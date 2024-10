Felipe González sobre el rey emérito: "Se le atribuirán defectos ahora, pero lo recuperará la historia"

El ex presidente del Gobierno Felipe González dijo esta noche que al rey emérito Juan Carlos I se le atribuirán defectos ahora, pero su figura "se recuperará cuando se haga la historia de verdad".

A preguntas de los periodistas en el programa La Noche en 24 horas de TVE, sobre las informaciones que aparecen en los medios sobre el rey Juan Carlos, González afirmó tener "una buena impresión del rey". "Renunció a ejercer todo el poder que tenía, que era todo y por tanto facilitó ese tránsito constitucional", añadió.

A juicio de Felipe González, "no se puede juzgar con acontecimientos de hoy lo que pasó en otro momento, siempre es un error histórico tremendo. El rey fue facilitador de la transición, ninguna monarquía europea ha pasado por el control que ha tenido la española, incluida la votación de la institución en las Cortes Generales".

González, que acudió al programa con motivo del 50 aniversario del Congreso del PSOE de Suresnes, el último de los celebrados en el exilio, repasó algunos momentos del mismo, donde llegó "lo más distanciado de la idea de que podría ser secretario general del partido" y valoró la política de pactos y de reconciliación durante la Transición.

Preguntado por algún político cuya actuación valorase, alabó la figura de Ernest Lluc, ministro de Sanidad durante su Gobierno, por poner en marcha el sistema nacional de salud, para lo que, dijo, durante cuatro años y medio fue ligando voluntades.

Sobre su etapa en el Gobierno de España, dijo que lo que más le satisface fue su aportación en la reconciliación de los españoles para vivir en paz y libertad.

Me gustaría un Congreso donde se rindieran cuentas de resoluciones del anterior

Ha asegurado en la misma entrevista que si no le invitan al próximo Congreso del PSOE de noviembre, no se sentiría agraviado, "probablemente están hartos de mí", pero dijo que le gustaría "que hubiera un congreso donde se rindieran cuentas de qué se ha hecho con las resoluciones del congreso anterior, incluida la Declaración de Granada". "Los ciudadanos siguen votando pónganse de acuerdo y los dirigentes políticos dicen no, de acuerdo en qué, vamos a ir a la periferia de cada uno para ver cómo nos gobiernan los otros. Esto es una broma", comentó González.

Preguntado por si cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está cumpliendo dijo que a él no le toca juzgarlo, "lo hará la historia", pero, advirtió que "una cosa es gobernar y otra estar en el gobierno. Lo que si sé es que tiene el propósito de que otros no gobiernen".

Se preguntó cuántos presupuestos va a aprobar el Gobierno de Sánchez, "no lo sé, cuántas leyes va a aprobar, no lo sé, la verdad es que tampoco lo sabe el presidente del Gobierno", comentó.

Dijo que en el PSOE le reprochan "que defienda los resultados del Congreso último del partido, que defienda las políticas que ha llevado el programa del partido a las elecciones y, yo no me salgo de eso". "Eso se puede cambiar por 7 votos -se preguntó-, yo creo que no, pero es mi opinión".

"El gobierno no me está representado con esos pactos con ERC", dijo González, para quien decir que es el gobierno más progresista de la historia "es una ofensa a la razón porque es el gobierno más desigual en la redistribución del ingreso de la historia". "Cuando yo gobernaba el partido no había derecho a hablar en el Comité Federal salvo para criticar la gestión".

Preguntado por el proceso de primarias en el PSOE de Castilla y León dijo que estos procesos en general en todos los partidos "no han funcionado, salvo cuando son primarias legalizadas para todos"

En el PSOE "no han funcionado, no reflejan la verdad. Dicen: este es el partido de los militantes, será, aunque yo no lo identifico y se consultarán todos los cambios y se dirá oiga usted que ahora vamos a cambiar el sistema de financiación autonómica y que va a haber un cupo catalán, pero el sistema de financiación es algo estructural mucho más serio que siete votos para gobernar", criticó.

"Ahora tenemos dos territorios con derecho a cupo o cuponazo y otro más con Cataluña, que se salen del sistema general. El Gobierno de España debería seguir siendo el gobierno de España, y si se concreta el pacto con ERC, no puede recaudar sobre el 20% del PIB".

González recuerda que el TJUE excluyó los casos de terrorismo de la acumulación de penas

En otro orden ha expresado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) excluyó los casos de terrorismo de una directiva que permitía acumular penas a los delincuentes cumplidas en otro país, después de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy la impugnase.

Felipe González lo ha comentado en el programa "La Noche en 24 horas" de TVE, preguntado por el proyecto de ley sobre intercambio de antecedentes penales, que permitirá la excarcelación anticipada de 44 etarras.

No obstante, González advirtió que entonces, durante el Gobierno de Rajoy, "el terrorismo estaba más vivo y ahora puede haber o no otra interpretación".

"Ahora -razonó González- el terrorismo de ETA ha desaparecido pero realmente -se preguntó-, ¿los delitos de terrorismo han desaparecido? , ¿el cumplimiento de las penas por terrorismo?", eso, agregó, "plantea una duda razonable porque también es razonable que Europa diga que en las cárceles europeas el que cumple determinado tiempo de condena se acumula al que cumple en otro país de la UE". Se preguntó si para los delitos de terrorismo es igual de razonable, "ya no hay terrorismo pero sí hay terroristas que cumplen penas de prisión, por tanto el debate sigue abierto y es interpretable".

Y sobre lo que ha pasado con la discusión de esta ley afirmó que "deben tener asuntos más importantes que tratar porque de esto no se ha dado cuenta nadie, se dice, no parece serio.".