instagram porque escribió un auténtico manual para ligar. Son textos muy actuales.

–Estos autores ya plantearon y respondían a las grandes preocupaciones que hoy nos persiguen

–Efectivamente, daban respuestas a grandes preguntas que todavía nos hacemos. Son estimulantes, divertidos, inspiradores, y los que piensan lo contrario es porque no los han leído, pero si te acercas a ellos, lo pasas bien. Y lo más importante es que te sirven para la vida desde el punto de vista de autoayuda de la buena, no la del charlatán de feria. Séneca, Cicerón, Marco Aurelio... escribieron obras que son auténticos manuales de autoayuda. Y ya no solo eso, es que la buena literatura sirve. Cuando Homero escribe La Odisea, con Ulises volviendo a Ítaca, en realidad habla de la importancia del camino en la vida.

–Háganos spoiler de su libro para mostrar que, efectivamente, son más actuales de lo que se piensa

–Nos acerca a ellos con humor. Son 36 capítulos cortos con 36 autores: 18 latinos y 18 romanos, aleatorios. El libro me lo presentó el mago More y la periodista Pepa Fernández, y decía que es el libro ideal para el cuarto de baño. Yo quería titular Clásicos para cuñados o postureos porque te lo lees y es como si hubieras leído a los 36, y tú llegas el domingo a la comida familiar y sueltas un “como dice Cicerone...” y lo has clavado. Se presentan con títulos de canciones y de películas para reivindicar también su actualidad.

–También incluye alguna autora clásica que hoy sería considerada feminista

–Incluye a muchas. A Safo, la poeta griega que reivindica el amor libre, que no importa el sexo de la otra persona, algo que a la humanidad le ha costado siglos asumir; la poetisa romana Sulpicia; el mito de Antígonas de Sófocles, que hace 2.600 años dijo “yo me revelo contra el poder de los hombres”, que es un discurso de rabiosa actualidad. O Lisístrata, de la comedia de Aristófanes, que para acabar la guerra civil entre atenienses y espartanos declara la huelga de sexo. ¡Ah! Y no podemos olvidar a Cleopatra, que titulo Una mujer para la eternidad, que tanto nos ha fascinado, pues representa el empoderamiento de la mujer. Una reina de Egipto en un mundo dominado por hombres, cultísima, que se pone el mundo por montera y que antes de que se la llevasen presa se suicida.

–Latín y Griego se están desplazando de los planes de estudio. ¿Qué le diría a nuestros políticos?

–España es un gran país y estoy orgulloso de ser español, pero va por detrás de los grandes países de Europa y nos tenemos que comparar con ellos, con Reino Unido, Alemania, Francia e Italia. En todos se estudia más Latín y Griego y se debería añadir en los planes de estudio.

–Usted mismo hizo carrera política. ¿De qué clásico debería aprender la clase política?

–Nadie es perfecto (ríe). Pues Tucídides escribió que por la democracia hay que dar la vida y que no hay que preguntarse qué puede hacer nuestro país por nosotros sino nosotros por nuestro país, que es una frase mítica de Kennedy. También avisó hace 2.500 años que los peligros de la democracia son las noticias falsas, que ahora llamamos fake news, y los populismos. Y que las virtudes que deberían tener los políticos son justicia, clemencia, moderación, concordia, modestia y disciplina... En general, a los políticos les vendría muy bien leer a los clásicos, es una gran escuela de oratoria y en especial Locos por los clásicos.