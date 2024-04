IU acepta ir a las europeas con Sumar y abre un debate sobre su vínculo con la formación de Díaz

La Coordinadora Federal de IU decidió este lunes por la noche aceptar la oferta de Sumar para las elecciones europeas y tendrá el cuarto puesto de la lista conjunta con otras fuerzas progresistas aunque considera que no es la posición que merece, según anunció la formación. No obstante, la formación acordó no participar por el momento en la dirección de Sumar hasta que debata internamente la relación que mantendrá con la formación que abandera la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. IU abordará esta cuestión en la Asamblea Federal del 18 y 19 de mayo.

Tras una larga reunión en la tarde de ayer, el máximo órgano ejecutivo de la formación confirmó que su principal candidato y actual eurodiputado, Manu Pineda, se integrará en la candidatura que encabezará Estrella Galán, por la cuota de Sumar, pese a que un sector de la formación encarnado en las federaciones como Madrid y Valencia defendían rechazar ir con Sumar a estos comicios.

Así, prospera el criterio de la dirección federal que aboga por concurrir junto a Sumar al ser el escenario “menos malo” para IU, pero dejó patente sus tensiones con Sumar al avanzar que abría una reflexión de la relación con el proyecto de Díaz y ya dejaba en el aire su presencia en la reunión de la dirección del proyecto de Díaz este sábado, algo que ya confirman que no se producirá.

La negociación para la confección de la lista para las europeas ha generado malestar en amplios sectores de IU, al quedar relegado por los comunes y Compromís, que se une a las por los “malos” resultados en las elecciones vascas. Un análisis que contrasta con la opinión del portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, quien defendió que el escaño en Euskadi pone las bases para una tendencia ascendente de la formación.