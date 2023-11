Emilio del Río: "Los superhéroes son los mitos clásicos transformados, Superman es Perseo y Hulk es Hércules"

-Saca usted Pequeña historia de la mitología clásica, que a simple vista puede parecer un libro destinado al público juvenil, pero luego tiene bastante más carga de profundidad, ¿a quién está dirigido?

-A personas de cero a 110 años, sin límite de edad. He hecho un esfuerzo para llevarlo a todos los públicos, para hacer la mitología divertida, que es fascinante y apasionante pero puede parecer a veces un poco complicada. Y con rigor, eso es muy importante.

-Defíname la mitología.

-Son varias cosas en una. Por un lado es un conjunto de relatos fascinantes. Viajes maravillosos, a lugares que no podríamos haber imaginado, volar en caballos alados, enfrentarnos a monstruos mitad toro mitad hombre, escapar de un gigante que tiene un sólo ojo en la frente... Es tener varias vidas de repuesto. La buena literatura te da vidas de repuesto. Por un lado es un libro de viajes y de aventuras. Por otro es un libro sobre la condición humana, porque la mitología nos habla de las grandes pasiones y sentimientos de los humanos, de la gratitud y de la deslealtad, de la generosidad y de la avaricia, del bien y del mal. Por eso, con estas historias se ha educado a la humanidad durante miles de años.

-Dice usted que la mitología ayuda a comprender nuestro mundo, ¿cómo?

-La mitología habita entre nosotros. Los días de la semana, los meses, los planetas, tantísimas expresiones que utilizamos en el día a día... La semana pasada se presentó un programa para la detección precoz del cáncer de pulmón. Se llama Casandra, porque es ese personaje femenino que tiene el don de la adivinación y el castigo de que nadie le hace caso. Hasta para lo último en innovación y salud utilizamos la mitología. No entendemos la historia cultural de Occidente sin la mitología. Incluso ahora, porque necesitamos los mitos para vivir. Nos lo pasamos bien desde pequeños. Los héroes de ahora son la transformación de los mitos. Los de Marvel o DC son los mitos clásicos. Superman es Perseo y Lois, su novia, es Andrómeda. Y Hulk es Hércules.

-Estamos en una tierra fundada por él, precisamente.

-Lo más importante para cada nación, sociedad o tribu son los símbolos comunes. Y en los símbolos de este país está la mitología. En el escudo de Andalucía está Hércules con los leones. Por cierto, la mitología clásica sitúa el paraíso en Andalucía, y no me extraña. La mitología tiene geografía, por eso es tan real.

-¿Qué queda del componente religioso de la mitología?

-Para los clásicos era una religión, pero no mataban nunca en nombre de ella, porque tenían muchos dioses y además cuando llegaban a algún sitio incorporaban a los dioses locales. Ese sentido religioso de la mitología clásica se ha perdido, pero no el carácter sagrado de los mitos. Por ejemplo, el mito de Alcestis, poco conocido, una mujer que da su vida por su marido, Admeto, que es un jeta de mucho cuidado, como tantos hay entre nosotros. Hoy en día hay muchas Alcestis anónimas, que dedican su vida a los demás.

-¿A qué aspira con este libro?

-A que anime a los lectores a leer a esos grandes autores clásicos, como Ovidio, Homero, a los dramaturgos griegos, Esquilo, Sófocles, Eurípides, Apuleyo, un novelista poco conocido del siglo II que escribe esa novela en la que aparece ese mito maravilloso de Cupido y Psique.

-Tiene usted un podcast en RNE, Locos por los clásicos, ¿cómo ligan ese mundo clásico y algo tan moderno?

-Lo importante son los contenidos y hacer llegar al público general que éste es un mundo divertido, que nos ayuda a tomar decisiones, nos permite tener más conocimiento y por tanto ser más críticos y más libres. Me lo tomo como un compromiso cívico. Por cierto, es uno de los podcasts más escuchados y no es de sexo ni de cine ni de crímenes, aunque en la mitología hay mucho sexo y muchos sucesos. Como en la vida misma. Si al fin y al cabo los mitos son las historias que inventamos los humanos para entender el mundo y a nosotros mismos, y por eso nos fascinan desde pequeños. Fíjese qué escuela es Ulises para la vida, la astucia, que te ayuda a salir adelante. O el mito de Sísifo, que quiere escapar a la muerte y Zeus le dice '¿ah sí? te vas a enterar, toda la vida subiendo la piedra a la montaña'.

-Desde luego la sociedad actual cada vez le da más la espalda a la muerte...

-Nadie escapa a la muerte, y eso es algo que tenemos que aprender. Tenemos que vivir como si fuéramos inmortales sabiendo que somos mortales. Y esto nos lo enseñan los clásicos y la mitología. Tenemos que aprovechar la vida, hasta en los peores momentos.

-Usted tuvo su paso por la política, ¿Qué le recomendaría al nuevo ministro de Cultura, por ejemplo?

-Soy un modesto profesor de la Complutense, pero he dedicado parte de mi tiempo a las cosas comunes. Y he aprendido que la política es demasiado importante como para dejarla sólo en manos de los políticos. Nos tenemos que implicar todos los ciudadanos. En griego hay una palabra fantástica, idiotes, que no es un insulto como en español. Es alguien que no quiere saber nada de las cosas comunes, el que no va a la asamblea porque se queda en su casa. Hay que recuperar el prestigio de la política. Y al ministro le recomendaría la Pequeña historia de la Mitología clásica, porque le va a servir muchísimo para el ejercicio de la política.

-¿Qué dioses serían hoy Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo?

-Yo prefiero que eso cada lector los identifique en el libro, que seguro que los encuentra. Pero creo que es muy importante que a la hora de identificarlos nos liberemos de prejuicios, creo que hay demasiados prejuicios y polarización en la política española. Los clásicos nos enseñan el espíritu de diálogo y de concordia. Necesitamos el mensaje de Atenea, la diosa de la civilización y de la inteligencia. España está ahora mismo en una situación como la del laberinto.