Raphael: "No se prevé un alejamiento mío de la escena, al contrario"

Serían necesarias varias páginas para abordar, de forma detallada, la carrera del meteórico Raphael. No necesita presentaciones, ni adornos, ni ornamentos. El año pasado lanzó su último trabajo Victoria. Un álbum que ha compuesto y producido el músico malagueño Pablo López. Esta dupla ha vuelto a trabajar junta y ya está inmersa en la preparación del siguiente disco. El de Linares tiene claro que no va a abandonar los escenarios. De hecho, sostiene que esta hipótesis queda muy lejos de la realidad. El próximo viernes 15 de septiembre visitará el ciclo Noches de La Maestranza, que se celebra en Sevilla, para ofrecer un repertorio único.

–Primera pregunta prácticamente obligatoria, ¿cuáles han sido las grandes victorias de su vida?

–He tenido la inmensa suerte de tener una victoria constante. En mi vida personal, con mis amigos, mi familia, mi carrera...afortunadamente he puesto tanto ahínco en todo lo que he hecho que se ha convertido en una victoria continua. Además, el público está siempre de mi lado, de una manera descaradamente positiva y soy un privilegiado en este sentido.

–¿Ha vivido algún episodio que inicialmente podría haber sido un revés y, finalmente, se convirtió en una victoria?

–No, porque cuando he decidido hacer una cosa, aunque a veces haya inconvenientes de por medio, que los hay indudablemente, el final ha sido siempre el mismo afortunadamente.

–Su último trabajo lo ha compuesto el malagueño Pablo López. El intérprete ha afirmado, refiriéndose a usted, que no conoce "a nadie que ame tanto algo en el mundo".

–Si el lo dice, yo no le voy a quitar la razón.

"No va a ser la última vez que trabaje con Pablo López, ya estamos envueltos en un nuevo disco"

–¿Cómo ha sido trabajar con él?

–Un placer. Siempre me presto a dialogar sobre los temas y a entender que todo es positivo, que me está diciendo ciertas recomendaciones por mi bien y para que salgan las cosas mejor. No va a ser la última vez que trabaje con Pablo, ya estamos envueltos en un nuevo disco. Y haremos muchos juntos.

–También ha colaborado con artistas emergentes como Guitarricadelafuente o Israel Fernández. ¿Qué cualidades han de tener las nuevas promesas para tener el honor de trabajar con usted?

–Lo que tienen que tener es lo que, afortunadamente, muchos ya tienen. Ganas e ilusión. Deben ser personas diferentes, que no calquen nada conocido. Esos son los que interesan. Todos los que me aportan cosas a mí.

–Su palmarés está compuesto por más de 80 discos, 50 álbumes de platino, 335 de oro, uno de uranio y un sinfín de giras a sus espaldas. ¿Le abruman las cifras?

–Me siento agradecido. Creo que mi carrera ha hecho historia y sigo haciéndola. No se prevé un alejamiento mío de la escena. Muy al contrario. Yo jamás me voy a ir. Nunca. Me iré cuando Dios me lleve, pero nada más. En mí ningún inicio de despedida de nada.

–¿Y qué le parece el panorama actual y su funcionamiento a golpe de single?

–Las evoluciones que se hacen tienen que ser siempre las que el público pide y desea. Tu debes tener el ojo clínico de adivinarlas. Has de ofrecerlas Antes de que te las reclamen. Pero, sin dejar de ser uno mismo. Sería muy contraproducente que yo dejara de ser yo por hacer otra cosa diferente que siempre sería peor. Yo tengo que depurar lo que hago, tratar de realizarlo cada vez mejor y que la gente siga interesada por eso.

–Sus conciertos acostumbran a sobrepasar las dos horas.

–Sí, sí. Y ese formato se mantiene.

–¿Y cómo elige el repertorio entre tantos éxitos?

–Esa canción que me pone lo pelos de punta o la carne de gallina va dentro. Lo que oigo y me quedo igual que estaba, pues no es para mí.

–¿Ha llegado a aborrecer alguno de sus grandes himnos?

–No, pero yo tengo un truco. Mira, cuando me canso de una canción, que a veces pasa de tanto repetirla, pues la quito. Como tengo tantas, la dejo apartada. El problema es que al mes de quitarla, tengo que volver a ponerla porque la extraño y la echo de menos. Entonces es un lío, porque al final no quito nada. Al contrario, vamos aumentando y aumentando. Es un auténtico jaleo.

–Pensé que iba a decir que eran sus seguidores los que se las pedían.

–Aunque no la pidan, yo la extraño. Entonces la vuelvo a poner.

–Es muy llamativo lo mucho que el público lo quiere.

–La verdad es que he tenido esa inmensa suerte y estoy protegido por la gente desde el comienzo de mi carrera, hace ya bastantes años.

–Tiene que ser muy intenso y abrumador.

–He tenido esa suerte y, hasta hoy, el público me responde y está conmigo. Disfrutan con mis cosas. Mi deseo es que todo siga así.