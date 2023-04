ERC y Bildu hacen frente común con Unidas Podemos contra la reforma socialista de la ley del 'solo sí es sí'

Unidas Podemos ha registrado enmiendas a la ley del 'solo sí es sí' en línea con las que también han presentado este mismo lunes ERC y Bildu y que, asegura la formación morada, evitan retroceder y "degradar el sistema del consentimiento".

ERC y EH Bildu se decantan, pues, por la tesis de Unidas Podemos y del Ministerio de Igualdad, partidarios de que el consentimiento -eje de la ley- se mantenga tal y como está.La iniciativa del PSOE -presentada ante la sucesión de rebajas de penas a delincuentes sexuales que ha motivado la entrada en vigor de la ley- mantiene la agresión como tipo único, pero eleva las penas para aquellas que se cometan con violencia o intimidación o cuando la víctima tenga anulada por cualquier causa su voluntad.

Para ERC y Bildu, la reincorporación de los términos de “violencia e intimidación” como centrales en el tipo penal de agresión sexual "desplaza el consentimiento como el elemento definidor entre una relación sexual consentida y una agresión sexual"."Ello supone negar que la violación, ya es per sé una forma de violencia, y afirmar que hay violaciones no violentas", argumentan.De hecho, quieren ir más allá en la definición del consentimiento para aclarar que "no se deducirá que hay consentimiento por la ausencia de resistencia física o el silencio de la víctima, ni por su conducta sexual previa".Pretenden con ello que tenga "más incidencia en el aspecto probatorio que determina la impunidad de muchos procedimientos"Justicia, ministerio en manos del PSOE, alertó de que este sistema propuesto por Igualdad y Podemos podría dar lugar a penas desproporcionadas y optó por presentar en solitario su propuesta de reforma, pero Unidas Podemos, y ahora ERC y Bildu, insisten en que la iniciativa del PSOE supone volver al esquema anterior."Es mucho mejor modular la aplicación de la ley con agravantes que volviendo al anterior sistema, que trajo mucho dolor, mucho sufrimiento y muy poca justicia a las mujeres", ha asegurado en declaraciones a los periodistas en el Congreso la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, del entorno de Unidas Podemos.A su juicio, el PSOE debería reflexionar sobre el hecho de que que la portavoz del PP, Cuca Gamarra, dijera que la reforma socialista era una enmienda a la totalidad a la ley, y que ahora los grupos de la mayoría "progresista y feminista" del Congreso coincidan con la posición de Igualdad.En este sentido, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha pedido al Grupo Socialista que se una a "la mayoría de investidura que es feminista" y apoye las enmiendas presentadas "en la misma línea" por Unidas Podemos, ERC y Bildu.Según ha explicado Victoria Rosell, por su lado, hubo negociaciones con el PSOE hasta el 8 de diciembre, pero "Justicia se levantó de la mesa".Rosell cree que se trata de "diferencias técnicas" que "no son de gran calado, pero que sí tiene mucha incidencia en el sistema", y confía en que, aunque en no fue posible en las pasadas negociaciones, ahora se pueda llegar a un acuerdo."Hemos intentado el acuerdo hasta el final, estamos dispuesto siempre a sentarnos", ha afirmado.La ley del solo sí es sí llevó a revisar a la baja centenares de condenas a agresores sexuales al rebajar algunas penas mínimas e incluyó como circunstancia agravante que la agresión estuviera precedida o acompañada "de una violencia de extrema gravedad o de actos que revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio".La propuesta de Unidas Podemos reformula esa circunstancia agravante y eleva las penas cuando para cometer la agresión "se hubiera empleado violencia o intimidación, o la misma vaya acompañada de actos que revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio", sin perjuicio de que los actos de violencia puedan castigarse adicionalmente.