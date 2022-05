Colau se presentará a la Alcaldía de Barcelona para optar a un tercer mandato

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, optará a un tercer mandato en el ayuntamiento de la capital catalana, según han indicado a Efe fuentes municipales.Colau ha convocado esta mañana a los medios de comunicación para hacer un anuncio relativo a las próximas elecciones municipales, en el que confirmará su candidatura, acompañada por los tenientes de Alcaldía Janet Sanz, Laura Pérez y Jordi Martí.La decisión que ha tomado Colau era esperada después de que las bases de Barcelona en Comú (BComú) avalaran el pasado sábado en un plenario, con 211 votos a favor, uno en blanco y ninguno en contra, que Colau vuelva a ser la candidata a la Alcaldía de Barcelona por tercera vez consecutiva en las elecciones municipales de 2023.Este aval de la militancia era necesario para que Ada Colau pudiera repetir como cabeza de lista de los comunes por Barcelona en las próximas elecciones municipales, puesto que el código ético de la formación establece que los cargos electos pueden permanecer hasta dos mandatos en el Ayuntamiento, aunque deja abierta la puerta a un tercero si las bases dan su visto bueno en una votación.En el plenario del pasado fin de semana no participó la alcaldesa por encontrarse de viaje institucional a Mauthausen (Austria), aunque sí votaron otros miembros como el ministro de Universidades y exteniente de alcaldía Joan Subirats, quien reivindicó en el acto la acción de gobierno de BComú en los últimos años."Barcelona se ha convertido en referencia internacional en la nueva agenda urbana y esto no se consigue sin un proyecto transformador como el que tiramos adelante", resaltó Subirats.Entiende el ministro que esta "obra de gobierno" y el proyecto de futuro son "puntales" que les pueden permitir ganar las elecciones de 2023 y seguir "transformando esta ciudad".El dirigente político defendió que, desde que Colau fue elegida alcaldesa "han cambiado muchas cosas, de manera diferente, ampliando la participación", lo que ha provocado que "a mucha gente no le haya gustado" lo que han hecho, por lo que "se han utilizado los tribunales de justicia para intentar parar esta política de cambio".Añadió que el objetivo de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona es "seguir avanzando": "Tenemos claro cómo debe ser el futuro, la ciudad de vida que queremos, un modelo que nos debe ayudar a afrontar dos de los grandes retos que tenemos: la emergencia climática y la desigualdad, que sigue presente y que es un elemento central".