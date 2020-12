Sánchez dice que la monarquía no está en riesgo y que la investigación al emérito llegará hasta el final

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles que la monarquía "no está en peligro" en España y que "con transparencia" se llegará hasta el final de las investigaciones del rey emérito "respetando sus derechos como contribuyente" ante la Agencia Tributaria. Sánchez, quien ha hecho una defensa de Felipe VI, ha explicado que se "juzga a personas y no a instituciones", por lo que conviene "no mezclar" .

El rey Juan Carlos ha presentado ante la autoridad tributaria una declaración sin requerimiento previo, de la que ha resultado una deuda tributaria, ya satisfecha, por importe de 678.393,72 euros, incluyendo intereses y recargos, según un comunicado emitido por su abogado, Javier Sánchez-Junco.

En una entrevista en Telecinco, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que la democracia está funcionado en el caso de la investigación de Juan Carlos I, al igual que la justicia, la fiscalía y la Agencia Tributaria. "Es la mayor y mejor garantía", ha recalcado.

Regreso del Rey emérito por Navidad

Preguntado por una hipotética vuelta de Juan Carlos I a España por Navidad, Sánchez ha dicho que debe ser Casa Real la que comunique su posición sobre este tema y ha recalcado que es importante respetar la presunción inocencia" del rey emérito. Además, ha insistido en que hay que ser "conscientes" de que se "juzga a personas y no a instituciones", por lo que conviene "no mezclar" .

"El Gobierno siempre va a salvaguardar la Constitución. Desde el primero hasta último artículo", ha subrayado Sánchez, que ha recalcado que su Ejecutivo va a defender el pacto constitucional que recoge la monarquía parlamentaria.

"La monarquía no está en peligro. Así de rotundo lo digo", ha contestado Sánchez al ser preguntado por unas declaraciones de Pablo Iglesias a favor de la república. El jefe del Ejecutivo criticó también en relación al líder del PP, Pablo Casado, que "últimamente se escuchan cosas" que no tienen "nada que ver con las preocupaciones reales", subrayado que lleva ya tres años gobernando y ni España se ha roto, ni han llegado los bolcheviques.

"Ejemplaridad" de Felipe VI

Sánchez ha alabado, por otra parte, la figura de Felipe VI como "un Jefe de Estado moderno y contemporáneo" que "entiende los desafíos del país y asume la diversidad territorial". Además, ha explicado que el PSOE acató "el pacto constitucional en su literalidad" con una monarquía parlamentaria porque así lo decidieron "la mayoría de las Cortes".

"El PSOE seguirá apostando por una monarquía parlamentaria", ha zanjado Sánchez, quien también ha destacado su "respeto y aprecio" por Felipe VI, cuyo "compromiso con la transparencia, ejemplaridad y España es rotundo".