Gobierno y PP no logran un acuerdo para el reparto de los menores migrantes y se remiten a la Conferencia Sectorial

El Gobierno, Partido Popular, Canarias y Ceuta no han llegado a un acuerdo para reformar la Ley de Extranjería y se han remitido a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para abordar el reparto de menores migrantes no acompañados, que se convocará con la "máxima celeridad".

"Lamentablemente, no hay ningún acuerdo. No hemos podido alcanzar ningún acuerdo porque hoy el Gobierno no ha traído ninguna propuesta", ha asegurado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Miguel Tellado, en declaraciones a los medios a la salida de la reunión sobre migración.

Asimismo, ha denunciado que "el único empeño" del Gobierno de Pedro Sánchez es modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para "imponer" a las comunidades autónomas un reparto de los menores extranjeros no acompañados que llegan a las costas españolas.

En este sentido, ha explicado que el PP le ha exigido al Ejecutivo un "apoyo mayor" del que se está dando a Canarias y a Ceuta "que están sufriendo ese colapso en estos momentos por culpa de la nefasta política migratoria del Gobierno". "Si hay países de nuestro entorno comunitario que son capaces de frenar la inmigración ilegal España también podría hacerlo. Lo que pasa es que tenemos la sensación de que el Gobierno no tiene ese ánimo", ha afirmado.

Además, el portavoz porpular ha exigido al Gobierno que Frontex vigile la isla de El Hierro para "evitar" la llegada de los cayucos y le ha pedido que sea "responsable" y que actúe en el marco de sus competencias desde todos los ministerios implicados en esta cuestión. "Le exigimos al Gobierno que no se desentienda de un problema que ha generado él mismo con su incompetencia", ha criticado.

Tellado también se ha referido al documento firmado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo y el presidente canario, Fernando Clavijo, que "podría permitir un acuerdo". "Tan solo basta que el Gobierno de España esté dispuesto a cambiar su política migratoria y esté dispuesto a apoyar con recursos y medios a las comunidades autónomas que atienden a los menores extranjeros no acompañados", ha afirmado.

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado que el PP "no está por la modificación del artículo 35", pero que el Gobierno no renuncia a "seguir trabajando" en esta reforma, que ha insistido en que es "la única solución".

En todo caso, Torres ha dicho que el Ejecutivo va a trabajar en la solución "más urgente posible, sea por decreto ley o sea por la proposición de ley", pero ha recalcado que se necesitan los apoyos suficientes para que se pueda aprobar en el Congreso. "Y ellos (PP) hoy han planteado otros mecanismos y no el artículo 35. Por tanto, nosotros no nos rendimos en intentar modificar la ley, es la única solución. Lo otro son situaciones temporales", ha asegurado el ministro.

En cuanto a si esta reunión ha acabado con 'no' definitivo, Torres ha dicho que esta cuestión "solo lo podrá responder el Partido Popular", que ha recordado que es el que quiere abordar el reparto de menores migrantes en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.

"Yo mañana supongo que volveremos a hablar el presidente Canarias y yo, el presidente de Ceuta. Nosotros no renunciamos a que el artículo 35 pueda salir, hay que hacer un trabajo de ver si el Partido Popular cambia de opinión, parece que va a ser que no, pero no nos vamos a rendir", ha concluido.

En la misma línea, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha dicho que "la agenda del Partido Popular está condicionadísima por las políticas ultra de Vox". Además, ha reprochado a los 'populares' que no hayan tenido "voluntad" ni siquiera de entrar a debatir la posibilidad de buscar una solución para la situación puntual.

Igualmente, Rego ha trasladado la "preocupación" del Ejecutivo "porque la política de partido se ponga por encima del interés general de los derechos de la infancia y de las necesidades de los territorios".

Además, la ministra ha explicado que el PP remite al Gobierno a la Conferencia Sectorial "porque tampoco traen el aval y el apoyo de sus comunidades autónomas". "Nosotros seguimos pensando que hay posibilidad de acuerdo, porque, entre otras cosas, uno de los documentos que aporta el Partido Popular plantea una serie de elementos en los que ya hemos ido trabajando como Gobierno", ha subrayado.

Clavijo y Vivas seguirán trabajando por el pacto

Clavijo ha asegurado en declaraciones a los medios tras el encuentro que seguirán trabajando. En la misma línea, el presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha indicado que la comunidad autónoma sigue "con la actitud constructiva" ya ha añadido que espera que se consiga el acuerdo.

"Creemos que es necesaria la modificación del artículo 35 de la ley. Creemos que es necesario asumir que el fenómeno de la migración afectante a los menores es un asunto que compete, que concierne más que compete a toda España, no solamente a Canarias y a Ceuta. Creemos que se tiene que enfocar desde el punto de vista de la solidaridad, de la corresponsabilidad y del espíritu de la Constitución", ha asegurado.

El encuentro ha tenido lugar en la Delegación del Gobierno de Canarias, en Madrid, y ha acudido el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, el presidente canario, Fernando Clavijo, y el de Ceuta, Juan Vivas