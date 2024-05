José Luis Corcuera y Francisco Vázquez se unen al manifiesto que pide no votar al PSC

El ex ministro del Interior durante el Gobierno de Felipe González José Luis Corcuera y el ex alcalde de La Coruña y ex embajador en el Vaticano, Francisco Vázquez, se han unido al manifiesto apoyado por personalidades de la política, la cultura y la comunicación en el que se pide que no se vote al PSC de Salvador Illa por no considerar "constitucionalista" a quien pacta con formaciones independentistas.

El manifiesto, Por un voto constitucionalista sin engaños, se presentará mañana martes en Barcelona, a cinco días de los comicios previstos para el día 12 de mayo, y cuenta con el apoyo de más de 50 personas del mundo político o la comunicación como Fernando Savater, Rosa Díez, Nicolás Redondo Terreros, Joaquín Leguina o Antonio Resines, entre otros.

"Los independentistas nunca han tenido fuerza ni capacidad para lograr la quiebra de la nación española, pero en determinados momentos de la historia han sido capaces de cercenar las experiencias democráticas de los españoles", avisan los promotores del texto, que llaman al electorado catalán a no dar su apoyo a opciones secesionistas o a los partidos que pactan con ellas.

Además de Corcuera y Vázquez, se han unido al documento la catedrática de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid Araceli Mangas, el catedrático de Derecho en la Universidad del País Vasco Tomás Ramón Fernández y la presidenta de Asamblea por una Escuela Bilingüe, Ana Losada.

Anteriormente, ya han suscrito el manifiesto César Antonio Molina, que fue ministro de Cultura del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero; Francesc de Carreras, uno de los fundadores de Ciudadanos; la eurodiputada del partido naranja Maite Pagaza y el sociólogo Emilio Lamo de Espinosa.

Del ámbito cultural también han plasmado su firma el dramaturgo Albert Boadella, los escritores Andrés Trapiello y Félix Ovejero, el director de cine Iñaki Arteta, el historiador Juan Pablo Fusi y el periodista Arcadi Espada.

También figuran los nombres de la diputada de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, de la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, de su excompañero Adolfo Suárez Illana y de José María Múgica, hijo del dirigente socialista Fernando Múgica, asesinado por ETA en 1996.

Entre los firmantes destacan, asimismo, Alejo Vidal-Quadras, el ex ministro de José María Aznar, Rafael Arias Salgado y Mikel Buesa, uno de los promotores de UPyD y expresidente del Foro de Ermua.