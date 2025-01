Feijóo acusa a Sánchez de "engañar" a los pensionistas y de usarlos como "escudos humanos"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de querer "engañar" a los pensionistas y de "utilizarlos como escudos humanos" y "rehenes". A su entender, el Gobierno está "bloqueado" y ahora "pretende bloquear España".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios en su visita a la feria del turismo de Fitur, después de que el Gobierno culpe al PP de que no haya salido adelante el decreto ómnibus que incluía medidas como la revalorización de las pensiones, las bonificaciones al transporte o la cesión de un palacete en París al PNV, actual sede del Instituto Cervantes.

Feijóo ha afirmado que usar a los pensionistas como "rehenes" es "inadmisible". "Lamentablemente el Gobierno de España está utilizando a los pensionistas como escudos humanos y para nosotros las pensiones y los pensionistas son sagrados", ha enfatizado Feijóo, que ha recordado que el Grupo Popular ha presentado una proposición de ley en el Congreso para que se produzca esa revalorización de las pensiones.

"Quieren enturbiar la vida política"

"La posición del PP es muy clara. Sí a la subida de las pensiones, no al regalo y a los privilegios de los nacionalistas. Sí al bono del transporte público y no a la subida del IVA de los alimentos y la luz. Y sí a las ayudas para los valencianos y no a la ocupación ilegal de las viviendas", ha resumido.

Tras calificar de "mezquino" e "inmoral" el decreto "trampa" del Gobierno, ha señalado que el objetivo del Gobierno es "enturbiar la vida política y engañar a los pensionistas o a los usuarios del transporte público".

"Nosotros no engañamos a nadie. El Gobierno es incapaz de aprobar leyes, incapaz de aprobar reales decretos leyes, incapaz de presentar sus presupuestos. El Gobierno está bloqueado y lo que pretende ahora es bloquear España", ha dicho, para insistir en que "ningún Gobierno tiene legitimidad para utilizar a los pensionistas" por los "problemas políticos" que tiene.