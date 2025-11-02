La Comisión del Congreso sobre la gestión de la DANA se inicia con las audiencias de las víctimas de Valencia

La comisión parlamentaria creada en el Congreso para analizar la gestión de la DANA que, el 29 de octubre de 2025, provocó 237 muertos en la provincia de Valencia, comienza esta semana con las comparecencias de los representantes de las víctimas, en una iniciativa que prioriza el testimonio directo de quienes vivieron la tragedia.

Este procedimiento, aprobado por la propia comisión, adopta un formato excepcional en el que los 13 afectados que participarán esta primera semana podrán narrar sus experiencias durante aproximadamente 15 minutos, seguidos de un turno de 5 minutos para preguntas de los grupos parlamentarios, y otros 15 minutos para responder, evitando así el interrogatorio habitual y facilitando un ambiente más respetuoso y cómodo.

Testimonios clave para conocer el impacto de la catástrofe

Las audiencias se desarrollarán entre el martes y el jueves, con sesiones diferenciadas cada día. La jornada inaugural reunirá a cinco víctimas, comenzando por Rosa María Álvarez Gil y Carmina Gil Sánchez, responsables de la Asociación de Víctimas Mortales 29O. Les seguirán Ernesto Martínez Alfaro —tío de una persona aún desaparecida—, Dolores Ruiz Sánchez, quien perdió a su marido y a sus dos hijos en Chiva, y María Teresa Pagán Romero, que sufrió la pérdida de tres familiares directos. El miércoles será el turno de miembros de la Asociación Damnificados DANA Horta Sud, incluyendo a Cristian Lesaec, Alejandro Carabal López, Elisabeth González Peralta y Verónica Vicent Baquero. El jueves, la última sesión de la semana, intervendrán Mariló Gradolí, presidenta de la Asociación de Víctimas de la Dana, Antonia García García, Josep Ignasi Carpio Espí y María Amparo Puchades Giner.

Un calendario que prioriza la voz de los afectados

Estas trece comparecencias constituyen sólo el inicio de las 127 previstas en un plan de trabajo acordado entre PSOE, Sumar y formaciones socios. El plan prevé tres fases: una centrada en la prevención, otra sobre la gestión de la emergencia y la última dedicada a la respuesta institucional y la atención a los damnificados. La comisión dispone de, al menos, un año para recoger información, solicitar documentos y visualizar más de 120 vídeos captados durante el episodio de la DANA.

Mazón, Vilaplana y Feijóo citados

La presencia de las víctimas ante la comisión llega muy marcada por la actualidad política. La periodista Maribel Vilaplana, conocida por compartir mesa y sobremesa con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, durante el día del desastre, comparecerá como testigo ante la jueza que investiga los acontecimientos. Asimismo, la comisión citará al propio Mazón el 17 de noviembre para una comparecencia con formato de pregunta-respuesta. Entre los nombres destacados en la lista de comparecientes figuran también la exconsejera de Emergencia, Salomé Planas, varios altos cargos de la Generalitat, la exministra Teresa Ribera y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Se incluye también a los escoltas de Mazón, el propietario del restaurante El Ventorro y responsables de diversos organismos como Protección Civil, Guardia Civil, Policía, la UME, la AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar. El centenar largo de citaciones también prevé la presencia de miembros de la patronal, los sindicatos, personal universitario, representantes de la televisión autonómica y, finalmente, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por siete ministros.