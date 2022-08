Gamarra pide a Sánchez que "levante el teléfono" para llamar a Feijóo y abordar el plan de ahorro energético

La secretaria general del PP y portavoz del partido en el Congreso, Cuca Gamarra, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "levante el teléfono" para llamar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, después de que éste le haya "tendido la mano" para acordar medidas del plan de ahorro energético.

Cuca Gamarra ha afirmado que Feijóo tendió su mano a Sánchez el 1 de agosto y "hemos recibido muchos insultos, muchísimas descalificaciones, pero ni una sola llamada, y si ayer algo sorprendió fueron las palabras de Pedro Sánchez que reconocía que él no habla con el líder de la oposición, que no llama ni va a llamar a Núñez Feijóo".

Durante una intervención este viernes en Pamplona en la IV edición de los Cursos Europeos de Verano, organizados por Fundación Diario de Navarra y Equipo Europa, la dirigente popular ha señalado que "si en todos los rincones de Europa se está diciendo que lo peor puede estar por venir, si los españoles saben y son conscientes de que lo peor puede estar por venir, lo responsable, lo que los españoles esperan, es que el presidente del Gobierno levante el teléfono para hablar con el líder de la oposición, sobre todo cuando el líder de la oposición ha traslado su disposición y disponibilidad para afrontar juntos este tema, para poner los mejore mimbres que permitan que España lleve a cabo esa ahorro energético y para no condicionar el crecimiento económico".

En este sentido, Gamarra ha afirmado que el PP "va a elaborar su propio plan de ahorro energético, con la sociedad, de la mano de los sectores, haciéndolo compatible con la actividad económica". Además, ha pedido tener en cuenta que "España es muy distinta en los distintos rincones, no es lo mismo el aire acondicionado en el norte que en el sur, en unos establecimientos que en otros". Igualmente, ha apostado por un plan que establezca "obligaciones para el sector público y recomendaciones para el sector privado".

Por otro lado, la portavoz popular ha explicado que su grupo presentará una iniciativa para que se amplíen las ayudas sociales previstas en el real decreto del Gobierno de España con el fin de que se incorporen medidas de apoyo a quienes utilizan diariamente el transporte colectivo por carretera para acudir a su puesto de trabajo. "El 53% de viajeros nacionales utiliza el autobús que une distintas provincias y por tanto distintas ciudades, porque la mayoría de núcleos poblacionales no cuenta con servicios ferroviarios. No debemos crear dos Españas, la que se mueve en ferrocarril y tiene ayudas, y la que se mueve por el transporte de carretera, y no tiene ayudas públicas".

Según Gamarra, el Gobierno "no tiene las ideas claras" en esta materia. "Ni siquiera la vicepresidenta fue capaz de defender el real decreto que se convalidaba ayer en el Congreso, real decreto que tiene numerosas carencias de todo tipo tanto a la hora de afrontar el necesario ahorro energético como en la referencia a las ayudas sociales que contempla, ayudas que se incorporan en reales decretos como método de chantaje para que respaldemos una política económica que consideramos errónea". En ese sentido, Gamarra ha reclamado al Gobierno que en las iniciativas que envía al Congreso separe las que son de índole económico y las que son de índole social.

La dirigente popular ha afirmado que el PP "seguirá alentando una propuesta y una alternativa sólida y responsable que dé respuesta a lo que los españoles necesitan". "Como principal partido de la oposición tenemos la disposición a trabajar conjuntamente con el Gobierno, esperamos que haya alguien al otro lado de la línea, porque o comunica o hay un fallo de sistema que impide que el Gobierno se comprometa como exige una sociedad moderna europea como la española", ha afirmado.

Durante su intervención, Gamarra se ha referido también a la situación provocado por la invasión de Rusia en Ucrania y ha recordado que Núñez Feijóo ya propuso un pacto de Estado en materia de seguridad.

La secretaria general del PP ha señalado que la guerra en Ucrania "nos ha recordado que la geoestrategia es un eje fundamental para cualquier plan de Gobierno y España no tiene que ser menos". "La geoestrategia implica evaluar riesgos y amenazas de todo tipo y la geoestrategia está reñida con las improvisaciones, los bandazos y todo lo que sea amateurismo que acompañe a la política exterior y de seguridad, algo que está ocurriendo en España desde junio de 2018", ha afirmado.

No obstante, Gamarra ha apuntado que "afortunadamente tenemos el paraguas de seguridad más efectivo que se ha creado hasta la fecha, la OTAN, de la que lamentablemente la mitad del Gobierno considera que debemos salir".