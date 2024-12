"La tecnología IA te facilita la personalización del aprendizaje de inglés para cada alumno"

Un gran pope de la enseñanza de idiomas. Mike Mayor (Preston, Lancashire, 1963), licenciado en Francés y con una maestría en Inglés y Lingüística Aplicada de la Universidad de Cambridge, ha trabajado en los últimos 30 años como profesor, lexicógrafo y editor (fue editor del diccionario Longman). Actualmente dirige en la editorial Pearson el programa Escala Global de Inglés (GSE). Lamenta que ya no hay mercado para los diccionarios y que, aunque la IA puede ayudar a hacerlos más rápido, hoy en día aún se necesitaría un ser humano para elaborarlos porque esta tecnología puede cometer errores y alucinar. Ha sido el ponente que ha inaugurado en Sevilla en noviembre la Conferencia anual de la Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía (ACEIA).

Pregunta.-¿Cuáles son las tendencias en la enseñanza de idiomas?

Respuesta.-Obviamente las tecnologías digitales y la IA (inteligencia Artificial). En una clase de 30 estudiantes, la tecnología IA te facilita la personalización del aprendizaje para cada alumno. Otro tema clave es el aprendizaje permanente. Los empleos están cambiando y la gente tiene que aprender nuevas habilidades al finalizar la educación formal en la escuela y la universidad. Ahora se aplica más un enfoque de aprendizaje y evaluación basado en habilidades.

P.¿Recomienda algún material de apoyo a los docentes?

R.El proyecto La escala global del inglés que lidero apuesta por integrar la tecnología, el aprendizaje y la evaluación en una solución total. La evaluación continua a través de tecnologías digitales ayuda a los docentes y personaliza el viaje de aprendizaje para cada estudiante. La retroalimentación es clave en el aprendizaje. Lo esencial es la comunicación, lo que puedes hacer con el lenguaje, como marca el Marco Común Europeo (2001). Todavía hay mucho énfasis en la gramática y el vocabulario. Los estudiantes salen de la escuela o la universidad y tal vez puedan leer y comprender, pero no pueden comunicarse y eso es lo que necesitan. Hay que cometer errores para aprender.

P.¿Qué beneficios aporta aprender inglés en tu carrera y más adelante?

R.El inglés es el lenguaje común de los negocios internacionales. Según un sondeo realizado a personas que utilizan el inglés en el trabajo en cinco países alrededor del mundo, sólo el 25%, uno de cada cuatro, se siente seguro utilizando el inglés en el trabajo con todas las habilidades, y únicamente una de cada tres empresas apoya el aprendizaje de idiomas de sus empleados. Más de la mitad (56%) de los encuestados salieron de la escuela o la universidad sin el inglés que necesitan para trabajar. Entonces ¿para qué enseñamos inglés? Ciertamente, en educación el sistema de exámenes se centra en gran medida en la precisión y en que sea gramaticalmente correcto. Pero en el mundo real lo importante es si puedes comunicar y dar tus opiniones en inglés. Si no usas el artículo correctamente o te equivocas en el tiempo pasado, a nadie le importa.

P.¿Es bueno el nivel de inglés de los estudiantes cuando salen de la escuela en comparación con lo que se les exige?

R.Más de la mitad de los estudiantes no están preparados, no tienen confianza al hablar y escribir inglés. Más del 70% asegura que su trabajo sería más fácil si su inglés fuera mejor. Si los empleadores mejoran los conocimientos de inglés, tendrán equipos con mayor rendimiento. Cuanto mejor sea el nivel de inglés, mayor será el salario y mayor el puesto en la empresa. Las personas más jóvenes con un buen inglés progresan más rápido dentro de una empresa.

P.¿Por qué los estudiantes no alcanzan un nivel suficiente de inglés al final de sus estudios?

R.Más de la mitad de los encuestados no alcanzaron nivel suficiente de inglés por centrarse demasiado en la gramática y el vocabulario en el aula. En una clase de 30 no tienes oportunidades de hablar. No hay que preocuparse por cometer errores, sino solo hablar para adquirir confianza. Hay un gran movimiento en Europa, también en España, en torno a la educación plurilingüe en el aula (CLIL), usando el inglés y su lengua materna. En el mundo real utilizas ambos idiomas.

P.¿Cómo ha cambiado el nivel de inglés entre las distintas generaciones?

R.No hay grandes diferencias, aunque las generaciones más jóvenes suelen tener más confianza para comprender inglés, probablemente debido a que escuchan música en inglés, ven Netflix en inglés, YouTube, las redes sociales... Pero nuevamente cuando se trata de hablar y escribir no hay mucha diferencia entre las generaciones.

P.¿Qué tipo de herramientas son más populares o preferidas entre los estudiantes para mejorar su inglés?

R. Fuera de la educación formal, la tendencia es hacia fuentes de aprendizaje no tradicionales. Ahora la gente va cada vez más a YouTube, Instagram, Tiktok...plataformas en las que multitud de profesores enseñan expresiones, vocabulario o lo que sea. En la preparación de exámenes, el 70% utilizaban YouTube, hay mucho contenido. Las personas en el lugar de trabajo suelen utilizar las redes sociales, YouTube o aplicaciones de aprendizaje de idiomas porque no pueden permitirse un tutor.

P.¿Cómo afecta el conocimiento o dominio del inglés a la autoestima de las personas?

R.Las personas con mejor inglés se sentían más seguras en el trabajo. Pero incluso fuera del trabajo sentían que tenían mayor autoestima debido a su dominio del inglés. A medida que se van haciendo mayores las personas que siguen aprendiendo tienen mayor calidad de vida, se mantienen más activas, más jóvenes. El aprendizaje en general tiene un impacto positivo en tu vida.

P.¿El dominio del inglés puede influir en el impacto del aumento de la IA en el mercado laboral?

R.La inteligencia artificial está cambiando el lugar de trabajo, especialmente en la Generación Z. Nos preocupa que sus trabajos sean reemplazados por la inteligencia artificial. El inglés también es clave para dominar la IA porque gran parte de Internet está en inglés y los modelos de IA generativa en inglés son más potentes que en otros idiomas. En un mundo de IA, los empleadores buscan las habilidades humanas: empatía, liderazgo, colaboración, trabajo en equipo, pensamiento crítico, comunicación, creatividad, y el lenguaje juega un papel importante en ellos.

P.Su mensaje para alumnos, profesores y empresas...

R.A las empresas, que inviertan en la formación lingüística de sus empleados para elevar su productividad y su rentabilidad. A los profesores, que miren los resultados de sus alumnos para comunicarse, y centrarse en hablar y escribir en el aula. A los alumnos, que se hagan cargo de su aprendizaje. Si el aprendizaje dura toda tu vida, te mantendrá joven, saludable y feliz.

