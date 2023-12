Feijóo reprocha a Sánchez que haya elegido como mediador con Junts a un "experto en guerrillas"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no aceptará que "se negocie en la clandestinidad la dignidad y la democracia de España" y tras advertir que seguirán en las calles ha denunciado la "desvergüenza y la amoralidad" del nuevo Ejecutivo. Además, ha reprochado al líder del Ejecutivo que haya elegido un mediador "experto en guerrillas", en referencia al dipomático salvadoreño Francisco Galindo.

"España no son ellos...Este Gobierno es la vergüenza de un país al que no van a arrebatar su dignidad", ha dicho Feijóo ante miles de personas, que la Delegación del Gobierno cifra en 8.000 y el PP eleva a 15.000 asistentes.

Un acto en el Templo de Debod en Madrid convocado en defensa de la Constitución, que cumple 45 años el día 6 de diciembre, y por la convivencia, y en el que Feijóo ha recibido un baño de masas al llegar tras ser saludado por decenas de personas.

El líder del PP ha subido a la tribuna arropado por el recién nombrado Comité de dirección del partido y por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. Además han acudido a la concentración los presidentes autonómicos de Murcia, Extremadura, Castilla La Mancha y Aragón, y entre el público se encontraba el secretario general del grupo parlamentario de Vox, José Maria Figaredo.

Feijóo no ha criticado la legitimidad del nuevo Gobierno de coalición pero si su "sinrazón", "amoralidad" y "desvergüenza" por querer llegar a la Moncloa a cambio de pactos "secretos con encapuchados de Bildu y con penosas alianzas" con los independentistas y su "rendición de honores..ante el que está en busca y captura".

"No vamos a blanquear sus alianzas por más que les valga cualquier cosa y no vamos a normalizar los escándalos por más que sean continuos", ha recalcado al tiempo que afirmaba que "no vamos a aceptar la opacidad de unas reuniones ni de unas negociaciones en la clandestinidad de la dignidad y democracia de España".

Feijóo ha escuchado a los asistentes gritar "no a la amnistía" o "Puigdemont a prisión" como ya es habitual en todas las concentraciones convocadas por el PP y les ha instado y animado "a no rendirse" porque seguirán en las calles.

"Nos quieren quietos con las manos en alto contemplando el atraco a nuestra libertad. Nos quieren mansos y sumisos como se comportan ante el independentismo pero si no les gusta el caldo que cultivan, tendrán varias tazas de caldo democrático al día", ha avisado ante un público con banderas de España y de Europa.

Y es que Feijóo ha advertido de que la imagen de España en el exterior empieza a cambiar y "ya les empiezan a conocer. El problema es que el mundo está dejando de creer en España, y al mundo le decimos que España es mucho más que su Gobierno..es una nación fiable, democrática y con futuro".

El presidente del PP ha lamentado "el bochorno" por la ambigüedad y equidistancia" de Sánchez en el conflicto con Israel "con el que logran las felicitaciones de grupos terroristas como Hamás o al recurrir a mediadores extranjeros entra pátridas".

De esta forma se refería al verificador salvadoreño Francisco Galindo Vélez en la mesa de negociación entre el PSOE y Junts reunida ayer en Ginebra y al que considera un "comisario político" "experto en guerrillas latinoamericanas".

Feijóo ha rememorado durante su discurso la Constitución, como símbolo de la unidad de España, los "lazos" que establecieron la derecha y la izquierda hace 45 años y ha criticado que Sánchez quiera levantar un nuevo "muro" para dividir y enfrentar, por lo que ha hecho un llamamiento porque "hoy más que nunca hay que defender aquellos valores cuando nos dimos la mano".

"Pero vamos a derribar el muro que quieren construir para partilo en dos, y lo vamos a derribar con la Constitución española, que es de todos y que es la obra mas importante de España en siglos", ha recalcado.