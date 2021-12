“Hay que empoderar a la clase media con inversión”

La abogada Carmen Pérez-Pozo Toledano nació en Hinojosa del Duque, Córdoba, y lleva más de 30 años en Barcelona ejerciendo su labor ayudando a gestionar patrimonios y herencias. Considera que su principal misión profesional es popularizar la riqueza y hacerla sostenible en el tiempo. Ha representado infinidad de casos, entre ellos el de los afectados por el hundimiento del túnel del Carmelo en 2005 en Barcelona. Es formadora, conferenciante y escritora. En 2017 publicó El más allá de mis bienes y acaba de lanzar Riqueza para siempre.

–¿Todavía consideramos en la sociedad española que está feo hablar de dinero?

–Y tanto. Deberíamos hablar del dinero como medio para conseguir nuestros objetivo vitales. Los primeros años de nuestra vida adulta los pasamos encontrando trabajo, estabilidad económica, buscamos vivienda, acopiamos bienes. Buscamos seguridad y estabilidad pero sin hoja de ruta. Y todo tiene un coste emocional. Recomiendo hablar de dinero antes de casarsey por supuesto antes de montar una empresa.

–¿Ycómo nos solemos relacionar con el dinero?

–Simplifico en dos grandes grupos: las personas que con el dinero huyen del dolor, que son muy conservadoras y ahorradoras sin criterio; y las que con él buscan el placer, muy consumis que buscarán el último coche, móvil. Lo más aconsejable es el término medio. Somos muy manipulables si no sabemos cuál es nuestra relación con el dinero. Por ejemplo, se habla de crisis y el consumidor se asusta y hace la crisis más profunda. En sentido opuesto, llega Navidad y nos ponen luces, para que gastemos más.

–¿Habría que estar más atentos a la sección de Economía del periódico?

–El entorno nos afecta, hay que estar informados. Se ha de tener una visión a largo plazo, fijar un objetivo.

–El concepto de “felicidad” varía con los años.

–La felicidad adolescente, por ejemplo, es de pulsiones fuertes, pero la felicidad de la madurez, como comprobamos, es la armonía, que nos da seguridad. Todo eso se puede planificar antes de lidiar con tiempos menos buenos.

–¿Qué podemos hacer en estas circunstancias?

–Planificar y diversidad. Se han de crear fuentes de ingresos diferentes al rendimiento del trabajo. Porque no podemos solo depender del salario. El sueldo evoluciona de manera diferente a nuestro nivel de vida. Una parte del ahorro y su rentabilidad ha de estar por encima del IPC. ¿Qué hay hacer? Invertirlo para obtener rentabilidad. Hay quien invierte en seguridad y compra una segunda vivienda, la alquila y tiene un segundo ingreso, pero no es la solución.

–¿Y cuál sería la ideal?

–Diversificar es la clave, se ha de tener dinero disponible, le llamamos liquidez, para poder afrontar momentos difíciles, también hay que invertir una parte de los ahorros, en rentabilidad para conseguir rendimientos superiores al 10% anuales Y por último y muy importante, invertir en seguridad, que suelen ser patrimonio inmobiliario. Un principio básico es que la inversión inmobiliaria nunca puede ser superior al 70% de todo tu patrimonio, porque te hará vulnerable económicamente, tendrás muchas propiedades pero no tendrás dinero.

–¿Son rentables alternativas de siempre como la Bolsa, el arte?

–La Bolsa y el arte formarían parte de las inversiones en rentabilidad, porque aunque pueden sufrir más cambios , si está diversificado y tenemos tiempo darán más rendimientos. Nuevas formas de hacer crecer tu dinero son el crowfunding, participar en proyectos inmobiliarios con pequeñas cantidades; el crowlending, dejar dinero a empresas; invertir en promoción inmobiliaria mediante CRV, vehículos en inversión inmobiliaria donde se comparten los rendimientos de venta, sin financiación bancaria). De esta forma participativa podemos activar la economía a la vez que empoderar a la clase media. Se necesita más cultura financiera: formación, información y acompañamiento. Sin independencia financiera no hay libertad. En mi bufete ofrecemos servicios de family office a clase media, acorde con las características de cada familia elaboramos una hoja de ruta, aconsejamos y acompañamos.

"Los locales comerciales salvo que no sean en calles de primera línea cada vez son menos interesantes"

–En su libro ayuda a invertir. ¿Sería interesante embarcarnos en comprar, por ejemplo, en plazas de garaje, en cocheras?

–Actualmente no es una inversión conveniente. Cada vez hay mejor transporte público, nos cuesta aparcar, las multas, la gente que vive en centros urbanos empieza a dar de lado al coche. Los parkings están en fase de transformación de cara al futuro. Sucede también con los locales comerciales. Salvo que no sean en calles de primera línea cada vez son menos interesantes. Cada vez hay menos actividades de barrio, el e-commerce cierra muchas tiendas. Salvo que puedas transformar el local en vivienda, en oficinas tipo coworking, si no es un riesgo. Cuando se compra se ha de pensar en vender y valorar el recorrido.

–¿Y que opina de las monedas virtuales?

–Las criptomonedas son elementos especulativos. No responen a ningún bien concreto, ni a marco normativo, son operaciones alegales. El bitcoin es una moneda antissistema que seguirá evolucionando y el sistema la acabará incorporando. Mi consejo:experimenta pero que tu vida no dependa de esas inversiones en bitcoins.

–¿Nos quedarían las llamadas startups? ¿O el oro de siempre?

–Las startups don una inversión muy interesante mientras que la inversión sea con un dinero que no vayas a necesitar, porque requieren tiempo para ver si funcionan. El 90% no llegan a buen fin. El oro es un valor refugio porque lo puedes transformar en cualquier parte en divisas, como los diamantes, pero está bajando. El concepto seguridad no existe. Hay inversiones más estables, previsibles y también menos rentables.

–¿Cuál sería una rentabilidad aceptable?

–La suma de los rendimientos de tus inversiones en rentabilidad (Bolsa, fondos, CRV, crowdfunding...) debe ser superior al 10% anual. El beneficio de tus inversiones en seguridad (inmuebles, acciones) sería aceptable entre un 4,5-5% anual. Sin orientación, normalmente, se obtiene un 0,5% anual del patrimonio, los bancos no pueden ofrecer nada más rentable.