Pepe Begines: “El agropop es la mezcla entre un gazpacho y una hamburguesa”

Sevilla/José Begines Guzmán -Pepe Begines- (Los Palacios y Villafranca, 1967) es un músico, compositor y autor sevillano, conocido por ser el vocalista del grupo 'No me pises que llevo Chanclas'.

Los creadores del 'Agropop' llevan 35 años recorriendo toda España y parte del extranjero con su peculiar música llena de humor e historias muy del sur.

A pesar de los años, la banda, "más un grupo de amigos" sigue dando conciertos por todo el país y agotando las entradas allá por donde van.

Pregunta. ¿Siguen con ganas después de tantos años?

Respuesta.Sí, hombre, por supuesto, tenemos el 'sold out', o como nosotros decimos, “hasta las manillas” en el Cartuja Center de Sevilla y estamos haciendo giras anuales de 70, 80 conciertos por toda España. Incluso también hemos tenido conciertos muy bonitos en el extranjero en Francia, en Argentina, en Colombia.. Yo creo que estamos en una etapa muy bonita y eso hace que tengamos grandes ganas de seguir con esto.

P.La banda tuvo un periodo de descanso hasta el año 2009 cuando deciden volver con un nuevo disco, ¿cómo calificaría esta segunda parte de su historia?

R.Pues a todos nos da la sensación, por la respuesta del público, que hemos madurado muy bien. Esto ha sido como el vino de Solera, que vale más que un vino joven siempre. Entonces la banda ha demostrado una muy buena maduración, quizás ha tirado un poco más al rock. Antes éramos nueve, había gente con los coros, había un teclado, que también desapareció y al final nos hemos quedado en un quinteto que apuesta mucho por la música con poderío y por un directo con una curva rítmica y emocional muy alta.

P.¿Cuál ha sido la mejor etapa del grupo?

R.Pues yo me voy a quedar con la que tenemos ahora, la primera fue una etapa muy bonita, fue una etapa de plena juventud y de recorrer todos los sitios de España, metidos en un autobús adaptado con camas dónde vivíamos tres cuartos del año. Ahora quizás disfruto de otra manera, es un momento en el que te sientes querido. Veo que el grupo es muy apreciado, pero que se vive de una manera más templada y más bonita. Apreciamos mucho cada concierto donde estamos repitiendo y tripitiendo en un montón de pueblos. Es bonito cuando la gente te dice: “estuvisteis aquí hace 30 años, en la plaza de toros, en el campo de fútbol…”. Te das cuenta de que ha perdurado tu grupo, que todavía sigue en pie y con muy buena salud musical.

P.Volviendo a sus orígenes ¿Cuándo y de qué forma surgieron 'Los chanclas'?

R.Pues la banda se forma de una manera muy silvestre, porque éramos músicos amigos, y amigos músicos, que teníamos ganas desde siempre, desde pequeños, de tener una banda, y en el año 87 aproximadamente nos llamaron para tocar en Utrera. Fuimos con la mente muy abierta dándole vía libre a la improvisación, y de esa manera, pues empezamos. De hecho el nombre nos lo pusimos por el camino. Todo fue bastante como el cauce del río, íbamos río abajo y todo sucedió muy rápido, con un estilo muy sureño y muy rural.

P.Se les considera creadores del 'Agropop', ¿cómo surge este género?

R.Bueno, dice una frase que hay que conocerse dentro para sacarlo fuera. Cada uno canta a su entorno. Los grupos urbanos le cantan al asfalto, al neón, al cuero, y nosotros le cantábamos a nuestro entorno, le cantábamos al campo, a los tractores, a los girasoles, a la uva, a los melones…, qué es lo que nos rodea. Eso, junto con las influencias de la música anglosajona, ya que aquí el rock and rock entró por Rota y Morón, pues fue también fue otra influencia grande para crear este estilo. El agropop es lo que intenta reflejar la mezcolanza entre el campo y la ciudad, entre un gazpacho y una hamburguesa, entre el rock, el flamenco y muchas cosas.

/ D. S.

P.¿En qué momento fueron conscientes de la magnitud que estaba teniendo el grupo?

R.Aquí fue todo muy rápido, la verdad. Porque nosotros el primer disco lo sacamos ahora hace treinta y cinco años, en el 89, y un año después éramos discos de platino. Los discos de platino en aquel tiempo era vender más de cien mil copias, que a mí me consta que nos podían haber dado cinco o seis discos de platino. El grupo durante el primer año dio 128 conciertos, que creo que también es muy definitorio... Y desde entonces en poco tiempo se le cogió mucho cariño en todas partes. Creo que la gente se sentía muy identificada y que formábamos parte de la vida de mucha gente, de las fiestas, de los chiringuitos, de un fin de año, de un cumpleaños… Ahí estaba nuestra música, que es para pasarlo bien y de fiesta y que procura unir el buen rollo y el buen humor.

P.¿Cuál ha sido el disco más personal para el grupo y con el que más disfrutaron creándolo?

R.Hay un disco que es muy icónico para nosotros, que es el primero. El primer disco prácticamente tenía 10 singles, en el que vienen Y tú de quién eres, Bolillón, An ca Conil o Las Calles de Chicago, que fue nuestro primer single. Es un disco que creo que rompió muchos moldes, porque fue nuestra tarjeta de presentación y fue el que llamó la atención de entre tantos grupos como había. Así que yo, si me tuviese que quedar con alguno, quizás me quedaría con el primero.