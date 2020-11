Illa asegura que "no habrá 17 Navidades" y pide remar en la misma dirección

Desde Bildu, Iñaki Ruiz de Pinedo ha pedido "no bajar la guardia" y de cara a las fiestas no volver a cometer los mismo errores de meses anteriores.

Guillermo Díaz , de Ciudadanos, ha pedido "no dar bandazos" en las Navidades y que entre el Gobierno y las comunidades no se pasen "la patata caliente", porque los más vulnerables son los que más pueden sufrir "una mala gestión de la Navidad".

Ha aclarado ante las dudas de varios grupos de la oposición de que en España "no habrá 17 Navidades" distintas en función de cada comunidad autónoma . "No son fechas fáciles y estamos todos en un contexto de fatiga pandémica, pero ayudaría que todos remáramos en la misma dirección", ha destacado el titular de Sanidad.

"Con las vacunas vamos a salvar vidas y no hay ideología que valga"

El ministro de Sanidad ha afirmado este jueves que España ha cumplido con la "obligación mínima" de prepararse ante la llegada de las primeras dosis de la vacuna contra el Covid-19 y ha subrayado que en este asunto, para él, "no hay ideología que valga". Así lo ha asegurado en su comparecencia en el Congreso después de que el diputado de Vox Juan Luis Steegman le advirtiera de que su grupo va a vigilar que "no haya otro pacto de la vergüenza con los separatistas" y que las inyecciones contra el coronavirus "se conviertan en otras 30 monedas de plata". Illa ha compartido con el parlamentario que "las vacunas salvan vidas" y que hay que confiar en las agencias regulatorias. "Me fío de las agencias regulatorias y vamos a salvar vidas. Punto. Esto me parece que tiene que ser un empeño común, porque en España vivimos todos juntos, usted que piensa una cosa, el señor de Bildu que piensa otra, uno que quiere independizarse y otros que queremos que sigamos juntos, pero todos nos tenemos que vacunar y todos nos tenemos que salvar", ha resaltado Illa.