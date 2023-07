"La realidad virtual permite al paciente olvidar su dolor"

Afán por romper barreras. Desde que a los cuatro años vio a un hombre tocando el acordeón en el Puente de Triana de Sevilla Ana Belén Árbol vio clara su vocación: la música. A los 18 años sufrió una lesión al tocar la flauta travesera. El médico le mandó fármacos y que dejara de tocar. Se negó a dejar su pasión. Ana Belén Árbol ha unido dos vocaciones: sus estudios de música y su deseo de ayudar a otros músicos a través de la fisioterapia. En su consulta de fisioterapia en la Clínica Metropol Salud (Mairena del Aljarafe, Sevilla), la experta utiliza la realidad virtual como una herramienta más, una innovación con un futuro prometedor en salud.

–La realidad virtual emerge, desde hace unos años, como herramienta terapéutica para la recuperación de enfermos. ¿Cómo comenzó en este campo?

–Cuando me especialicé en la salud de los músicos comprobé que muchos de ellos tienen problemas cráneo-mandibulares y conocí a Javier Urresti, fisioterapeuta especializado en ATM (articulación temporomandibular). Desarrollamos la realidad virtual aplicada a la salud.

–¿En qué se centra?

–Hay mucha investigación sobre realidad virtual como herramienta terapéutica en todos los campos de la salud pero en cuestiones de la articulación temporomandibular no hay, hasta ahora, estudios. Entré a formar parte de un equipo multidisciplinar de la Universidad de Sevilla para realizar un estudio de casos. Los resultados, que son prometedores, han sido publicados en una revista de impacto en el campo de la Odontología, The Journal of Prosthetic Dentistry.

–¿Qué dicen?

–El estudio se centra en el seguimiento de dos pacientes que acumulan un año con ATM y a las que el tratamiento convencional no les ha ido bien. Al aplicar la realidad virtual en sesiones de fisioterapia hemos logrado reducir el dolor y la apertura de la boca. Estos trastornos generan dolor y dificultad para abrir la boca de modo que los pacientes lo pasan mal al masticar o al hablar.

–¿Perfil de pacientes?

–Son pacientes que, por lo general, llevan mucho tiempo con dolor, que han pasado por varias consultas, sometidos a tratamientos farmacológicos centrados en los síntomas, que lo están pasando mal y tienen mucho miedo.

–¿Puede describir esos trastornos?

–Los trastornos temporomandibulares engloban muchos problemas: de tipo articular, de tipo degenerativo como la artrosis, u originados por una luxación. Son diversas, pero todas las patologías tienen en común un componente emocional: el estrés. Son pacientes que suelen tener mucha tensión que se acumula al apretar los dientes, el bruxismo.

–¿Cuándo se produce?

–Todos, al dormir, apretamos los dientes, pero hay personas que aprietan con más fuerza o más tiempo de lo habitual y esto puede derivar en muchos problemas con cuadros de dolor importantes; dolor cervical y de cabeza.

–¿A cuántas personas afecta este problema?

–A tres millones de personas en España.

"El entorno de realidad virtual aplicada a la fisioterapia mejora resultados en zona cráneo-mandibular"

–¿Aumentan los casos?

–Hemos notado más problemas de este tipo desde el covid y vinculados con problemas laborales.

–¿Crece el estrés?

–Hay un mecanismo cerebral que aumenta la capacidad de concentración al apretar los dientes, de ahí que hay personas que inconscientemente están concentradas en el trabajo aprietan los dientes, sin darse cuenta.

–Con el desarrollo de la realidad virtual. ¿Cómo han cambiado las sesiones en su consulta?

–El tipo de ejercicios que solíamos indicar, hasta ahora, a los pacientes con problemas de articulación temporomandibular (ATM) resultaban muy tediosos, aburridos, lo cual les llevaba a abandonar el tratamiento. A raíz de esta realidad nació Virtual Fisio, con el desarrollo de software.

–¿Cuál es el objetivo de Virtual Fisio?

–Que los pacientes puedan realizar ejercicios funcionales con la mandíbula para que trabajen la movilidad, la función y la fuerza. Es lo que persiguen los ejercicios de fisioterapia de siempre, pero la realidad virtual añade diversión. Virtual Fisio les permite realizar ejercicios de rehabilitación de forma divertida, olvidando el foco del dolor, con objetivos entretenidos que pueden desarrollar en casa.

–¿Cómo?

–A través de las gafas de realidad virtual o simplemente con una app movil y un soporte asequible el paciente se introduce en el juego, que recrea una jungla en la que aparecen frutas que tiene que alcanzar con la boca, y otros retos como letras que tiene que vocalizar. La idea es que trabajen la mandíbula haciendo ejercicios como comer o hablar de forma divertida. La realidad virtual permite al paciente dejar de pensar en su dolor.

–¿Hay juegos similares?

–Hay juegos de realidad virtual para trabajar otras partes del cuerpo, los brazos, las caderas, pero este software es el único desarrollado hasta ahora para tratar la mandíbula.

–Tras los primeros resultados positivos de esta herramienta. ¿Cuál es el siguiente paso?

–Una investigación más amplia con grupo control para disponer de datos más reales. Hemos iniciado un estudio piloto en el Hospital Virgen del Rocío y continuaremos con otro más amplio, que ya se está perfilando, en el Hospital Macarena.

–Y la sanidad pública, ¿debería apostar más por la fisioterapia?

–Sí. Se debería reforzar la presencia de fisioterapeutas en la Sanidad Pública. La fisioterapia precoz favorece la recuperación del paciente, reduce costes sanitarios y bajas laborales.