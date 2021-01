El pasillo del IES El Arenal, en Dos Hermanas, se ha convertido en una galería de arte. En él exponen sus obras los alumnos de la FB Básica de soldadura que dirige Manuel Flores, premiado por la fundación Educa Abanca como el mejor profesor de FP de España en 2020. Los estudiantes de este módulo vienen con la autoestima “por los suelos”, de fracasar en la ESO. Cuando se “enganchan” a esta enseñanza y fabrican piezas con sus manos, empiezan a motivarse y a comprobar que también son “válidos” para la sociedad.

–Se puede decir que el premio que ha recibido es un Goya educativo...

–Así es como se conocen. Me siento muy feliz y orgulloso de que haya sido mi propio alumnado el que me nomine. Es también una satisfacción que se premie la labor de los profesores técnicos de FP.

–¿En qué consiste la FP Básica que imparte?

–Esta FP la conforman los alumnos que vienen fracasados del sistema educativo. Son dos cursos de formación. En el IES El Arenal, de Dos Hermanas, impartimos la FP Básica de fabricación y montaje.

–Un motivo por el que ha sido reconocido es por alentar las habilidades artísticas de los alumnos.

–Eso ha sido por iniciativa propia. La singularidad de este proyecto es que fusionamos los conocimientos técnicos con los artísticos, a través de la realización de diversas obras expositivas. Otro pilar de este proyecto es la solidaridad, ya que todos los ingresos que obtenemos a lo largo del curso los donamos a ONG. El año pasado, sin ir más lejos, recaudamos 1.200 euros que entregamos a una asociación contra el alzhéimer y a otra que trabaja con los refugiados de Lesbos.

–¿Es más fácil encontrar trabajo con una FP que con una licenciatura?

–Los jóvenes se han dado cuenta de que es una formación que les abre las puertas directamente a la vida laboral. He contado con alumnos que han terminado sus carreras universitarias y al no tener suerte profesionalmente han decidido reciclarse estudiando una FP de grado medio o superior. Es una gran vía para conseguir trabajo. A ello se une el gran abanico de especialidades que oferta la Junta.

–¿Está de acuerdo con concertar la FP?

–Soy absolutamente contrario a concertar la educación. Se debe potenciar la enseñanza pública, dotar los centros de más medios y tecnologías para que luego no vayan los chavales a hacer las prácticas y se encuentren con maquinaria que ni siquiera han visto.

–¿Qué le parece la apuesta de la Junta por la FP Dual?

–Es un debate largo. Los alumnos de la FP Dual dan la mitad de la formación en los institutos y la otra mitad en las empresas, con personal que no se encuentra pedagógicamente preparado. Es un modelo que salió de Alemania, que tiene un fuerte tejido empresarial, muy diferente al de España, donde prevalecen las pymes. No estamos preparados para asumir este tipo de formación. Además, me consta que la experiencia que han tenido los centros con la FP Dual ha sido negativa, ya que es muy elitista. Quieren sólo a los mejores alumnos, a los que poseen los mejores expedientes académicos. Y no debe ser así. Han de ir todos o no va ninguno.

–Se queda, por tanto, con el modelo tradicional...

–La experiencia que yo he tenido con la FP Dual no me gusta. Defiendo el modelo tradicional: el joven termina sus dos cursos de formación y realiza prácticas varios meses en una empresa, lo que ya le sirve de experiencia laboral.

–¿Se ha perdido una oportunidad para el consenso con la ley Celaá?

–No toda la ley Celaá es mala. Tiene también sus cosas buenas. En lo que a mí me compete, debo resaltar la injusticia que se ha hecho con los profesores técnicos de FP que no tenemos titulación universitaria. Hay muchas especialidades de la FP que carecen de correspondencia universitaria, como la mía de soldadura, o las de automoción y peluquería. Son profesiones que no se estudian en la enseñanza superior. Con la Lomloe se le cierra el paso a todos los profesores técnicos, ya que sólo podrán ingresar en el cuerpo de docentes de FP los que posean una titulación universitaria.

–Entiendo, por tanto, que con la nueva ley usted no podría impartir la enseñanza por la que acaba de ser reconocido...

–Los que estamos ahora impartiendo la FP sí podemos continuar, pero pasamos a formar parte de lo que la Lomloe ha denominado “cuerpo de docentes a extinguir”. Nos degrada. Los compañeros que trabajan las mismas horas y se encargan de los mismos módulos pero tienen título de universitario pasarán al cuerpo de profesores de Secundaria, con las mismas ventajas de esos profesionales, entre ellas, la retribución.

–Y estos cambios, ¿cómo afectan a los estudiantes?

–El que sale perjudicado es el alumnado. El 95% de los docentes actuales de la FP tenemos un bagaje profesional en la calle. Es una experiencia de la que se enriquecen los estudiantes y que con la ley Celaá se va a perder. Le pongo un ejemplo: un universitario que haya estudiado una ingeniería técnica e imparta el módulo de soldadura, una labor que, como mucho, habrá visto por power point. Ya en 2001, cuando empecé a trabajar como profesor, también se intentó. Las familias y el alumnado se echaron a la calle y se volvió a abrir la bolsa.