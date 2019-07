El periodista y escritor Manuel Bellido (Jerez, 1954) es también director de la revista Agenda de la Empresa. Miembro de la FAPE y del Colegio Porofesional de Periodistas de Andalucía, fundó el Grupo Informaria, un grupo que edita dos revistas de papel y trece medios online, entre los que se encuentran Informaria Digital y Mujeremprendedora. Ha sido Premio Almur a la labor con Mujer Emprendedora, dos veces Premio Arco Iris a la mejor Divulgación del Cooperativismo y Premio a la defensa de las libertades Emilio Castelar. Ahora, presenta su cuarta obra 'Personal'.

-Acaba de publicar su cuarta obra 'Personal', ¿cómo surgió la idea del libro?

-Se trata de una recopilación de mis diarios de muchos años y abarca un periodo que va desde que nazco en 1954 hasta 1988 cuando nace mi hija. Surgió porque llevo escribiendo diarios desde los catorce años y pensé en recopilarlos para hacerle un regalo a mi hija. Quería mostrarle mi viaje interior y exterior a lo largo de mi vida. En este libro cuento mis vivencias y mis experiencias, además del viaje exterior que he recorrido por muchos países del mundo.

-¿Cuál es el mensaje que pretende transmitir a los lectores?

-El principal mensaje que intento transmitir es que la vida no es una lucha sino un baile. Un baile en el que a veces no se sabe si nos están llevando o si nos estamos dejando llevar. Por otra parte también quiero hacer ver que en la vida, lo que vale la pena es jugársela como capitanes intrépidos. Hay que dar lo mejor que tenemos de nosotros mismos e incluso estar dispuesto a dar la vida por un sueño. Este libro está lleno de preguntas porque soy una persona que siempre se ha cuestionado todo desde niño. Es importante que cuestionemos todo, incluso a nosotros mismos. No se puede ser conformista, hay que encontrar la manera de estar en paz con nuestra propia conciencia.

-¿Cuáles son sus pilares en su vida profesional?

-Tengo varios pilares en mi vida a nivel profesional. Uno es la Agenda 2030, otro es el periodismo constructivo que es también muy importante para mí. Este periodismo lo estamos desarrollando en nuestras redacciones porque quiero un periodismo de soluciones. Estoy harto del periodismo amarillista y destructivo. Otro pilar son las nuevas tecnologías. Pertenezco al capítulo de Singularity University que trata de abrir ventanas a todos para el futuro. Estas son las tres columnas que apoyan mi trabajo profesional.

-Usted es una persona bastante emprendedora. ¿Cuál diría que es la clave para el éxito?

-La clave para el éxito es estar conforme con uno mismo, hacer lo que a uno le apetece y encontrar la satisfacción en eso. Yo creo que más que el dinero, la fama u otro tipo de poder, el éxito es la propia satisfacción consigo mismo.

-¿Como fueron sus comienzos en la escritura?

-Mis comienzos en la escritura fueron a los 14 años cuando empecé a escribir mis diarios. Después tuve profesores muy buenos de literatura que hicieron queme enamorase de ella. Tuve la fortuna de vivir 15 años en Florencia y trabajar para muchas multinacionales. Gracias a eso conocí a Indro Montanelli y Oriana Fallaci. Montanelli fue una persona que me desafió en el tema del periodismo y la escritura. También soy un gran lector y esto hace que quiera escribir para no olvidar. Creo que todos escribimos para no olvidar.

-¿Cree que un periodista nace o se hace?

-El periodista tiene que tener dentro de el algo que es innato, la curiosidad. Si una persona no es curiosa, difícilmente puede ser periodista. Otra cosa que debe tener es la decencia. Un periodista debe ser decente y no venderse nunca ni por poder, ni por dinero, ni por color político. Además, los periodistas deben ser conscientes siempre de lo que escriben.

-¿Cómo ha sido la experiencia tras escribir su libro?

-Este libro ha sido sin duda, el más complicado de escribir. Se trataba de pescar de mis diarios experiencias de mi vida, y por otro lado, pescar cosas de la memoria. Esto ha sido como escuchar una misma melodía con dos instrumentos distintos simultáneamente. En este libro yo me mojo porque cuento toda la búsqueda y camino interior que he tenido en mi vida. Hay dos elementos fundamentales que aparecen muy fuerte en mi libro. Uno es el mar porque yo vengo del mar. Mis padres se amaron en un verano de los años 50 y es muy importante para mí. El otro elemento es mi padre, que me inculcó desde muy pequeño el hecho de volar alto, donde sólo los halcones llegan. La verdad es que no he volado tanto pero he intentado muchas veces levantar el vuelo. Siempre he intentado gritarle al mucho a través de la escritura, el viento que llevo dentro.

-Si tuviera la oportunidad de hablar con su yo del pasado, ¿qué le diría?

-Que siga siga siendo feliz y no se arrepienta absolutamente de nada. He vivido la vida intensamente y he encontrado a grandes personas (presidentes, artistas, escritores) que me han dado muchísimo. También he vivido encuentros conmigo mismo porque he pasado por momentos opacos en los que he tenido que agarrarme a una farola, no para que me iluminase, sino para apoyarme. También he tenido momentos en los que me he sentido un encantador de serpientes o de sirenas, pero los momentos más bonitos cuando he amado a alguien que nadie amaba. Al final, las cosas que a uno le queda en su vida, son las que ha ido dando a lo largo de su vida. Estoy convencido de que lo que uno da, nadie te lo puede robar.

-¿Y a su yo del futuro?

-A mi yo del futuro lo estoy construyendo. Me preocupa el futuro relativamente pero lo que me importa es el presente. A veces nos pasamos horas buscando la felicidad en el futuro y nos perdemos el presente. Yo trato de abrir las ventanas y prever al mundo para contarle lo que está por venir. Sé que cualquier futuro e mejor que cualquier pasado.

-¿Qué consejo tiene para los jóvenes emprendedores?

-Mi mayor consejo es que tengan claro que vale la pena emprender. Merece la pena intentarlo y hacer siempre lo que a uno verdaderamente le gusta. Antes de empezar a hacer algo nuevo es normal sentir miedo, y esto a veces nos bloquea. Hay que dar el primer paso y ponerse en movimiento para que las cosas acaben saliendo. Muchas veces cuando estoy en la redacción, llegan jóvenes becarios a hacer prácticas y se sienten pesimistas porque creen que es difícil encontrar trabajo. Yo siempre digo lo mismo, intenta ser el número uno y verás que encuentras trabajo. En lugar de preocuparse hay que centrarse en trabajar y convertirse en el número uno.