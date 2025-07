Errejón se querellará contra Mouliaá por calumnias si no retira que extorsionó a testigos

El ex diputado Íñigo Errejón ha pedido a la actriz Elisa Mouliaá que se retracte después de haberle "acusado pública y falsamente de haber cometido un delito de extorsión respecto de dos testigos presenciales que declararon" en la causa en la que se le investiga por un delito de agresión sexual, solicitando 10.000 euros de indemnización. Si no lo hace, ha advertido, se querellará contra ella.

En un escrito, la representación del expolítico pide la celebración de un acto de conciliación, un trámite previo --en caso de que la actriz no retire sus palabras-- a la interposición de una querella por un delito de calumnias.

La defensa de Errejón recuerda que el pasado 20 de junio declararon como testigos Borja y Soraya, los dos organizadores de la fiesta donde presuntamente se produjo la agresión sexual. "Mouliaá reaccionó en su red social X (antes, Twitter), difundiendo afirmaciones falsas sobre Errejón respecto de la relación de éste con dichos testigos, con los que se habría comunicado, imputándole falsamente un delito de extorsión para que testificaran a su favor", explica.

En este contexto, el escrito recoge una serie de mensajes posteados por la artista en la citada red social. "NO. Errejón se negó a entregar su móvil porque había extorsionado a dos de mis testigos. No inventéis la realidad", publicó Mouliaá en respuesta a las noticias publicadas por una serie de medios de comunicación.

"Se llama extorsión chiqui"

"La noticia es la extorsión de Errejón a mis testigos. De nada" o "Se llama extorsión chiqui, su testimonio es nulo. Da igual lo que digan" son otras de las publicaciones recogidas en el escrito de la defensa del exdiputado.

A juicio de la misma, todas ellas "son expresiones calumniosas, con clara trascendencia penal, que se exponen de forma reiterada y pública y que han sido leídas por miles de personas a través de la red social X". "Mouliaá ha acusado pública y falsamente a Errejón de haber cometido un delito de extorsión respecto de dos testigos presenciales, que declararon en sede judicial", denuncian.

Así, la representación del exdiputado indica que Soraya "negó ante el Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid haber hablado jamás con Errejón", apuntado que el otro testigo, Borja, "manifestó judicialmente que él mismo tomó la iniciativa de contactar con Errejón por correo electrónico".

"Como consecuencia de estos hechos, mi representado insta el presente acto de conciliación, previo a la interposición de la correspondiente querella, al objeto de que Mouliaá reconozca los hechos descritos anteriormente, retire inmediatamente las publicaciones calumniosas referidas, y se abstenga de publicar otras nuevas en sentido similar, e indemnice a Errejón Galván en la suma de 10.000 euros por los daños y perjuicios causados", apostilla.

Elisa Mouliaá anuncia que no se retractará ante Errejón: "Que me pague él por el calvario". / Daniel González / Efe

Mouliaá: "Que me pague él por el calvario"

La actriz Elisa Mouliaá ha avanzado que no se retractará de los mensajes en los que dijo que el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón extorsionó a dos testigos que declararon ante el juez que le investiga por presunta agresión sexual, ya que es así, y ha dejado clara su postura: "Que me pague él a mí por el calvario que me está haciendo pasar". La actriz ya ha respondido en X que no tiene que retractarse "de nada".

"Si el testigo le pregunta a Errejón '¿cuál es el plan?', se acabó el debate. Han hablado, han trazado estrategia y han planificado. Está en vídeo. Con sus propias palabras. Por eso mandé mis audios, porque lo sabía y quería que se dijera LA VERDAD. ¿Que le pague yo 10.000? Que me pague él a mí por el calvario que me está haciendo pasar. NO TE JODE", concluye.

La actriz se refiere a que uno de los testigos -que son los dueños del piso en el que se celebró la fiesta en la que presuntamente Errejón agredió sexualmente a Mouliaá el 8 de octubre de 2021- dijo al declarar ante el juez que ella le "presionó" para que hiciera caso a su versión, una vez que denunció los hechos y el caso salió a la luz en 2024, y tuvo que bloquearla por su insistencia.

Así lo informaron fuentes presentes en aquella declaración, que precisaron que este hombre detalló que decidió enviar un correo electrónico a Errejón, por iniciativa propia, en el que le explicaba que él tenía una versión distinta a la que le contaba Elisa y que le parecía "injusto" lo que estaba viviendo.

Luego él y Errejón se intercambiaron varios mensajes en los que este propietario del piso le pidió información sobre el proceso judicial, porque ellos viven en Australia, y llegó a preguntarle a Errejón, "cuál es el plan con el juicio".

El letrado de Mouliaá, Alfredo Arrién, ha explicado a EFE que aún no ha podido hablar con su representada sobre el acto de conciliación, y que abordarán este asunto próximamente, siempre con la idea de "ayudarla en todo el procedimiento".

En el escrito presentado por la letrada de Errejón anunciando la querella por calumnias explica que el pasado 20 de junio declararon en el juzgado como testigos presenciales los dueños del piso de la citada fiesta, quienes "desmintieron íntegramente la versión de la señora Mouliaá".

Tras esas declaraciones Mouliaá reaccionó en su red social X "difundiendo afirmaciones falsas sobre el señor Errejón respecto de la relación de este con dichos testigos, con los que se habría comunicado, imputándole falsamente un delito de extorsión para que testificaran a su favor", dice el escrito.E