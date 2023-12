Al entrar en el estudio del arquitecto, profesor y artista plástico José Ramón Sierra nos encontramos una fuente, una especie de acequia, por la que el agua discurre solo “los meses de primavera y de verano”, nos explican. Lo que no deja de discurrir por este espacio, de paredes altas, en tonos ocre, es la creación de José Ramón Sierra, a su vez fuente de conocimiento, erudición y virtuosismo. Sierra acaba de inaugurar en Sevilla su última exposición, titulada Tres cuadernos de viaje y cuatro pequeños cuadros de memoria, en la que se recrea, mediante la técnica del collage, estampas de tres ciudades: Viena, Cádiz y Nápoles. Tres lugares en los que José Ramón Sierra reflexiona acerca de cómo comprendemos el mundo de hoy. Un mundo que, según el criterio del artista, sólo podemos observar desde la fragmentación, lo heterogéneo, los estímulos constantes e inconexos. El día a día de nuestra modernidad, sin ir más lejos.

-En las obras de la exposición describe la realidad de tres ciudades –Viena, Cádiz y Nápoles- desde una óptica fragmentada, mediante el collage.

La idea de estos trabajos tiene que ver con la idea del apunte. De esa persona que va con un cuaderno y ante cualquier episodio toma unas notas. Esta, por cierto, es una práctica que los arquitectos hemos perdido. Otro propósito de la exposición es manifestar el hecho de que es prácticamente imposible, en un viaje, captar la totalidad de un paisaje. En los viajes siempre nos enfrentamos a una realidad fraccionada. El collage me sirve para expresar esa yuxtaposición que me supone la experiencia de viajar. El collage, por otra parte, para mí es una técnica importantísima. Tuvo un papel fundamental en el nacimiento del cubismo.

-Me contaba antes que hay un tributo a Velázquez en el fondo de la tarjeta de invitación de la exposición.

Sí. En ese fondo están los cipreses del paisaje de la logia con la balaustrada de la Villa Médici. Pintados por Velázquez. Son dos cuadros que se encuentran en el Museo del Prado.

-Viena se caracteriza por tener unos edificios históricos extraordinarios. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de su visita a esta ciudad?

Viena es una ciudad en la que no había estado jamás. Hasta 2012. Es una ciudad donde hay una huella muy importante de una serie de arquitectos de la secesión. También me impresionó la iglesia de San Carlos, los museos. En uno de ellos pude disfrutar de una exposición de Edward Ruscha. Lo malo es que estuve en una visita corta –como es habitual en el turismo moderno- y esa experiencia parcial me impidió tener una visión global. Aunque me propició la idea de mi exposición. La experiencia del viaje siempre como experiencia fraccionada.

-¿Nápoles y Cádiz son dos ciudades que guardan semejanzas?

Pues no sé qué decirte. Cádiz es una ciudad a la que le tengo muchísimo cariño. Muy peculiar. Rara en Andalucía. Tiene una arquitectura urbana que yo no he encontrado en ningún otro lugar de España. Sospecho que es una arquitectura muy intervenida por la academia de Madrid, de San Fernando. Donde los arquitectos ya tienen una formación académica. Cosa que en España es muy raro. Yo soy muy crítico con la obra de algunos de nuestros grandes arquitectos del XIX, por esa ausencia de formación clásica.

Cádiz es una ciudad en la que se nota que el suelo es escaso. Las casas tienen un patio muy pequeño con cinco o seis plantas. En calles estrechas y muy rectas. Es muy incómodo vivir aquí en una segunda planta, porque vives con una sensación de no visión hacia el exterior. Es una ciudad dura de vivir, pero con mucho encanto. Sobre todo para el paseante.

-Usted escribe que en Cádiz convergen África y América. Lugares que, considera, “nos han hecho y nos prolongan”.

Por supuesto. Eso es importantísimo. Al igual que la componente arqueológica de la ciudad. En este aspecto va a haber, estoy convencido, aportaciones muy significativas.

-¿Como cuáles?

Bueno, sobre Tartessos y sobre todo el asunto de la fundación de Cádiz. No se sabe exactamente el lugar en el que se fundó Cádiz. Parece que no es el istmo donde luego se consolidó. También habrá que profundizar en la Atlántida o Doñana. Todos estos temas de la arqueología me parecen muy importantes.

-¿Y Nápoles? No hemos hablado aún de esta tercera ciudad.

Sí, cierto. Nápoles me parece una ciudad muy distinta. Tiene la característica de que ha sido una ciudad española durante mucho tiempo. Pongo un ejemplo de nuestra vinculación: Carlos III era hijo de una mujer italiana, Isabel de Farnesio. Su madre lo invita a que se marche a Italia. Carlos III, tras pasar por Parma, terminó en Nápoles, que por aquel entonces era austríaco. Todo el barroco y la imaginería religiosa de Nápoles nos resulta muy próxima a la nuestra.

-Viena, Cádiz y Nápoles son tres ciudades que tuvieron un pasado histórico esplendoroso, pero que hoy día es eso, historia. Lo que sugiere cierta melancolía.

Sin duda. De todas maneras, es importante decir que en mi caso no he elegido esas tres ciudades por algo. No las he elegido por crear una unidad significativa. No sé de hecho por qué las he elegido. Hacer una lectura de mi selección me parece complicada.

-El collage, por cierto, evoca siempre. Más que dice. Quizá este detalle es clave en su propuesta.

Me gusta bastante el verbo evocar. Sí. El arte en general ofrece expresiones –un texto, una obra- que luego van a estar en manos de gente tan distinta, con formaciones tan distintas, con bagajes tan distintos. Con medios tan distintos. Es mejor siempre evocar que concretar. Y que cada uno, según su camino, haga una interpretación u otra. Esto se relaciona también con la experiencia del viaje. Las ciudades reciben a todo tipo de visitantes: quien va más preparado, quien prefiere lo inesperado, quien le gusta más esto o aquello.

-¿Cuál es el mejor itinerario para conocer una ciudad?

Creo que el paisanaje, la gastronomía, la arquitectura… Pero la experiencia de un viaje es tan compleja que nos agarramos a los clavos ardiendo que nos ofrecen. A veces un conocido, a veces las guías que consultemos.