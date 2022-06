Bruselas exige despolitizar la elección de los miembros del Consejo del Poder Judicial

La vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Estado de Derecho, Vera Jourova, ha insistido este martes en que es "clave" que España renueve el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para evitar que se perciba como un órgano "politizado", al tiempo que ha instado a estudiar como algo prioritario el sistema de nombramiento de sus vocales para que se ajuste a los estándares europeos.

"En el informe de 2021, la Comisión reiteró su preocupación sobre el hecho de que no se estuviera renovando el CGPJ. Es clave que España se ocupe de esta cuestión para que el estamento judicial no sea politizado, para que no tenga esa vulnerabilidad", ha dicho Jourova durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

Asimismo, ha reiterado que para Bruselas es "importante" que el nombramiento de las personas que componen el CGPJ "sea algo que se estudie prioritariamente", recordando que "en el informe se habló de que tiene que haber un sistema de elección por parte de los homólogos (los jueces), de acuerdo con los estándares del Consejo de Europa". Dichos estándares implican que al menos la mitad de los miembros del CGPJ sean designados por los propios jueces. En España, tras la reforma legal de 1985, esto no es así. De los 20 miembros del Consejo, 10 son elegidos por el Senado y 10 por el Congreso por una mayoría cualificada de tres quintos. En 2001 se le dio mayor poder a la judicatura con un sistema que permitía a las principales asociaciones seleccionar a 36 candidatos, de los cuales el Senado elegía a seis y el Congreso a otros seis.

Jourova, que visita España esta semana en el marco de la evaluación anual que Bruselas realiza sobre la salud democrática de los Estados miembro y que se publicará este julio, ha señalado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha aportado una definición conforme a la cual "hay una vulneración en el Estado de Derecho cuando hay varias instituciones que se exceden en lo que es su mandato".

Aunque ha rehusado adentrarse en el "debate político" -"casi pelea"- que se está desarrollando en España, sí ha querido reiterar la "preocupación" de Bruselas por el bloqueo en torno al CGPJ y ha avanzado aparecerá recogida en el informe que publicarán el próximo mes.

"Tenemos una gran preocupación en relación con el CGPJ en España y queremos que esta situación se desbloquee cuanto antes, que se cumpla lo previsto y los estándares generales en Europa", ha resumido, incidiendo en que "esta cuestión de los nombramientos debe solucionarse cuanto antes".

Por parte del Gobierno, la ministra de Política Territorial y portavoz, Isabel Rodríguez, respondió este martes a la vicepresidenta de la Comisión Europa que los jueces ya participan en la elección del Consejo General del Poder Judicial (a través del sistema antes mencionado) y que éste se renueva con la participación del Parlamento conforme a la Constitución. Además, añadido que ve "incomprensible" que el PP pida un mes más para "incumplir" la Constitución, tras el anuncio de los 'populares' de que presentarán una propuesta formal en 30 días.