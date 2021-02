“Lo mejor siempre está por llegar, el mejor momento es ahora”

Curro Cañete, nacido en Málaga, creció en Córdoba y se terminó de formar en Madrid. Su empeño en mejorar y mejorarse, y a partir de ahí ayudar a los demás, lo ha llevado a convertirse en autor de libros de autoestima que se han convertido en manuales de cabecera para lectores de lo más variopinto. Titulado en Derecho y en Periodismo, con un grado en ‘coaching’ por la Universidad Autónoma de Madrid, es autor de El poder de confiar en ti que se extendió el pasado año con Ahora te toca ser feliz (editorial Planeta). Para los tiempos que estamos viviendo sus palabras suenan ilusionantes e incluso convenientes.

–Entre sus lectores está Ricky Rubio y él dijo que su anterior libro fue fundamental para ganar el mundial de baloncesto.

–No me lo podía creer. Muchos famosos me han comentado que mis libros les ha hecho mejores. Pero para mí tiene el mismo valor un mensaje de un famoso que el de una persona desconocida. El autoconocimiento no tiene límites y siempre podemos mejorar.

–¿Cómo definiría lo que escribe: filosofía, orientación, ejercicios de vida...?

–La verdad es que no lo había pensado. Creo que es aportar una manera de vivir desde el amor.

–¿Y qué sería el amor?

–Para mí es la fuerza más potente que existe en el universo. Tú piensa que cuando estás enamorado tienes más energía, estás más fuerte. Estar enamorado no es limitarse a una persona, puedes estar enamorado de la vida, de tu trabajo. Puedes estar enamorado de tu presente y de tus sueños, de lo que quieres construir. Levantarte cada mañana con el entusiasmo de saber que estás vivo.

–No es sencillo a veces eso de “vivir la vida”. En estos tiempos aún menos.

–Pues para eso debemos valorar precisamente estar vivos. Mucha gente no se da cuenta de privilegio qué es ser un ser humano y estar vivo. Con todas las posibilidades que tenemos a nuestro alcance de amar, de gozar, de disfrutar de instante en instante. Por eso tenemos que ser conscientes de ese privilegio, para poder realizarnos como seres humanos.

"Tenemos derecho al pataleo, a sentirnos infelices y a llorar. Pero también sería aconsejable plantearnos qué es lo que queremos hacer con nuestra vida"

–Incide en el libro de que la muerte de los seres queridos nos sirve de lección pero no pueden ser motivo para renunciar a nuestra vida.

–La muerte es una maestra porque te hace despertar. Cuando tú pierdes a un ser querido, en mi caso yo perdí a mi hermano, que se quitó la vida, eso te sacude. Te hace ver la importancia de las cosas. Ante la muerte de una persona que quieres te das cuenta de que un rayón en el coche no tiene la más mínima importancia. Lo importante es sentirse vivo y que tienes el derecho y la obligación de caminar hacia tus sueños y de colaborar con el resto de los seres humanos.

–¿Qué diría cuando alguien se irrita con un percance sin consecuencias en el tráfico o se le ha colado alguien en el súper? ¿Tenemos derecho a sentirnos mal en los pequeños disgustos?

–Sí, tenemos derecho al pataleo. A sentirnos infelices y a llorar. Pero también sería aconsejable plantearnos qué es lo que queremos hacer con nuestra vida. Ir hacia una dirección donde haya más alegría y optimismo. Si quieres arruinar tu felicidad porque alguien te pita con el coche es porque tu felicidad vale poco o no te quieres mucho. Tu paz interior es valiosa.

–¿Habría que calibrar, entonces, qué es lo realmente importante?

–La mayoría de las cosas que nos arruinan la felicidad son cosas que no tienen importancia en absoluto. La mayoría de las cosas que nos perturban no son importantes. A menudo todo es más sencillo. No deberíamos hacer dramas de insignificancias. Las cosas importantes son las que nos contribuyen a ser mejores personas.

–¿Cómo podríamos defender esa paz interior ante las personas tóxicas?

–Lo primero es que no debes caer también en la inconsciencia. No te puedes poner al mismo nivel de las personas destructivas. Y si es por llegar a gritos no es ese el momento de razonar. Debes esperar a que quien te grita, que está poseído, con su emoción tóxica, reciba un ‘exorcismo’. Con paz interior es cuando realmente puedes compartir tus pensamientos.

"Lo importante no es uno mismo sobre los demás. Lo importante es que tú realices tu propósito de vida para ti y los demás"

–¿Siempre hay un margen de oportunidad para esas personas que arruinan nuestra estabilidad?

–Eso es una decisión personal. Hay quiénes me preguntan sobre su vida conyugal y eso lo tiene que decidir cada uno. Cada persona tiene que decidir la relación con los demás. Hay quienes merecen mantener un vínculo durante mucho tiempo y otras personas que, por lo que sea, no merecen más de una conversación. No es necesario apegarse a quienes nos hacen daño. Se deben quedar atrás.

–¿Lo importante es siempre mirar por uno mismo?

–No, lo importante es que tú realices tu propósito de vida para ti y los demás. Cuanto más favorezcas a mejorar la vida de otros es mejor para ti. Pero primero debes amarte. Tienes que ser tu propio aliado, no tu enemigo.

–¿Cómo nos convertimos en nuestro mejor amigo?

–Nunca debes abandonarte. Somos la única persona con la que vamos a convivir hasta el último día.

–¿A qué se refiere cuando habla de optimismo?

–Las personas felices son optimistas. Los hay que lo son por naturaleza y la mayoría debemos ejercitar la mente. Cuanto más tiendas a lo negativo más esfuerzo debes hacer para ser optimista: para ser más feliz. La mente es la que debe estar a tu servicio y no al revés.

–El mundo no es tan torcido como a veces observamos.

–Hay que confiar en la vida y en los demás. Lo mejor siempre está por llegar, el mejor momento es ahora, porque ayer ya pasó. Da igual si tienes diez como ochenta años. La vida es un continuo ahora.

–Su destino ha sido éste: trazar líneas para las vidas.

–Estoy aquí para eso, para sanar las heridas de otros. Yo estuve muy extraviado y encontré mi propósito de vida.

–¿Cómo surgió su labor?

–De la infelicidad. Estaba atrapado por el miedo, que es el mayor enemigo que tenemos los seres humanos. Yo vivía en el qué dirán, en el armario. Estaba tan perdido que no podía ser uno mismo. Ahora lo soy y he construido mi felicidad para ayudar a otros.