"Pompeya es el pueblo de los abuelos, sólo que un poco más roto"

MÁS ROMANOS QUE LOS ROMANOS. Somos cotillas desde tiempos inmemoriales. No es la única cosa en común, desde luego, que tenemos con los pobladores de la antigua Roma, que lo eran muy y mucho. Paco Álvarez (Madrid, 1965) recorre en Crónica rosa rosae (Larousse) algunos de los escándalos (y mentiras) más suculentos del imperio, un juego en el que cayeron autores “aparentemente serios como Aristóteles, Séneca o Cicerón". El libro es la última entrega de una serie de títulos en los que Álvarez muestra cuánto nos parecemos a nuestros primos lejanos en el tiempo, cercanos en tantas cosas: Somos romanos, Romanos de aquí, Mitomorfosis o Estamos locos estos romanos.

–Demostrar que somos romanos. ¿Cuándo supo que tenía esa misión?

–Pues creo que la epifanía se produjo hace unos años, y la culpa la tuvo Pompeya. Pasear por Pompeya es como pasear por el pueblo de los abuelos, un poco más roto. Y claro, una vez que te dices que somos romanos actualizados, sólo ves similitudes. ¿Burbuja inmobiliaria? Los romanos lo hicieron primero. ¿Rescate bancario? Hombre, por favor. Y las cosas mundanas: los pasos de cebra, los chatos (cyathos) de vino. ..

–Somos muy parecidos. Creo que por eso nos fascinan tanto.

–Todos los meses se publican cosas sobre Roma, con fenómenos como las novelas de Posteguillo o el gigante que es Mary Beard. Pero no es nuevo, porque ahí tenemos todo lo que supuso Yo, Claudio, o Astérix y Obélix. ¿Por qué Roma, por qué no otra época? Siempre ha habido momentos interesantes y monarcas tremendos. No es casualidad.

–Y algo que sorprende y nos acerca muchísimo, como si estuviéramos al lado: el sentido del humor.

–Es que hay chistes que han llegado hasta nosotros (’Deja de beber, que te va a salir algo malo’, ‘Mira quién lo dice, el de las dos cabezas’) que aún tienen cierta gracia. Nos ha quedado que el emperador Adriano, que era andaluz, tenía bastante retranca. O los motes, que no podían tener más mala idea (Calígula es ‘botitas’, de cuando de niño se disfrazaba de legionario). Los epitafios también esconden tesoros.

–De los chismes romanos, que es de lo que va Crónica rosa rosae, ningunos tan suculentos como los de la familia imperial. Pero es que había tema.

–Como ahora, hablar del vecino tiene su cosa, pero lo realmente interesante es un rumor sobre los Rolling Stones. En cualquier caso, este libro me ha servido para subrayar que lo que consideramos fuentes literarias consistentes no tienen por qué serlo por el hecho de ser antiguas. Si en la Biblia hay errores brutales de traducción, ¿cómo no va a haberlos en Suetonio, por ejemplo? Ocurre que no los cuestionamos, suelen ser, además, historias y clichés que aprendemos muy pronto y después nos cuesta salir del marco. El disco duro se nos llena conforme crecemos, como con la música.

"Ahora buscamos seguidores para vender: antes se pretendían cosas más serias, como dominar el mundo"

–Mucho de lo que nos hemos tragado, asegura, es mentira:el caballo senador, la cesárea de César...

–Hombre, la dinastía Julio-Claudia daba material pero hay cosas que se salen de toda lógica. Yo pienso que la base debe ser cierta pero los detalles no tienen por qué serlo, aunque sean los detalles lo que hacen divertida la historia. También, son lo que nos sirve para distinguir a un emperador de otro. Luego está el tema del piensa mal... Tiberio se retira a una isla en la que casi nadie puede entrar: nadie creyó que lo hacía para retirarse del mundanal ruido a rezar.

–Si el marketing de la época no tenía piedad con los poderosos, con las mujeres era terrible... Vemos el arquetipo entre mujer virtuosa (María) y pecadora (Eva) aun antes del cristianismo.

–Y eso que, comparada con otras civilizaciones de la época, la mujer romana no vivía tan mal. También hay que tener en cuenta que hablamos de una civilización de más de mil años, con distintas épocas. Pero digamos que en la época clásica, la de Augusto, la matrona tiene una serie de privilegios, le abren paso, la atienden... Se la consideraba porque era la encargada de entregar valiosos ciudadanos al Estado. De hecho, lo primero que hacían con las adúlteras era prohibirles llevar la toga que las distinguía como matronas.

–El ‘Acta Diurna’, el protoprimer periódico de nuestra civilización, empezó hablando de cosas serias y terminó publicando contenido cada vez más rosa. Acabáramos.

–Séneca se quejaba porque, por ejemplo, si tenías una exención de impuestos si habías tenido tres hijos (familia numerosa) se publicaba para que más gente tuviera hijos, pero también se publicaban las bodas y divorcios, con lo que se podría creer que estaba de moda divorciarse. Lamentablemente, porque eran unas hojas que se reproducían desde el foro romano, no nos quedan ejemplos, sólo una sátira: pero sí que sabemos que llegaba a todo el Imperio.

–Y existía algo que damos por hecho y que resulta sorprendente: la doble vía.

–Sí, los poderosos podían hacer y decir lo que quisieran, pero el pueblo les contestaba, como vemos en los famosos grafitis que aún resisten en algunos restos romanos: igual que ahora hacemos en nuestros respectivos muros y feeds en las redes sociales. Esto, que parece tan normal, cayó al caer Roma y lo corriente durante 2000 años fue que nadie pudiera osar criticar públicamente a la figura de autoridad. Igual ocurrió con la libertad de asociación.

–Buscando similitudes, también había un peculiar Twitter: los ‘seguidores’ viralizaban los mensajes que interesaban. Aunque aquí se mezclaba con la ‘mafia’.

--Claro: ahora lo único que quiere la gente es conseguir seguidores para vender más, pero antes se pretendían cosas como dominar el mundo y el juego era más serio. No te voy a pedir que repartas un dibujo de mi gato, sino que digas que Catilina es la encarnación del mal.