Puente de plata para Errejón

A enemigo que huye, puente de plata. Ésta es la lectura que ha manifestado la cúpula de Podemos tras el anuncio el pasado jueves de Íñigo Errejón, que se embarcó en la candidatura de Más Madrid junto a la alcaldesa Manuela Carmena, saltándose las consignas de Pablo Iglesias. El ex número dos de la formación morada insiste en que sigue siendo el aspirante de Podemos en la Comunidad de Madrid, pero sus enemigos dan por hecha su salida, aunque no hayan tomado la decisión de destituirlo. La dirección recalcó ayer que Errejón se ha colocado "automáticamente" fuera del partido al optar unilateralmente a concurrir a las elecciones autonómicas con la marca de Carmena.

"Es una opción política completamente legítima, y le deseo suerte en esa andadura, pero eso no respeta el mandato que los inscritos e inscritas nos dieron y te coloca automáticamente fuera de Podemos", dijo en Onda Cero la portavoz adjunta en el Congreso y miembro de la Ejecutiva, Ione Belarra.

"Ha urdido un plan secreto con Carmena y los militantes pueden sentirse engañados", subraya Irene Montero

Más contundentes fueron el secretario de Organización, Pablo Echenique, y la portavoz en el Congreso, Irene Montero. "Yo si fuera él dimitiría, claro. Si te presentas por otro partido político y tienes un escaño conseguido presentándote como Podemos, lo coherente es dejar el escaño. También es verdad que de algo tiene que vivir Errejón hasta mayo", subrayó Echenique en la Cadena Ser. "Por mucho que uno diga que la tierra es plana, no va a ser plana porque uno lo diga", ironizó tras criticar que Errejón diga que es el candidato de Podemos y haya "ocultado" a la dirección que iba a "montar" un proyecto político "personal" con la alcaldesa de Madrid, del que informó a Iglesias cinco minutos antes de hacerlo público.

La número dos de la formación morada cargó duramente contra Errejón por "urdir un plan secreto" durante "meses" con Carmena para crear un nuevo partido para las autonómicas, "a espaldas" de la militancia. "Hay muchos militantes que se pueden sentir engañados", abundó en el Congreso, antes de lamentar el "espectáculo bochornoso" por el que atraviesa Podemos, y del que culpa a Errejón.

En esta línea, reprochó al diputado que "la militancia se merecía un poco más de cariño y respeto" por su parte, y también por parte de Carmena, aunque en el caso de la alcaldesa, ella ha dejado claro en todo momento que no era de Podemos, hasta el punto de que ahora "se ha montado su propio partido". Montero reafirmó, asimismo, que la dirección no va a tomar la decisión de expulsarlo del partido porque él mismo ya se ha ido, al anunciar que se va a presentar como candidato de otro partido. "No vamos a dar ninguna excusa para que se hable más de nosotros que de lo importante", zanjó.

De este modo, rechazó la posibilidad de mandar al Grupo Mixto a Errejón y otros diputados afines al ex candidato de Podemos que también sigan sus pasos en la Comunidad, como Tania Sánchez, que forma parte de su equipo en Madrid y de la candidatura que ahora queda en el aire. "Cuando una persona anuncia que se va a presentar por otra formación política a las elecciones, evidentemente se está yendo de Podemos", insistió.

Además, descartó cualquier posibilidad de pactar con esa nueva plataforma de Más Madrid. "Cuando las cosas se hacen engañando, urdiendo planes a las espaldas de los compañeros, para hacer un proyecto que reconocen que es personalista, esa misma forma de proceder dinamita todos los puentes", incidió.