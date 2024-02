“Las matronas somos unas grandes desconocidas”

Andrea Gabella, nacida de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), obtuvo el sexto puesto en el examen EIR (Enfermera Interna Residente) en la convocatoria de 2020. Fue la primera que eligió la especialidad Obstétrico-Ginecológica, que desarrolló en el Hospital Universitario de Valme. Logró el primer premio del Concurso de Fotografía del Colegio de Enfermería de Sevilla en 2023.

-Ha recibido el premio de fotografía del Colegio de Enfermería de Sevilla con la imagen de un parto. ¿Cómo surge esa foto?

-Fue la noche del 1 de noviembre, en el paritorio del Virgen del Rocío. Hubo varios partos a la vez y me fui con Mireia, que fue un parto precipitado. Ella ya iba bastante mal y la posición de la bebé, que no era habitual, mirando hacia arriba, hace que duela mucho más y el parto se prolongue mucho más. Al final, nace Marina mirando hacia arriba, despacito. Le dije al papá que fotografiara el momento porque no suele ser normal que los bebés nazcan así.

-Logró uno de los mejores resultados en el EIR en 2020. ¿Por qué eligió ser matrona y por qué el Hospital de Valme?

-Siempre quise hacer pediatría, pero no pude hacer rotación en el hospital pediátrico durante las prácticas y, sin embargo, pasé por paritorio. Estando allí me di cuenta de que era mi vocación, porque esa emoción que viven los padres en el momento del nacimiento se me contagiaba. Al terminar, empecé a estudiar para el EIR. No fue a la primera ni a la segunda, fue a la tercera cuando lo conseguí, pero fue un reconocimiento personal terminar en tan buen puesto. Fui la primera en elegir matrona, lo que me permitió elegir hospital. Me decanté por Valme porque no me quería ir de Sevilla: no quería separarme de mi familia y el sueldo de residente es bajo. Y quería un hospital más pequeño que me permitiera hacer equipo con las matronas. Tengo un recuerdo precioso.

-Tuvo que irse a Barcelona a trabajar. ¿Cuál es su situación actual?

-Me fui a Barcelona en febrero de 2023 tras varios meses buscando trabajo en Andalucía y, estando allí, me llamaron para una baja de seis meses. Fue una decisión difícil, pero decidí venirme sabiendo que después me quedaría en paro. No me equivocaba. Desde diciembre vuelvo a estar en la tesitura de irme o quedarme.

"Tenemos uno de los mejores sistemas de salud y, poco a poco, está quedándose en la nada”

-¿Se conoce el papel de las matronas?

-Creo que somos unas grandes desconocidas porque siempre se nos asocia al momento del parto y, sin embargo, tenemos muchísimas funciones que están en el olvido. Nos dedicamos a todo lo que es la vida sexual y reproductiva de la mujer, desde la adolescencia hasta la menopausia. También la lactancia, los pospartos... Siento que la población busca al final ayuda en otro perfil profesional.

-¿Cuál es la gran reivindicación de su colectivo?

-Dar a conocer a la población el perfil de competencias que tenemos y poder ayudar a la mujer con estas herramientas. Estamos viendo que, últimamente, debido a ese desconocimiento y por los recortes cada vez mayores en sanidad, las mujeres acaban recurriendo a otros perfiles profesionales que muchas veces no tienen esas competencias e incluso hacen intrusismo. Por no cumplir esas funciones nos las están robando poco a poco.

-¿Cómo definiría la situación en la que se encuentra la sanidad pública?

-Siento que está un poco en decadencia, cada vez hay más recortes, cierran más unidades... Lo veo muy triste. Al final, todos nos vemos afectados, sobre todo los pacientes. Tenemos uno de los mejores sistemas de salud y, poco a poco, está quedándose en la nada.

-Recientemente se publicó el informe del Defensor del Paciente, que recoge casos de negligencia en los partos que han provocado algún tipo de discapacidad en los bebés. ¿Faltan medios?

-El parto puede ser idílico, pero a veces puede conllevar muchísimo riesgo, complicarse en cualquier momento. Aumentando la ratio de profesionales y con unas buenas infraestructuras podemos mejorar bastante. El hecho de que haya hospitales de baja intervención, que tengan más medios en cuanto a métodos analgésicos para la mujer, para facilitar su movilidad durante el parto, también ayudaría muchísimo. La atención al parto se medicalizó muchísimo y poco a poco está habiendo una tendencia de volver al parto a la antigua usanza: mujer en movimiento, en casa, sin medicación... Deberíamos encontrar un punto intermedio, que a veces es difícil.

-En Andalucía existe la opción del Plan de Parto y Nacimiento. ¿Es posible cumplirlo?

-Sí, generalmente se cumple. Este plan de parto es generalizado, pauta una serie de actuaciones por parte de los profesionales según la evidencia científica. Lo que deja reflejado son los deseos y necesidades de la pareja, se intenta consensuar con ellos y cumplir al 100% si las condiciones del parto lo permiten, que a veces se complica y no cumple con las expectativas que desearíamos.

-¿Existen desigualdades en la atención en función del lugar de residencia?

-Sí, hay comunidades que tienen mucho más desarrollada la sanidad, no recortan tanto o invierten más, hay más profesionales, más y mejor infraestructura, y se nota. Aunque los profesionales intentemos darlo, la atención al paciente no va a ser igual.

-¿Qué opina de "técnicas" de moda como el parto domiciliario o el hipnoparto?

-Todas aquellas herramientas que puedan ayudar a las mujeres a cumplir sus necesidades y a que el parto evolucione de forma fisiológica me parecen genial. Soy muy partidaria de los partos naturales. Las dos vertientes, tanto la naturalista como la más intervencionista, tienen sus pros y sus contras, y creo que el punto intermedio serían casas de nacimiento en los hospitales, que permitan a las mujeres que lo desean tener un parto más natural en un ambiente más neutro. Están junto al hospital, por si hay cualquier complicación o se necesita material médico.

-Si pudiera elegir el lugar de trabajo ideal, ¿cuál sería?

-Para mí, el ideal sería un hospital liderado por matronas que podamos llevar a cabo este tipo de parto, individualizado, respetando el derecho de la mujer y la evidencia científica, y que podamos desarrollar nuestras competencias sin tantos obstáculos a nivel administrativo, económico... Daríamos una atención de calidad.