"El cine y la tele aún retratan a los informáticos como frikis y asociales"

María del Carmen Romero Ternero lleva dos años al frente de la Escuela Superior Técnica de Ingeniería Informática (ETSII) de la US. En su programa llevaba un fuerte compromiso con la ciberseguridad y la inteligencia artificial.

Fruto de la apuesta son las jornadas que acoge esta escuela del campus de Reina Mercedes durante tres días, en los que se abordarán las nuevas prácticas en tales disciplinas.

Su máxima es no cerrarse a las nuevas tecnologías, sino educar en su buen uso. Por cierto, es directora de una escuela con escasa presencia de alumnas. Déficit a combatir.

-¿Es la primera vez que la ETSII acoge estas jornadas?

-Sí, en sus nueve ediciones, es la primera vez que tienen lugar aquí. En Andalucía, se habían celebrado antes en Granada. El profesorado de esta escuela ha participado en las jornadas desde que comenzaron en 2015. Su organización requiere esfuerzo, dedicación y compromiso. Hace dos años, cuando me presenté con mi programa a directora de la ETSII, uno de mis objetivos era potenciar la formación en ciberseguridad e inteligencia artificial. Ha sido un proceso muy participativo, que es la base de la ilusión, las ganas y el éxito.

-¿Somos conscientes de lo importante que es la ciberseguridad en una sociedad digitalizada?

-La tendríamos que tener presentes todos. En nuestras vidas, para bien y para mal, la informática ha venido para quedarse y eso nos obliga a conocer las buenas prácticas en la seguridad de la información. Necesitamos, por tanto, profesionales que sean capaces de proteger eso. La ciberseguridad es algo holístico, no solamente técnico. El 90% de los incidentes en ciberseguridad se originan por causas humanas. Muchas veces porque la persona es engañada y aporta una información que no debería suministrar, el conocido como phising.

-Los ciberfraudes provocan animadversión hacia las TIC...

-La tecnología no debemos dejar de usarla, aunque tenga riesgos asociados. Hay que buscar los mecanismos para emplearla con la máxima seguridad posible. Ojo, que seguridad al cien por cien no hay. Ni creo que vaya a haber nunca porque, al igual que las leyes, cuando se aprende a manejar una tecnología, también se conocen sus lagunas, fundamento de los hackers. Lo importante es no transmitir el mensaje del miedo, sino de poseer profesionales cualificados para ser más proactivos que reactivos, es decir, de contar con esos mecanismos que eviten los ataques y fraudes.

-¿Los ciudadanos aún vivimos en una etapa párvula de la tecnología?

-Sí, por supuesto. Hay muy poca competencia digital, a pesar de que la Comisión Europea ya sacó el dircom con dos marcos, uno para las organizaciones educativas y otro para los ciudadanos. En el día a día hacemos muchas cosas mal con las tecnologías, no porque queramos hacerlas mal, sino porque no hemos sido educados para ello. Como, por ejemplo, enviar fotos a un desconocido o no ser conscientes de que cuando mandamos alguna información por whatsapp, ese mensaje ya escapa de nuestro control. Aunque hay personas precavidas, en general no lo somos porque se desconocen las consecuencias de no serlo. Es como darle a un niño de cuatro años la llave de nuestra casa.

-¿Es oportuno prohibir el uso del móvil en los colegios?

-La vía no es prohibir. Se trata de educar en el buen uso de la tecnología, como se hace en otras cuestiones. Hay que enseñar a los alumnos que lo que les llega a través del móvil no siempre es verdad. Especialmente en la época actual, en pleno desarrollo de la inteligencia artificial, que permite la creación de bulos e imágenes falsas.

-En las aulas también existe el problema de que el alumno aventaja al maestro en el uso de las TIC...

-El marco de competencias de la UE va dirigido a eso, a formar a los docentes en nuevas tecnologías para que sean capaces de formar a los alumnos. Debería apostarse por que el profesorado cuente ya con esa formación y no tenga que buscarse la vida para lograr la competencia. En los entornos educativos, además, debería trasladarse el mensaje de que el reciclaje tecnológico ha de ser continuo, pues las TIC caducan pronto.

-La ETSII protagoniza la mayoría de los nuevos grados de la US aprobados por la Junta...

-Eso se debe a que no nos queda más remedio que mirar hacia el mercado laboral. No podemos hacerlo hacia otro lado. Ojo, que eso no quiere decir que nos vayamos a casar con una tecnología concreta. En el diseño de los dos grados tenemos muy presente que los profesionales que formemos han de contar con los fundamentos necesarios para que en el futuro sean capaces de abordar una tecnología desconocida de forma autónoma.

-Lo de la inteligencia artificial da un poco de miedo...

-El miedo se inculca. Vivimos en la cultura del miedo y cuando una nueva disciplina logra avances tan rápidos es natural ponerse una protección al tener la sensación de no controlarla. Pero la realidad está lejos de eso. La IA ha conseguido logros, aunque también hay riesgos, como las fake news. Aquí la cuestión no es informática, sino cultural. El ser consciente, como dije antes, de que todo lo que nos llegue no tiene que ser real. Por otro lado, se están aprobando leyes para su buen uso. La tecnología siempre debe regularse.

-Esta escuela sigue siendo poco femenina...

-Por desgracia, sí. En Ingeniería del Software la presencia de universitarias es del 17%; en Computadores, sólo del 1%; y en Ingeniería de la Salud ya sí sube al 42%.

-¿Existe un estereotipo maldito del informático?

-El cine y las series de televisión son culpables, pues aún nos tienen por frikis y asociales. Este estereotipo ha frenado también la matriculación de mujeres y que en la escuela no exista más diversidad. En nuestras aulas no puede haber sólo hombres heteros y caucásicos.