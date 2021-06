La editorial Ático de los Libros ha reeditado el pasado mes de mayo Papel. Páginas a través de la historia, una obra de Mark Kurlansky (Hartford, 1948), en la que el periodista y escritor estadounidense hace un interesante recorrido por la historia de este material desde su invención hasta nuestros días. Autor best seller del New York Times con más de 29 libros publicados, entre sus obras destacan El bacalao: biografía del pez que cambió el mundo y Sal: historia de la única piedra comestible. "A principios del siglo XXI, se habló mucho de la muerte del papel; se decía que las nuevas tecnologías lo reemplazarían. Ahora poca gente lo piensa", se puede leer en sus páginas.

-Su libro, Papel, es una defensa del papel en una sociedad obsesionada con lo digital. ¿Es un romántico?

-Probablemente soy un romántico. Pero eso no tiene nada que ver con el papel. El papel sobrevivirá porque es útil.

-En su relato afirma que ninguna nueva tecnología acaba con la anterior. Entonces, ¿por qué hay ese afán de enterrar uno de los mayores inventos de nuestra historia?

-No digo que ninguna nueva tecnología reemplace a una antigua. No hay muchos coches de caballo hoy en día. Pero es un fallo asumir que toda nueva tecnología reemplaza a la antigua. A menudo es ofrecida como una segunda alternativa. Libros e ebooks coexisten muy cómodamente. No conozco a nadie, incluidos inventores de tecnología y líderes, que esté interesado en la eliminación del papel.

-¿Qué invento hay más importante que la rueda y el papel para el desarrollo de la humanidad?

-El fuego.

-¿Sin papel hubiera sido posible nuestro desarrollo como sociedad tal como hemos vivido?

-El papel no creó el desarrollo de la humanidad. El desarrollo fue el resultado de la invención del papel. Algo más barato, más fácil de producir que el pergamino, papiro y otras ideas que existieran era necesario. Fue inventado porque la sociedad había evolucionado hasta un punto en el cual era necesario. La sociedad demandaba/pedía algo que pudiera hacer ese trabajo.

-En las actuales circunstancias, las nuevas tecnologías han sido fundamentales en la pandemia.

-Defender la continuidad del papel no significa estar en contra de las nuevas tecnologías o del mundo digital. Poder comunicarnos por videoconferencia, tener acceso a libros en digital por no poder ir a una librería, es la forma en el que el ser humano ha hecho uso de otros de sus inventos necesarios. El papel se ha utilizado menos, pero no por eso deja de ser necesario o va a desaparecer.

-¿Tiene fecha de defunción la prensa de papel o es más necesaria que nunca?

-Los periódicos desde el principio han estado basados en casi regalarlos a los lectores y tener anuncios que paguen las facturas. Nada ha pasado con los lectores. Los anuncios son el problema. Prefieren poner los anuncios electrónicos. O bien los anunciantes tienen que ser convencidos para volver, o bien el precio del periódico ha de subir. Hay periódicos que han estado subiendo sus precios y sus lectores lo aceptan.

-¿Digitalización significa empobrecimiento de la calidad de las redacciones de los periódicos?

-La digitalización puede ser beneficiosa para una buena escritura. Como alguien lo suficientemente mayor como para haber empezado con una máquina de escribir, aprecio mucho la facilidad de reescritura en un ordenador. Ofrece el potencial para verdaderamente perfeccionar tu trabajo.

"Es imposible que haya periodismo sin periodistas. No lo veo en el presente ni en el futuro"

-¿En qué momento el periodismo se apartó la calidad y se vendió a la vulgaridad?

-¿Cuándo los periódicos dejaron la calidad a un lado y se vendieron a la vulgaridad? En el siglo XVII. Los periódicos siempre fueron un medio de comunicación vulgar. Ésa es su belleza. Los reporteros más jóvenes se han vuelto muy pretenciosos y se llaman a sí mismos periodistas, pero lo que importa es tener buenos, vulgares, reporteros.

-Los periodistas somos muy pesimistas sobre el futuro de nuestra profesión. ¿Periodismo sin periodistas es el futuro o el presente?

-Algunos periódicos han quebrado, aunque no tantos. Por causa de la publicidad, en el libro hablo sobre ello. Pero es imposible que haya periodismo sin periodistas. No lo veo en el presente y tampoco en el futuro.

-¿Llegará el día en que los robots hagan el trabajo del periodista?

-Cualquiera que piense que un robot puede reemplazar a un periodista no entiende lo que un periodista se supone que tiene que hacer.

-¿Nos falta reflexión?

-Siempre. En este caso, sobre la historia del papel: entender que es una tecnología que apareció como solución a una necesidad y que esta necesidad sigue existiendo. Por no hablar de sus muchas ventajas frente a los dispositivos electrónicos.

-Los registros digitales en el New York Times empiezan a ser esperanzadores. ¿Podemos ser optimistas en relación al negocio?

-El optimismo es un estado mental que siempre es una opción disponible.