El 'Govern' acepta "la renuncia" de Núria de Gispert a la Cruz de Sant Jordi

El Govern ha aceptado "la renuncia" de Núria de Gispert a la Cruz de Sant Jordi -que se le concedió el martes y aún no había recibido- después de que la ex presidenta del Parlament le enviara una carta este mismo lunes en la que ponía a su disposición la distinción. En un tuit recogido por Europa Press, la portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha señalado que han recibido la misiva de De Gispert y que le agradecen la renuncia: "Un gesto que la honra y avala su trayectoria de compromiso con las instituciones de Cataluña". La renuncia ha llegado días después de la polémica porque la ex presidenta del Parlament copiara un mensaje en su perfil de Twitter en el que se comparaba a dirigentes de PP y Cs con cerdos, y por el que ha pedido disculpas: "Asumo el error".

Un tuit desafortunado

De Gispert ha sostenido que su tuit no fue afortunado pero sí resulta oportuno para aquellos que no pierden ninguna oportunidad para erosionar a "un Govern y un Parlamento vulnerables, debido a las circunstancias políticas".

Ha acusado a estas personas de querer crispar la política y deteriorar el debate, "para quienes, en definitiva, desde el cinismo, la deslealtad y la irresponsabilidad, creen en el todo vale y lo practican".

La ex presidenta del Parlament ha sostenido que el tuit no era afortunado pero ha apuntado que es necesario denunciar la campaña política contra su persona, que ha calificado de preocupante: "No podemos permitir que se restrinja ni coarte la libertad de expresión de todos, seamos quienes seamos".