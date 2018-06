Marlaska remarca que "no ha habido componendas" con el PNV por los etarras

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró este martes que "no ha habido ninguna componenda" sobre el futuro de los presos de ETA para conseguir el apoyo de los nacionalistas vascos a la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa. Además, defendió que fue con gobiernos del PP cuando se acercaron más etarras al País Vasco y recordó unas antiguas declaraciones del ex ministro popular Jorge Fernández Díaz, al que no citó expresamente, porque sostenía que "estaba en manos de ETA" poner fin a la dispersión de presos con la disolución de la banda.

"No hagamos alarma de ningún tipo, éste es un Estado de Derecho y se aplicará estrictamente el principio de legalidad. Desde mi conocimiento extenso, el presidente del Gobierno no ha hecho ninguna componenda por el respeto al Estado de Derecho y a las víctimas del terrorismo", señaló Marlaska en su primera intervención en la sesión de control del Senado.

"La dispersión fue muy positiva, pero la realidad es otra", subraya Marlaska

El senador del PP José Cruz Pérez Lapazarán mostró su preocupación por los homenajes a etarras que se celebran en el País Vasco y Navarra y también por la reivindicación del colectivo de presos de la banda, "que es compacto, no se ha disuelto y sigue sin condenar la violencia". Dicho esto, subrayó que a su grupo le preocupa las "posibles concesiones a nacionalistas vascos por el apoyo a la moción de censura".

Marlaska recordó su pasado como juez y las investigaciones que llevó a cabo sobre el terrorismo de ETA para prometer que "no va a orillar" la defensa de las víctimas del terrorismo y la aplicación del principio de legalidad de la Constitución, que contempla la "resocialización" como fin del cumplimiento de las penas dese "un principio de individualización científico".

Por la mañana, en TVE, Marlaska apuntó la posición de Pedro Sánchez para diferenciar las decisiones sobre los presos independentistas catalanes o sobre Iñaki Urdangarín con los de la banda terrorista ETA. El titular de Interior abogó por que el sistema penitenciario se caracteriza por el tratamiento individualizado y la reinserción. "La dispersión fue muy positiva, necesaria, avalada por normas internacionales. Ahora la realidad es otra", reflexionó Marlaska, que como juez investigó muchos atentados. Tras reconocer el trabajo de los funcionarios de prisiones, el ministro del Interior señaló que en el futuro seguirá habiendo "un tratamiento individualizado" para los presos de ETA.